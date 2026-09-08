Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps: "Finanšu nozares dzinējā ir sabērts diezgan daudz smilšu!”
Latvijas finanšu nozarei nākamajos gados nepieciešams mazināt nodokļu un regulējuma slogu, intervijā aģentūrai LETA saka Finanšu nozares asociācijas (FNA) valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņa vērtējumā aizejošās Saeimas laikā finanšu sektoram noteikti vairāki papildu pienākumi un ieviesta solidaritātes iemaksa, tādēļ finanšu nozares “dzinējā ir sabērts diezgan daudz smilšu”, kas ir jāiztīra. Vienlaikus kreditēšana Latvijā attīstās straujāk nekā ekonomika kopumā, nesenā vētra izgaismojusi nepieciešamību stiprināt finanšu pakalpojumu pieejamību krīzēs un būtisks izaicinājums joprojām ir finanšu krāpniecība.
Kā nesenās vētras kontekstā ir ar lielo banku gatavību krīzēm un kritisko bankomātu uzturēšanu?
Bankām - kritisko finanšu pakalpojumu sniedzējām jeb četrām lielākajām bankām Latvijā - ir pienākums nodrošināt kritisko infrastruktūru, kurai ir jādarbojas arī krīzes situācijā. Visā valstī ir 94 tā saucamie kritiskie bankomāti, kuru darbības nodrošināšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība, un krīžu laikā tos ar skaidro naudu apgādā prioritārā kārtā. Drīzumā to skaitu jāpalielina līdz 106. Paralēli kopā ar maksājumu karšu shēmām ir izveidota infrastruktūra, kas nodrošina iespēju par pirmās nepieciešamības precēm - pārtiku, zālēm, degvielu - ar Latvijā izdotām maksājumu kartēm līdz 200 eiro apmērā maksāt arī tad, ja nestrādā telefonsakari un internets. Šāda iespēja ir lielākajās mazumtirdzniecības, aptieku un degvielas tirgotāju ķēdēs, un to skaits tiek palielināts. Tas ir zināms drošības spilvens, bet tas darbojas, ja ir elektrība.
Bankās nopietnākām krīzes situācijām ir arī noteikts personāls, kuram ir jāatrodas darba vietās neatkarīgi no stāvokļa valstī un jānodrošina tehnoloģiju darbs un pakalpojumu sniegšana.
Tādēļ var teikt, ka pamati ir ielikti ļoti labi, bet ir vairāki virzieni, kuros to var attīstīt tālāk. Viens no tiem droši vien ir jautājums par nekustamā īpašuma izīrētāju pienākumiem, ja viņu īpašumā ir kritiskais bankomāts. Runa ir par pienākumiem nodrošināt alternatīvus enerģijas piegādes veidus, kas šobrīd līdz galam nav noregulēts likumdošanā. Kritiskie bankomāti ir, banku pienākums nodrošināt viņus ar naudu ir, bet nekustamā īpašuma izīrētāja pienākums nodrošināt alternatīvas elektrības piegādes, var teikt, ir regulēts nepietiekami.
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Tas pats attiecas arī uz kritiski svarīgo pakalpojumu sniedzējiem. Jāsaka, ka lielākie tirgotāji - gan degvielas, gan zāļu, gan pārtikas - ir bijuši uz sadarbību vērsti, bet tas lielā mērā ir balstīts uz labu esošo sadarbību ar valsts iestādēm, ar Latvijas Banku un kredītiestādēm, bet šāda likumiska rāmja šobrīd nav. Tas var traucēt pakalpojumu pieejamību cilvēkiem krīzes situācijās visā valstī.
Vai pēc vētras nav plānots rosināt iekļaut likumos prasību, ka vietās, kur atrodas kritiskie bankomāti, ir jābūt ģeneratoriem?
Runa nav tikai par ģeneratoriem, risinājumi var būt dažādi. Mēs par to esam runājuši ar atbildīgajām valsts iestādēm gandrīz divus gadus. Šo jautājumu jāturpina aktualizēt, jo redzam, ka bankomātam problēma var būt ne tikai tas, ka tajā nav naudas, jo cilvēki visu ir izņēmuši. Ja nauda bankomātā ir, bet strāvas nav, tad viņš savu funkciju nepilda.
Tāpat šobrīd cilvēkiem ir ļoti liela uzticība elektroniskajiem norēķiniem, kas ir labi. Bet tajā pašā laikā ir jāatceras Latvijas valsts norādes Latvijas iedzīvotājiem, kuras joprojām ir spēkā un ir atrodamas mājaslapā "Sargs.lv", kā rīkoties krīzes un konfliktu gadījumā. Viens no ieteikumiem ir mājsaimniecībām turēt mājās skaidru naudu mazās banknotēs vismaz tādā apmērā, kas atbilst vienas nedēļas patēriņam. Man nav ziņu par to, cik liels cilvēku skaits šo rekomendāciju ievēro.
