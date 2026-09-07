Elektrība Latvijā kļuvusi lētāka - nedēļas nogalē cenas Baltijā noslīdēja līdz 34 eiro par MWh
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 11% - līdz 85,39 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena samazinājās par 11% un bija 85,36 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par 23% un bija 60,31 eiro par MWh.
Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas saruka lielākajā daļā Ziemeļvalstu cenu zonu un Baltijas valstīs. Baltijā lejupvērstu ietekmi uz cenām galvenokārt radīja vēja elektrostaciju (VES) izstrādes pieaugums par 45%, sasniedzot augstāko nedēļas izstrādes līmeni kopš šī gada aprīļa. Savukārt nedēļas nogalē būtisks vēja izstrādes kāpums bija vērojams arī "Nord Pool" reģionā kopumā, kā rezultātā Baltijas valstu vidējā elektroenerģijas cena brīvdienās noslīdēja līdz 34 eiro par MWh. Tajā pašā laikā sezonāli zemāka saules elektrostaciju (SES) izstrāde, kas "Nord Pool" reģionā samazinājās par 26%, bet Baltijas valstīs - par 22%, ierobežoja lētākas elektroenerģijas piedāvājumu un kopējo cenu kritumu.
"Nord Pool" sistēmas cena samazinājās līdz 86,05 eiro par MWh, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Elektroenerģijas cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda. To ietekmēja Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi, kas plānoti no 1. līdz 11. septembrim, kuru laikā pārvades jauda no Igaunijas uz Latviju tiks samazināta par 122 megavatiem (MW). Cenu starpību papildus ietekmēja pārvades jaudas daļēja rezervēšana balansēšanas jaudu tirgus pakalpojumiem, ierobežojot lētākas elektroenerģijas importu uz Latviju un Lietuvu nākamās dienas tirgū.
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VES izstrāde "Nord Pool" reģionā samazinājās par 8%. Tikmēr Ziemeļvalstu atomelektrostaciju (AES) pieejamība aizvadītajā nedēļā samazinājās par 1% un bija 69% līmenī.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6935 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 6944 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā pieauga par 3% un bija 496 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 1% zemāks nekā nedēļu iepriekš - 129 GWh. Igaunijā patēriņš pieauga par 4% - līdz 135 GWh. Lietuvā tika patērētas 232 GWh elektroenerģijas, kas ir pieaugums par 5% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs pieauga par 5%, un kopā tika saražotas 370 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 17% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu - 66 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 6%, un tika saražotas 83 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana pieauga par 15% - 221 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 51%, Igaunijā - 61%, bet Lietuvā - 95%. Baltijas valstīs tika saražoti 75% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.