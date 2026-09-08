Kā izvēlēties mājas uzlādes staciju jeb Wallbox? Eksperta padoms
Braukšana ar elektromobili kļūst pa īstam izdevīga vien tad, ja varat spēkrata bateriju uzlādēt mājās vai darbavietā. Ja elektromobilis ir pavisam vienkāršs, var iztikt ar parastu sadzīves kontaktligzdu, kurpretim jaudīgākiem spēkratiem ieteicams uzstādīt uzlādes staciju jeb t.s. Wallbox.
Bet kādu un cik jaudīgu man vajag? Lai to noskaidrotu, viesojāmies pie uzlādes staciju izplatītāja un uzstādītāja MMX Energy. Pirmais jautājums ir pavisam vienkāršs - kāpēc vispār uzstādīt uzlādes staciju, ja pietiktu ar vienkāršu trīsfāzu rozeti? Atbild Aldis Melkerts, MMX Energy direktors: “Pirmkārt, tā ir ērtāk, jo uzlādes vads nemētājas pa zemi vai kur citur. Otrkārt, Wallbox ir izdevīgāks, ja nepieciešama sarežgītāka instalācija, piemēram, jaudas regulēšana, lai viss būtu droši un mājai “neizsit” drošinātājus.” Treškārt, elektromobiļa standartkomplektācijā var nebūt trīsfāzu vai pat vienfāzu uzlādes vada. Kopā ar kontrolieri tāds var izmaksāt tikpat cik uzlādes stacija.
Kāda ir ieteicamā uzlādes stacijas jauda?
Gandrīz 90% gadījumus 11 kW ir tas, kas vajadzīgs. Zemākas jaudas stacijām, piemēram, 7,2 vai mazāk kilovaru varētu būt grūti pilnībā uzlādēt lielākas ietilpības baterijas. Taču nevajag arī pārspīlēt. “Tas vienmēr ir labs jautājums vai mājās vajag 22 KW staciju?,” saka Melkerts. Jo ne tuvu ne katrs elektromobilis vispār spēj uzņemt tik lielu maiņstrāvas jaudu. Un pat ja var... “Tad atkal ir jautājums, vai svarīgi vai baterija ir uzlādētā jau vienos nakti vai ar 11 kW - piecos no rīta,” vaicā speciālists.
Kāda ir minimālā mājas pieslēguma jauda, ja vēlamies uzstādīt Wallbox?
“Teorētiski iespējams sākt jau ar 16 apmēru pieslēgumu privātmājām,” saka A. Melkerts. “Tomēr katrreiz jāskatās individuāli, arī atkarībā no konkrētā elektromobiļa, cik tas spēj ņemt pretī.” (Vēl pavisam nesen caurmēra elektromobiļa maiņstrāvas uzlādes jauda bija 7,2 kW, bet par 11 kW bija jāpiemaksā. Tagad 11 kW ir standarts, bet jāpiemaksā par 22 kW, bet tādiem elektromobiļiem kā Subaru E-Outback divreiz lielāka Wallbox uzlādes jauda iekļauta augstākās komplektācijas aprīkojumā. - red.)
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Tā kā elektromobiļu baterijas kļūst ietilpīgākas, varbūt ieteicams padomāt par pieslēguma jauda palielināšanu. “Pēc trīs gadiem mašīna nomainīsies, tāpēc jāskatās, lai tas, kas uzstādīts, derētu arī pēc desmit gadiem,” rekomendē Melkerts: “Ja ievada jauda ir zema un negribas maksāt par palielināšanu, var uzstādīt jaudas balansētāju. Tas ļauj uzlādei izmantot tikai to jaudu, kas paliek pāri no mājas tīkla.”
Savas darbības laikā MMX Energy izmēģinājusi desmitiem un uzstādījusi simtiem uzlādes staciju. Arī šeit mode un prasības mainās. “Gribas izcelt trīs ražotājus,” rāda Melkerts. “Sāksim ar ABB, kas ir visiem pazīstams ražotājs.” Tam ir gan 11 kW, gan 22 kW jaudīgi modeļi. “Otrs ir Teltonika, kas ir lietuviešu ražotājs, un trešais ir VOOL, kas ir Igaunijas uzņēmums.” VOOL izceļas ar ārkārtīgi pārdomātu lietotāja aplikāciju. “Ja jums mājās ir biržas cenu pieslēgums, tad varat automatizēt uzlādi, kad cenas ir zemākas,” iesaka Melkerts. Savukārt Teltonika var izvēlēties savu “fasādi”.
Cik garš ir uzlādes stacija vads?
“Kā kuram ražotājam,” atbild eksperts. ABB ir 5 metri, VOOL ir seši, bet Teltonikai var izvēlēties - 5 vai 7 metri. Par vada garumu ieteicams padomāt pirms stacijas uzstādīšanas, jo dažādu modeļi elektromobiļu uzlādes ligzdas atrodas ļoti atšķirīgās vietās.
Lai uzlādes spraudnis vienmēr būtu tīrs un sauss, ieteicams to ievietot turētājā.
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Vai virs uzlādes stacijas nepieciešams jumts?
“Nē zem jumtiņa obligāti nevajag likt, tas paredzēts darbam ārā,” apgalvo speciālists. Ber vai uzlādes stacijas pārkarst saulē? “No savas pieredzes neatceros, ka Wallbox būtu sabojājies tāpēc, ka stāv saulē. Ja ir jāliek saulainā vietā. tad var izvēlēties baltu korpusu, lai nesakarst,” iesaka Melkerts. Ja uzlādes staciju nav iespējams uzstādīt pie mājas sienas, ražotāji piedāvā tām oriģinālos stabus jeb pilonus. Un te jau atkal izceļas igauņu VOOL. Pilons izgatavots ērts elektriķiem, jo tā aizmugurē ir nodalījums, kurā ievilkt vadus un salikt “automātus” aizsardzībai. Oriģinālie piloni paredz arī divu uzlādes staciju uzstādīšanu - katru no savas puses. Šos modeļus var izmantot arī lielākos uzlādes objektos, turklāt programatūra ļauj tos monitorēt un pat pieslēgt apmaksas pakalpojumam.