Tomēr bankas pašlaik spēj nodrošināt norēķinus bez tīkla pieslēguma?
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Banka spēj nodrošināt norēķinus tirdzniecības vietās, kuras ir atzītas par kritiskajām tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietām.
Cik tādu ir?
Tie ir lielākie degvielas tirdzniecības, aptieku un pārtikas tirdzniecības tīkli, bet es uzreiz uzsvēršu, ka tie nav visi pārtikas tirgotāji. Viņi var nodrošināt pakalpojumus, ja nedarbojas internets vai mobilie sakari un ja tiek maksāts ar Latvijā izdotām "Visa" vai "MasterCard" banku kartēm. Bet tas viss ir pie nosacījuma, ja ir strāva, kas ir nepieciešama, lai šīs iekārtas darbinātu, un tā ir tirgotāju atbildība.
Mums ir pozitīva sadarbības pieredze ar lielākajiem mazumtirgotājiem, un līdz šim viss, kas attiecas uz karšu norēķiniem apstākļos, kad nestrādā internets, ir izdarīts pamatā uz brīvprātības principa. Ja mēs gribam šo tirgotāju tīklu attīstīt un radīt cilvēkiem arvien pieejamākus pakalpojumus krīzes situācijās, tad būtu nepieciešams nostiprināt likumā valsts iestāžu pilnvaras.
Vai no finanšu iestāžu puses ir pamanītas vēl kādas problēmas, kuras izgaismoja augusta beigu vētra?
Es domāju, ka visām nozarēm ir ļoti daudz pārdomu par to, ko darīt un kā gatavoties šādām situācijām. Svarīgi, lai valsts varētu normāli funkcionēt arī šādā situācijā, kādu piedzīvojām nesenajā vētrā. Tāpēc plašāk ir jādomā arī par to, kāda ir iedzīvotāju krīzes pratība, un droši vien, ka katram cilvēkam būtu jāizdara secinājumi par to, ko viņš šajā krīzē būtu varējis darīt labāk. Vai viņš varētu savai mājai iegādāties mazu ģeneratoru un degvielas rezerves, vai viņš varētu mājā turēt radioaparātu, kuram ir baterijas, lai varētu uzzināt, kas valstī notiek arī tad, ja nav elektrības, un saprast, kur var un kur nevar braukt, vai viņam ir nedēļas patēriņam paredzēta skaidra nauda, vai ir uzlādēts akumulators jeb "power bank", vai ir vērts tomēr klausīties norādījumos un neiet laukā, ja tuvojas vētra. Šie un vēl daudzi citi jautājumi ir jāuzdod, jo skaidrs, ka klimata katastrofas var atkārtoties visdažādākajos veidos. Ir būtiski domāt, kādas lietas ir jāsakārto valsts līmenī, bet ir ārkārtīgi būtiski arī runāt par personisko atbildību, un nevis pedagoģiskā vai paternālistiskā veidā, bet tieši katram reflektējot par savu piedzīvoto un pieredzēto, kas būtu tas, ko mēs būtu varējuši darīt citādi.
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Ja pārejam pie banku nozares, tad bankām nu jau divus gadus tiek piemērotas solidaritātes iemaksas. Kādi secinājumi ir par šo laiku?
Pirmkārt, šis nodoklis jau sākotnēji netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījusi arī Eiropas Centrālā banka (ECB), un tas diemžēl netraucēja šo nodokli ieviest. Mēs zinām arī to, ka starptautiskie padomdevēji, kas palīdz Latvijas valdībai ar neatkarīgu viedokli, no šādiem nodokļiem ir ieteikuši vispār atturēties. To vidū ir, piemēram, Starptautiskais Valūtas fonds. Mēs zinām, ka šajā nodoklī 2025. gadā ir samaksāti 74 miljoni eiro, un šogad līdz šim - 40 miljoni eiro. Tā ir nauda, ko bankas maksā papildus visiem citiem nodokļiem. Līdz ar to tam neizbēgami ir negatīva ietekme uz kreditēšanu.
