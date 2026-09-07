Latvijas Banka brīdina par nelicencētām platformām "AlbalineFX" un "Your Broker Solution"
Latvijas Banka brīdina par "AlbalineFX" un "Your Broker Solution" piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem, kuru piedāvāšanai vai sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja, liecina informācija Latvijas Bankas tīmekļvietnē.
Latvijas Banka brīdina par tīmekļvietnē "https://albalinefx.com/", kuru uztur "Nexgen Investments PTY Ltd" (AlbalineFX), un tīmekļvietnē "https://yourbrokersolution.com", kuru uztur "Beta Global PTY Ltd" ("Your Broker Solution"), piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem.
Centrālajā bankā vērš uzmanību, ka "AlbalineFX" un "Your Broker Solution" pārstāvji var sazināties no dažādiem Lielbritānijas starptautiskā tālruņa koda numuriem un aicināt iesaistīties darījumos, kuru piedāvāšanai vai sniegšanai Latvijā nav saņemta nepieciešamā atļauja, tostarp kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai, noguldījumu piesaistei un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai. Minēto personu veiktā uzņēmējdarbība nav pakļauta Latvijas Bankas uzraudzībai, tāpēc Latvijas Banka aicina ar tām neiesaistīties darījumos, kā arī neveikt maksājumus uz to norādītajiem maksājumu vai kriptoaktīvu kontiem.
Latvijas Banka brīdina, ka pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem veiktie darījumi netiek aizsargāti un pastāv risks, ka līdzekļi var tikt izkrāpti bez iespējas tos atgūt. Latvijas Banka uzrauga tikai licencētus finanšu tirgus dalībniekus, kas saņēmuši attiecīgu licenci finanšu pakalpojumu sniegšanai Latvijā.
Latvijas Banka aicina iedzīvotājus pirms sadarbības sākšanas ar finanšu pakalpojumu sniedzēju pārliecināties par tā tiesībām piedāvāt un sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā. Pretējā gadījumā pastāv augsts risks, ka par finanšu pakalpojumu sniedzējiem uzdodas krāpnieki.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Informācija par licencētiem finanšu pakalpojumu, tajā skaitā ieguldījumu pakalpojumu, sniedzējiem Latvijā ir pieejama Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kur norādīti licencētie pakalpojumu sniedzēji un pakalpojumu sniedzēji no citām dalībvalstīm, kam atļauts sniegt pakalpojumus Latvijā.