"Rimi" Rīgas maratons kļuvis par miljonu vērtu tūrisma magnētu - valstij piesaistīti 45 miljoni eiro
"Rimi" Rīgas maratona ekonomiskā ietekme pēdējos trīs gados sasniegusi 44,9 miljonus eiro, liecina 8. septembrī publiskotais pētījums. Lielāko daļu jeb 38,5 miljonus eiro Latvijā iztērējuši ārvalstu skrējēji un viņu līdzbraucēji.
"Rimi" Rīgas maratona ekonomiskās ietekmes pētījumā, kas veikts saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodoloģiju, aptaujājot skrējiena dalībniekus un analizējot pasākuma apmeklētības un tēriņu datus, secināts, ka no 2024. līdz 2026. gadam "Rimi" Rīgas maratona kopējā ekonomiskā ietekme sasniegusi 44,9 miljonus eiro jeb vidēji gandrīz 15 miljonus eiro gadā. Trīs gadu laikā ārvalstu viesu tēriņi tūrisma sektorā sasnieguši 16,95 miljonus eiro, savukārt iepirkšanās un citi izdevumi – 21,54 miljonus eiro. Kopumā ārvalstu viesu tēriņi veidojuši aptuveni 86 % no "Rimi" Rīgas maratona ekonomiskās ietekmes, apliecinot pasākuma nozīmi ārvalstu naudas līdzekļu piesaistē Latvijas ekonomikai.
“"Rimi" Rīgas maratons, kas izvērties par vērienīgāko ikgadējo galvaspilsētas sporta notikumu, atstāj ne tikai nozīmīgu sociālo pēdu, kustinot Rīgu, Latviju un būtiski veicinot tautas sportu un veselīgu dzīvesveidu, bet arī, pateicoties iespaidīgajai maratontūristu plūsmai, kas ik gadu maijā ierodas, uzturas un tērējas Rīgā, galvaspilsētas un Latvijas ekonomikai nodrošina vērā ņemamu ekonomisko pienesumu. Ņemot vērā Rīgas pašvaldības līdzfinansējumu pasākumam 300 000 eiro apmērā, katrs pašvaldības maratonā ieguldītais eiro Rīgas ekonomikā šogad atgrieza aptuveni 45 eiro”, komentē Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Ārvalstu viesu skaits turpina augt
2026. gadā "Rimi" Rīgas maratonā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 46 313 skrējēji, kas ir par 15 % vairāk nekā 2025. gadā. Turpināja augt arī ārvalstu dalībnieku skaits – no 6017 skrējējiem pērn līdz 6593 šogad jeb par gandrīz 10 % vairāk. Salīdzinot ar 2024. gadu, kad maratonā piedalījās 4306 ārvalstu skrējēji, divu gadu laikā to skaits pieaudzis par vairāk nekā pusi.
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Aptaujā 72 % ārvalstu dalībnieku norādīja, ka uz Rīgu ieradušies kopā ar ģimeni, draugiem vai citiem līdzbraucējiem. Tādējādi kopā ar 6447 līdzbraucējiem pasākums šogad Latvijai piesaistīja 13 040 ārvalstu viesu. 2025. gadā – 12 346, savukārt 2024. gadā – 10 171.
Ārvalstu dalībnieki un viņu līdzbraucēji Latvijā vidēji uzturējās 3,42 naktis, kopumā pavadot 44 632 naktis. "Rimi" Rīgas maratona ārvalstu dalībnieku vidējie tēriņi sasniedza 280 eiro dienā, kas ir par aptuveni 29 % vairāk nekā ārvalstu viesu vidējie dienas tēriņi Latvijā kopumā – pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem tie ir aptuveni 217 eiro dienā.
Kopumā pēdējo trīs gadu laikā Rimi Rīgas maratons Latvijai piesaistījis 16 916 ārvalstu skrējējus, kas kopā ar līdzbraucējiem sastāda 35 557 ārvalstu viesus no 148 valstīm. Trīs gadu laikā viesi šeit kopumā pavadījuši vairāk nekā 130 tūkstošus nakšu, Latvijas ekonomikā ienesot 38,5 miljonus eiro.
“Mūsu ambīcija ir skaidra – nostiprināt Rīgu starp Eiropas iekārojamākajiem skriešanas galamērķiem, un šim statusam likumsakarīgi sekos arī nozīmīgs ekonomiskais pienesums gan galvaspilsētai, gan Latvijas ekonomikai kopumā,” komentē "Rimi" Rīgas maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords. “Esam pārliecināti, ka starptautiskā interese turpinās augt, jo arī nākamajos gados turpināsim iekarot arvien plašākas starptautiskās skrējēju kopienas uzticību, uz Rīgu vilinot gan maratontūristus, gan pasaules ātrākos skrējējus, kuru augstvērtīgie rezultāti rada pastiprinātu interesi izskriet Rīgu.”
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Organizatori atgādina, ka saskaņā ar Pasaules vieglatlētikas savienības apkopoto informāciju "Rimi" Rīgas maratona 21 km distances līderes Edžgajehu Taje (Ejgayehu Taye) sasniegtais rezultāts 2026. gada pasaules rangā pašlaik ieņem augsto trešo vietu, savukārt pusmaratona kopējais sacensību reitings (Competition Performance Score) nodrošina pat augsto piekto vietu Eiropas pusmaratonu rangā. Augstvērtīgie sportiskie rezultāti ir tikai viens no maratontūrisma veicināšanas aspektiem, ar kuriem organizatori turpinās strādāt arī nākamajos gados.
Reģistrācija 2027. gada "Rimi" Rīgas maratonam
Reģistrācija 2027. gada "Rimi" Rīgas maratonam, kas norisināsies nākamā gada 15. un 16. maijā, jau kopš jūnija ir atvērta DPD jūdzes, 6 km, 10 km, 21 km, 42 km distancēm, kā arī Signet Bankas stafetēm un Toyota WESS Dižsprinta distancēm. Reģistrācija Bērnu dienas distancēm (bez maksas) un Latvijas Skolu kausam tiks atvērta 2027. gada sākumā. Organizatori iesaka nekavēties ar reģistrāciju, jo dalības maksas līdz pat