Vai 74 miljoni eiro ir daudz? Var teikt, ka valsts šajā nodoklī paņem sev vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju maksātajiem kredītu procentu maksājumiem. Ja valsts šo apjomu nepaņemtu, tad tam būtu daudzi pozitīvi efekti, tostarp procentu maksātājiem. Tas ir slogs ekonomikai. Tas viennozīmīgi ir politisks nevis ekonomisks nodoklis. Pozitīvais efekts, protams, ir tajā, ka tiek iegūta papildu nauda budžetam, bet diemžēl ir daudz būtiskāki negatīvie efekti, tostarp tas, ka tas ir principā papildu slogs kredītņēmējiem. To sauc par banku solidaritātes iemaksu, bet īstenībā tas ir nodoklis iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Tas ir arī nodoklis Latvijas konkurētspējai, jo šādu nodokļu nav ne Lietuvā, ne Igaunijā. Četrām lielākajām Latvijas bankām kredītkomitejas ir vienotas visām trim Baltijas valstīm, tajās darbojas tie paši cilvēki, un, ja, vērtējot identiskus projektus ar identisku ienesīgum Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, konstatē, ka nodokļi ir lielāki Latvijā, tad protams, ka priekšroka tiek dota projektiem citur. Tādēļ šis ir jautājums par mūsu konkurētspēju.
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Mēs šo jautājumu esam pārrunājuši gan Finanšu sektora attīstības padomē, gan ar premjeru Andri Kulbergu, gan ar finanšu ministru Māri Kučinski. Mēs ceram, ka, neskatoties uz to, ka budžetā ir saspringta situācija, šo nodokli varētu atcelt vismaz attiecībā uz jaunajiem kredītiem jau ar nākamo gadu. Tāpat sagaidām, ka tas pilnībā tiks atcelts 2028. gadā, kā tas ir paredzēts šobrīd esošajos politikas plānošanas dokumentos, tostarp arī likumā par valsts budžetu.
Un ja tas tomēr netiek atcelts?
Mums ir pārliecība, ka valsts izpildīs pienākumus, kas ir nostiprināti likumā. Un vēl vairāk, mēs ceram, ka vismaz attiecībā uz jauno kreditēšanu tas varētu tikt atcelts jau no nākamā gada, lai veicinātu finansējuma pieejamību Latvijas tautsaimniecībai un iedzīvotājiem.
Es negribu spekulēt un apskatīt tādu scenāriju, ka tas netiks atcelts.
Pašlaik Satversmes tiesa ir vērsusies Eiropas Savienības tiesā solidaritātes iemaksas dēļ ierosinātās lietas ietvaros. Viens no jautājumiem ir, vai iemaksas atlaide ir vai nav uzskatāma par valsts atbalstu. Ja tā tiks atzīta par valsts atbalstu, vai tas nebeigsies ar to, ka iemaksa būs jāveic arī tām bankām, kas iepriekš saņēma atlaidi?
Es negribu spekulēt par to, ko lems tiesa. Man nav nekādas papildu informācijas, lai par to varētu kaut ko vairāk pateikt.
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Vai esat vērtējuši uz Saeimu kandidējošo partiju programmas attiecībā uz ekonomikas un finanšu pakalpojumu jautājumiem, un kādi ir secinājumi?
Mēs esam vērtējuši visu to partiju programmas, kurām ir izredzes iekļūt Saeimā, un esam vērtējuši tieši to ekonomiskās programmas. Pamats, kā mēs vērtējām šīs programmas, ir finanšu nozares sagatavotie 15 ierosinājumi, ko esam publicējuši savā mājaslapā un izsūtījuši partijām. Tie attiecas uz ļoti dažādām jomām. Tie ir jautājumi, kā veicināt ilgtermiņa uzkrājumus, kā ieviest iedzīvotājiem draudzīgu nodokļu sistēmu, kā mazināt ēnu ekonomiku, kā veicināt kapitāla tirgu, kā mazināt birokrātisko slogu finanšu sektoram, kā veicināt konkurenci un jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu, kā uzlabot finanšu pratību, kā saglabāt noturību pret dažādiem ārējiem apdraudējumiem, kā labāk apkarot finanšu krāpniekus, kā stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanu, kā mazināt administratīvo slogu un finanšu pakalpojumu izmaksas, piemēram, digitalizējot visus banku vēsturiskos arhīvus, kā samazināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas pienākumu slogu proporcionālā veidā, nemazinot efektivitāti, kā labāk izmantot esošo Kredītreģistru informāciju, kā nodrošināt finanšu pakalpojumu labāku pieejamību nepilngadīgām personām, un beidzot arī par to, kā veicināt ilgtspējīgu ekonomiku, tostarp māju siltināšanu.
