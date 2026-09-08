Aizputē tiks ieviests jauns siltumenerģijas tarifs
SIA “Aizputes nami” informē, ka no 2026. gada 1. oktobra Aizputē paredzēts piemērot jaunu siltumenerģijas tarifu.
SIA "Aizputes nami" siltumenerģijas pakalpojuma noteiktais gala tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa):
- no 2026. gada 1. oktobra līdz 2027. gada 30. septembrim 91.08 EUR/MWh.
Tarifa izmaiņas galvenokārt saistītas ar iepirktā kurināmā izmaksu izmaiņām, kā arī neparedzēto izmaksu iekļaušanu tarifā.
Svarīgi – siltumenerģijas tarifs tiek norādīts par megavatstundu (MWh), tāpēc konkrētais apkures maksājums katram dzīvoklim būs atkarīgs arī no konkrētās mājas un patērētā siltumenerģijas daudzuma.
SIA “Aizputes nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa) no 2026. gada 1. septembra līdz 2027. gada 31. augustam:
- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,66 EUR/m3;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,80 EUR/m3.
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Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2026. gada 27. augusta lēmuma Nr. 543 SIA “Aizputes nami” informē, Dienvidkurzemes novada pašvaldības dzīvokļu īrniekus, kuriem īres līgumi līdz šim bija beztermiņa, ka turpmākais līgumu termiņš tiek pagarināts līdz 2032. gada 14. jūnijam.