Mēs esam apskatījuši, kā politiskās partijas šos ierosinājumus ir iekļāvušas savās priekšvēlēšanu programmās. Dažus priekšlikumus politiskās partijas ir ņēmušas vērā, piemēram, attiecībā uz ilgtermiņa uzkrājumu veicināšanu, uz māju siltināšanu, birokrātijas mazināšanu, konkurenci un jaunu finanšu tirgus dalībnieku ienākšanu, daļēji attiecībā uz tādiem jautājumiem kā mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana, ēnu ekonomikas mazināšana. Politisko partiju programmās ir diezgan daudz runāts arī par dažāda veida valsts atbalstu, kas ir īpaša tēma.
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Apkopojot var teikt, ka partijas vairāk fokusējas uz to, ko tās grib sasniegt ar finanšu sektora palīdzību. Tas, ko mēs vēl gribētu redzēt, ir, ka finanšu sektors tiek uzlūkots kā Latvijas valsts stratēģisks ekonomikas katalizators un līdz ar to tiek novērstas barjeras tā veiksmīgai darbībai. Finanšu sektors nav vienīgais, bet tas ir viens no tautsaimniecības dzinējspēkiem. Aizejošās Saeimas laikā šajā tautsaimniecības dzinējā ir sabērts diezgan daudz smilšu, un tās ir jāiztīra. Te mēs varam runāt gan par solidaritātes iemaksu, gan arī par to, ka bankām ir uzlikti diezgan daudzi papildu pienākumi, kas attiecas uz lietām, kuras varētu darīt citādāk un efektīvāk. Piemēram, ir ieviestas apjomīgas prasības attiecībā uz filiāļu atvēršanu ārpus Rīgas. Līdz ar to regulācijas apjoms Latvijā finanšu sektoram ir lielāks, nekā tas ir citur Eiropā. Tie visi ir jautājumi, kurus mēs vēlētos, lai partijas risina.
Ir arī nelieli pārsteigumi par lietām, ko mēs partiju programmās neatradām. Piemēram, neatradām, ka partijas runātu par finanšu pakalpojumu pieejamību nepilngadīgajiem, lai gan tas ir tas, ar ko Finanšu un Tieslietu ministrija pašlaik jau nodarbojas. Nav runāts arī par to, kādas ir iespējas plašāk izmantot kredītreģistros esošo informāciju, ko tas dotu banku spējām piedāvāt cilvēkiem dažādus kredītu risinājumus proaktīvi. Neviena partija nerunā par nodokļu regulējumu finanšu sektorā. Arī finanšu pratību savās programmās ir pieminējušas tikai trīs partijas. Arī finanšu noturību ir pieminējušas tikai pāris partijas. Tās ir lietas, par kurām ir vērts diskutēt.
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Kas ir galvenās lietas, kuras jūs sagaidiet no nākamās valdības?
Te nav jāizdomā nekas jauns. Tās ir jau pieminētās 15 lietas, kuras mēs esam identificējuši un darījušas zināmas. Mūsuprāt, šobrīd ir svarīgs brīdis Latvijas sabiedrībai saņemt labākus pakalpojumus, lai tie būtu drošāki, lētāki, pieejamāki, lai vairotos konkurence. Mēs ceram, ka šos priekšlikumus politiskās partijas nopietni izskatīs un iekļaus savā dienas kārtībā.
Ja runājam par drošības aspektiem, tad nepārejoša problēma ir krāpniecība. Vai vēl ir iespējams kaut ko darīt bez tā, ko finanšu sektors jau dara, lai aizkavētu naudas nonākšanu krāpnieku rokās?
Sāksim ar to, kāda ir situācija. Ja paskatāmies uz pēdējiem četriem gadiem, finanšu iestāžu spēja novērst krāpnieciskus darījumus šajā laikā ir palielinājusies. To var redzēt, ja skatāmies uz to, kādu īpatsvaru no krāpniecības mēģinājumiem bankas ir spējušas novērst. Šis īpatsvars dažu gadu laikā ir pieaudzis no 63% līdz 80%. Bet bez šaubām, paliek pāri 20% īstenoto krāpšanu. Ņemot vērā to, ka krāpniecības mēģinājumu skaits katru gadu pieaug, īstenoto krāpšanas gadījumu apjoms paliek, vairāk vai mazāk, konstants. Mēs varam runāt par apjomiem, kas svārstās ap vienu miljonu eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka mums ir darīšana ar augsti attīstītu krāpšanas industriju, kas strādā katru dienu. Tie ir cilvēki, kas katru dienu iet uz darbu, lai apkrāptu Latvijas iedzīvotājus.
No šāda viedokļa raugoties, vēl ir daudz darāmā. Mums jau ir labi strādājošs formāts, kurā sadarbojas bankas, Valsts policija, Latvijas Banka, Finanšu izlūkošanas dienests, "Cert.lv", "Latvijas Pasts" un telekomunikāciju uzņēmumu pārstāvji - Finanšu nozares asociācijas Krāpšanas ierobežošanas darba grupa. Paralēli tam darbojas darba grupa, ko ir organizējusi Satiksmes ministrija, fokusējoties uz telekomunikāciju uzņēmumiem. Šim darbam jau ir praktiski rezultāti. Mēs redzam to, ka, piemēram, lielie telekomunikāciju operatori jau bloķē tā saucamos "spoofing" zvanus, kad zvana it kā no Latvijas numuriem, bet patiesībā krāpnieks atrodas ārpus Latvijas. Ir izstrādāti pretdarbības risinājumi arī citiem rīkiem, kurus izmanto krāpnieki. Bet pie tā mēs nevaram apstāties. Esam iesnieguši konkrētus priekšlikumus Iekšlietu ministrijas izstrādātajam plānam, kas būs visaptverošs valsts plāns krāpniecības ierobežošanai. Te ir runa gan par publiskajā sektorā, gan privātajā sektorā paveicamām lietām. Piemēram, ir jāparedz standartizēta krāpšanas incidentu reģistrācijas iespēja, labāks tiesiskais pamats krāpniecisku maksājumu aizturēšanai, plašāks tvērums attiecībā uz tiem telekomunikāciju operatoriem, kuriem ir pienākums ieviest ierobežojošus pasākumus, iespēja ātrāk atgriezt izkrāptos līdzekļus, lai šis process nebūtu tik garš, labāka informācijas apmaiņa.
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Jāuzsver arī tas, ka krāpniecība ir ļoti dinamiska joma, kurā katru dienu izdomā jaunas metodes, un tā kļūst arvien efektīvāka un atjautīgāka. Līdz ar to tas ir ļoti bīstams ienaidnieks un arī krāpniecības apkarošanas stratēģijai ir jābūt ļoti dinamiskai. Ja stratēģija mums būs neelastīga un mēs domāsim, ka ar vienreiz izstrādāto pietiks, tad tā būs kļūda. Stratēģiju būs pastāvīgi jāpārskata un jāuzlabo.
Vai bankas gatavojas jaunam krāpniecības vilnim pēc datu noplūdes no Ceļu satiksmes un drošības direkcijas?
Mēs gatavojamies, jo šādu iespēju nevar izslēgt. Tas, kas var notikt, cilvēki var saņemt tieši konkrētajai personai arvien vairāk pielāgotu krāpniecisku materiālu. Piemēram, kad tika uzlauzti "Airbnb" dati, cilvēki daudz saņēma krāpniecisku piedāvājumu, kas bija pieskaņoti viņu ceļojumu plāniem. Arī šeit pastāv līdzīgs risks. Finanšu iestādes tam gatavojas, jo mums ir jārēķinās ar sliktāko scenāriju, ka šie dati var nokļūt krāpnieku rokās.
Kā ir ar pašām bankām? Ir mēģinājumi iekļūt to sistēmās?
Protams. Tādi mēģinājumi notiek.
Pērn bija ievērojams kreditēšanas apjomu pieaugums, un tas turpinās arī šogad. Kādas ir prognozes par gadu kopumā, un kā kreditēšanu varētu ietekmēt ECB lēmums mainīt likmes?
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FNA neveido savas prognozes, mēs izmantojam tās prognozes, kas ir tirgū. Mēs esam tiešām redzējuši dinamisku kreditēšanas attīstību. Uzņēmumu segmentā ir gandrīz 15% gada pieaugums un mājsaimniecību segmentā - gandrīz 11% gada pieaugums. Ja ECB ar mērķi samazināt inflāciju cels procentu likmes, tad protams, ka tas var kreditēšanas pieaugumu samazināt, kas arī ir procentu likmju celšanas blakusefekts.
Bet skatoties uz šī brīža attīstību, tā ir ļoti pozitīva. Lielā mērā kreditēšanas attīstību stimulē arī noguldījumu pieaugums Latvijas ekonomikā. Kreditēšana viennozīmīgi attīstās ātrāk nekā ekonomika, kas nozīmē, ka iedzīvotāji ir atguvuši pārliecību par nākotni un arī uzņēmumi uz nākotni skatās arvien pozitīvāk. Mēs redzam arī to, ka nozaru griezumā pieaugums ir vērojamas praktiski visās nozarēs, tikai ar atsevišķiem izņēmumiem. Tās nozares, kuras neaug, lielā mērā ir bijušas saistītas ar līdzšinējo ekonomisko modeli, kurā loma ir Krievijai un kuru ietekmē ģeopolitiskā situācija. Runa vispirms ir par transportu un uzglabāšanu. Ģeopolitiskā situācija ir ietekmējusi arī tūristu vēlmi apmeklēt Baltijas valstis un līdz ar to ēdināšanas un izmitināšanas nozari. Vairums citu nozaru ir attīstījušās tiešām ļoti pozitīvi. Taču, protams, katra nozare ir jāanalizē atsevišķi. Piemēram, mēs zinām, ka lauksaimniecībā bija divi salīdzinoši slikti gadi pēc kārtas, un šis, iespējams, būs pozitīvs gads, un droši vien, ka tas arī veicinās lielāku attīstību nākotnē. Ir jāņem vērā katras nozares individuālā situācija.
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Otrs interesants griezums ir reģionālais. Mēs varam redzēt, ka reģionālās atšķirības uzņēmumu kreditēšanas tempos ir, bet tās nav, kā dažkārt to mēdz iztēlot, - Rīga pret pārējo Latviju. Kreditēšanas reģionālās atšķirības lielā mērā atspoguļo reģionu atšķirīgo attīstību, un tas ir cits stāsts, bet, ja mēs paskatāmies uz izsniegto kredītu apjomu pret katra reģiona kopproduktu, varam redzēt, ka Rīgā, Pierīgā, Vidzemē un Zemgalē kreditēšanas apjoms pret šo novadu kopproduktu ir robežās no 8 līdz 10%, kamēr Latgalē un Kurzemē tas ir no 4 līdz 6%. Līdz ar to var teikt, ka eksistē korelācija starp reģionālo ekonomikas lielumu un kreditēšanas aktivitāti, bet ir diezgan lielas reģionālas atšķirības. Līdz ar to mums ir jāskatās uz tiem faktoriem, kas izskaidro atšķirīgo uzņēmējdarbības lielumu katrā reģionā, bet pilnīgi noteikti nevar teikt, ka ārpus Rīgas vai Pierīgas nekas nenotiek. Tieši otrādi. Piemēram, Vidzemē kreditēšana ir aktīvāka nekā Rīgā, ja mēs skatāmies uz kreditēšanas apjomiem pret reģiona kopproduktu.
Vai to pašu var teikt par kreditēšanas apjomu pieaugumu?
Ja salīdzinām 2024. un 2025. gadu, tad Rīgā, Pierīgā un Vidzemē relatīvais pieaugums ir bijis straujāks. Savukārt, ļoti lēns pieauguma temps ir bijis Latgalē, praktiski nemainīgs tas ir bijis Zemgalē, bet Kurzemē ir redzams neliels samazinājums.
Kādas ir aktuālās tendences noguldījumos un ieguldījumu pakalpojumos?
Noguldījumi ir pieauguši diezgan būtiski - uzņēmumu segmentā par 16%, ja salīdzinām 2026. un 2025. gada jūniju, un par 9,4% mājsaimniecību segmentā. Tas nozīmē, ka ir gan stabili ienākumi, gan ticība nākotnei, gan finanšu sistēmai.
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Kas attiecas uz ieguldījumiem, tad arī redzam pieaugošu tendenci iemaksām otrajā un trešajā pensiju līmenī. Bet var teikt, ka otrais pensiju līmenis joprojām saskaras ar zināmu neskaidrību politiski uzsākto debašu par tā likvidēšanu dēļ. Tas ir jautājums par to, vai mēs gribam attīstīt ilgtermiņa uzkrājumus vai negribam un cik svarīga loma kopējā finanšu sistēmā ir otrajam pensiju līmenim.
Otra būtiska lieta tālākai ilgtermiņa uzkrājumu veicināšanai ir kapitāla tirgus attīstīšana. Šajā jomā mēs esam redzējuši mazāk iespaidīgu progresu, mēs esam redzējuši vienu uzņēmumu - "LAU Infra Grupa" -, kas šogad sāka akciju kotēšanu Rīgas biržā, bet citu virzību attiecībā uz valsts uzņēmumu daļēju privatizāciju mēs neesam redzējuši. Turklāt šeit es runāju par privatizāciju, kurā valsts saglabā kontroli un attīsta kapitāla tirgu, veicot uzņēmumu akciju sākotnējo publisko piedāvājumu, tostarp atstājot šos līdzekļus uzņēmumu rīcībā investīciju programmas realizācijai, ja tas ir nepieciešams. Šādu virzību mēs diemžēl neesam manījuši. Tas ir arī viens no mūsu strukturālas atpalicības iemesliem, jo faktiski visam finanšu sektoram būtu stabili jāstāv uz divām kājām. Tagad tas stāv tikai uz vienas kājas, kas ir banku finansējums. Savukārt otra kāja, kas ir kapitāla tirgus finansējums, ir mazāk attīstīta obligāciju tirgus gadījumā un pavisam mazattīstīta akciju tirgus gadījumā.
Kāda kopumā ir finanšu pratība Latvijā? Vai cilvēki māk rīkoties ar saviem uzkrājumiem?
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Ir regulāri finanšu pratības mērījumi, un mēs varam redzēt, ka kopumā finanšu pratība ir pieaugoša, bet progress nav tik iespaidīgs, kā mēs būtu gribējuši. Pēdējā laikā ir daudz runāts par cilvēku kiberdrošību un pratību, lai pasargātu savus ietaupījumus no krāpniekiem. Bet ir diezgan daudz jāturpina runāt par tādiem finanšu pratības elementiem kā sapratne, kā gudri aizņemties, kā krāt ilgtermiņā un kā parūpēties pašiem par savu pensiju. Tie ir jautājumi, kurus cilvēkiem ir tendence atlikt kādam vēlākam brīdim. Bet ir arī pozitīvi signāli. Ar jaunu jaudu ir sākusi darboties darba grupa Latvijas Bankas vadībā, kurā piedalās gan publiskā, gan privātā sektora, gan akadēmiskā sektora pārstāvji, ir pēdējā laikā izdotas vairākas grāmatas. Tas palīdz vairot finanšu pratību, ja cilvēki grib aktīvi meklēt informāciju. Var teikt, ka daudz kas notiek, bet gala situācija joprojām nav tāda, ka mēs varētu būt apmierināti. Cilvēkiem Latvijā ir uzlikts diezgan daudz pienākumu pašiem apsaimniekot savu naudu atbildīgi, un lielā mērā valsts ir palīdzējusi ar šiem pienākumiem labāk tikt galā, piemēram, attiecībā uz otrā pensiju līmeņa līdzekļiem. Taču finanšu pratība ir ļoti komplekss jautājums, un tur darāmā vēl ir ārkārtīgi daudz. Ir svarīgi, lai Latvijas Bankai būtu noteikta valstiski centrālā loma finanšu pratības stiprināšanā un progress arī tiktu regulāri mērīts.
Kā pašlaik vērtējat Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzrauga darbu?
Mums ir ļoti laba sadarbība. Latvijas Banka banku uzraudzību veic ļoti profesionāli. Šeit gan jāatgādina, ka lielākās bankas Latvijā tieši uzauga ECB, nevis Latvijas Banka.
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Mums ar Latvijas Banku ir profesionāla un konstruktīva sadarbība. Lai gan ir arī jomas, kurās mums viedokļi atšķiras, piemēram, jautājumā par cenu regulāciju. Mums arī ir bijušas diskusijas par to, cik liela pievienotā vērtība ir no piespiedu kārtā jaunatvērtajām filiālēm ārpus Rīgas. Pagājušā gada laikā ir atvērta 21 klātienes pakalpojumu sniegšanas vieta, no tām astoņas darbojas pastāvīgi. Mēs tiešām gribam redzēt, ka tuvākā laikā notiek šīs piespiedu kārtā atvērto filiāļu lietderības izvērtējums, lai saprastu, vai tam ir bijusi pievienotā vērtība vai nē, jo skaidrs, ka tie ir arī politiski lēmumi, kas to motivēja. Tirgus dalībnieki to labprātīgi nebūtu darījuši.
Pašām bankām jau ir secinājumi, vai tam bija jēga?
Es domāju, ka šādu izvērtējumu veiks gan Latvijas Banka, gan pašas bankas, un tad mēs varēsim salīdzināt rezultātus.
Kas šobrīd ir galvenās problēmas finanšu nozarē, kam ir nepieciešams risinājums?
Ja paskatāmies uz problēmām, kas ir risināmas nevis Latvijas, bet Eiropas līmenī, galvenais jautājums ir par Eiropas banku konkurētspēju un par to, vai regulējošās prasības, kas tiek piemērotas bankām, ir saskaņotas ar starptautiskajiem standartiem, un cik lielā mērā tās ir iespējams vienkāršot.
Latvijai specifisks jautājums ir par nodokļu regulāciju un it īpaši par banku solidaritātes iemaksu. Bet jārunā arī par kapitāla pieauguma nodokli, kas var negatīvi ietekmēt uzkrājumus un to veidošanu ilgtermiņā. Nodokļa palielinājums viena gada laikā no 20% uz 25,5% bija ļoti liels lēciens uz augšu, kas viennozīmīgi neveicina ilgtermiņa uzkrājumus.
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Trešā lieta arī ir Latvijas jautājums, un tas ir par tā sauktajiem nacionālajiem uzslāņojumiem Eiropas Savienības regulācijām jeb tas, ko mēs esam "pieregulējuši" vēl klāt papildus tam, ko prasa Eiropas Savienības kopējais tirgus.
Tāpat es jau pieminēju to, kas būtu darāms nacionālā līmenī, lai veicinātu kapitāla tirgus izaugsmi, un te arī mēs kā nozares asociācija gribam dot savu pienesumu, lai veicinātu labāku savienojamību starp depozitārijiem, kas atvieglotu ārvalstu investoru investēšanu Latvijas uzņēmumos, un arī Latvijas uzņēmumu potenciālu akciju kotāciju citās biržās.
Īpaši jāuzsver, ka ir nepieciešams turpināt kiberdrošības stiprināšanu.
Tāpat mēs arī gribētu redzēt, kā tiks no Patērētāju tiesību aizsardzības centra uz Latvijas Banku pārvietota nebanku kreditētāju uzraudzība un arī vispārēja atbildība par patērētāju tiesību aizsardzību visā finanšu sektorā, tostarp banku tirgū, kādā veidā šī jaunā Latvijas Bankas funkcija tiks īstenota. Mēs gribētu saņemt detalizētu redzējumu, kā Latvijas Banka plāno šo funkciju veikt.
Šie ir paši galvenie jautājumi, kuri ir darba kārtībā, un, protams, tie ir arī savstarpēji saistīti, jo, piemēram, solidaritātes iemaksa ir saistīta ar banku pelnītspēju, un tā šobrīd ir zemākā līmenī, nekā to sagaida banku akcionāri, un tas nav pozitīvs signāls. Mēs varam pilnībā aizmirst par tām diskusijām, kas bija par banku tā saukto virspeļņu. Šobrīd banku pelnītspēja tikai nedaudz pārsniedz 10% gadā, un tas neatbilst akcionāru gaidām. Tas var ietekmēt īpašnieku vēlmi ieguldīt banku pakalpojumu attīstībā.
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Vai ir kādas inovācijas, kas varētu ienākt finanšu pakalpojumos?
Es domāju, ka visbūtiskākās inovācijas, kas skar katru cilvēku, ir saistītas ar digitālā eiro ieviešanu. Tas prasīs nozīmīgus ieguldījumus gan no bankām, gan no tirgotājiem.
Protams, mēs pozitīvi raugāmies uz tām inovācijām, kas pēdējā laikā ir ieviestas, piemēram, kopš pagājušā gada visā Eiropā ir iespējams veikt zibmaksājumus, kas nozīmē, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs vai uzņēmums var dažu sekunžu laikā pārskaitīt naudu jebkuram banku klientam citur eirozonā. Arī attiecībā uz "fintech" sektora attīstībā ir sperts būtisks solis, jo arī nebanku tirgus dalībniekiem ir dota pieeja Latvijas Bankas norēķinu sistēmai.
Ir būtiski, lai mēs radām šeit vidi, kurā inovācijas tiek aktīvi atbalstītas. Šajā jomā vēlos uzteikt Latvijas Bankas ieguldījumu.
Arī mēs kā asociācija esam atvērti jaunām idejām un jauniem biedriem. Mūsu biedru un asociēto biedru vidū nav tikai bankas, bet ir arī maksājumu pakalpojumu sniedzēji, karšu tīkli, nebanku kreditētāji un jaunuzņēmumi inovatīvās finanšu tehnoloģijās.
Kā potenciāli mainīsies konkurence Baltijas finanšu sektorā, ja tiks dota atļauja "Luminor" pārdošanas darījumam?
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Konkurence banku sektorā ir pētīts jautājums, un izejas punkts ir tāds, ka kopumā cilvēki ar banku pakalpojumiem ir apmierināti. Konkurences padomes pētījumā, kas tika prezentēts pagājušā gada beigās, konstatēts, ka 93% no banku pakalpojumu saņēmējiem ir apmierināti ar savu banku.
Specifisko jautājumu par "Luminor" es nevaru komentēt, bet te ir runa par jau esošas bankas īpašnieku maiņu. Te nav runa par jaunas bankas ienākšanu tirgū. Parasti esošas bankas īpašnieku maiņai ir mazāka ietekme uz konkurences situāciju nekā jauna tirgus dalībnieka ienākšanai. Bet es negribētu detalizēti komentēt šo jautājumu, jo par to vēl jālemj ECB.