Latvijas uzņēmēji Berlīnē stiprinās sadarbību ar Vācijas tehnoloģiju un rūpniecības līderiem
No 14. līdz 17. septembrim Latvijas uzņēmēju delegācija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā tirdzniecības misijā Berlīnē tiksies ar Vācijas uzņēmumiem, investoriem, inovāciju centriem un pētniecības organizācijām. 16. un 17. septembrī uzņēmēju delegācijas programmai pievienosies ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vizītes uzmanības centrā būs informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, finanšu tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijas. Vizītes mērķis ir stiprināt Latvijas un Vācijas ekonomisko sadarbību, veicināt jaunu biznesa kontaktu veidošanu un paplašināt Latvijas uzņēmēju iespējas Vācijas tirgū.
Vācija ir Latvijas otrais lielākais ārējās tirdzniecības partneris. Latvijas preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Vāciju 2025. gadā sasniedza 5,5 miljardus eiro, savukārt Latvijas eksports sasniedza 2,09 miljardus eiro un gada laikā pieauga par 7%. Pozitīva dinamika turpinājusies arī šogad. 2026. gada pirmajā pusgadā Latvijas preču eksports uz Vāciju pieauga par 10% un sasniedza 709,6 miljonus eiro. Vienlaikus Vācija ir Latvijas lielākais pakalpojumu eksporta tirgus: 2025. gadā pakalpojumu eksports sasniedza 779 miljonus eiro, bet 2026. gada pirmajā ceturksnī tas pieauga vēl par 23%.
“Pēdējo gadu laikā esam mērķtiecīgi strādājuši, lai Latvijas uzņēmumiem atvērtu arvien plašākas iespējas Vācijas tirgū, un šim darbam jau ir konkrēti rezultāti. Latvijas uzņēmumi arvien vairāk nostiprina savu klātbūtni Vācijā – “Olpha” un vairāki citi Latvijas uzņēmumi Vācijā ir izveidojuši savus meitasuzņēmumus, Vācijas tirgus veido aptuveni 30% pieprasījuma Latvijas investīciju platformām. Savukārt Vācijas uzņēmums “SCHWENK” Latvijā plāno vairāk nekā 500 miljonu eiro investīciju projektu klimatneitrālas cementa ražošanas attīstībai Brocēnos. Tagad mūsu mērķim ir jābūt vēl ambiciozākam – Latvijas uzņēmumu iekļaušanai Eiropas rūpniecības piegādes ķēdēs, kopīgu produktu un tehnoloģijai attīstīšanai un jaunu investīciju piesaistei. Tam ir labs pamats: 2026. gada pirmajā pusē Latvijas preču eksports uz Vāciju pieauga par 10%, bet pirmajā ceturksnī pakalpojumu eksports – par 23%. Šo izaugsmi jāizmanto, lai nostiprinātu Latvijas uzņēmumu pozīcijas nozarēs ar augstu pievienoto vērtību,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
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Programma veidota atbilstoši Latvijas uzņēmumu attīstības mērķiem
Informācijas tehnoloģiju, aizsardzības un divējādā lietojuma tehnoloģiju nozares, finanšu tehnoloģiju un dzīvības zinātņu uzņēmumiem veidotas atsevišķas programmas, kurās iekļautas tikšanās ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un investoriem. Vizītes laikā paredzēti arī Vācijas uzņēmumu, inovāciju centru un pētniecības institūciju apmeklējumi.
Informācijas tehnoloģiju uzņēmēji piedalīsies mākslīgā intelekta festivālā “Big Bang AI Festival” un sestajā Vācijas-Baltijas digitālajā samitā, kā arī apmeklēs informācijas tehnoloģiju uzņēmumus t.sk. “Tesla” rūpnīcu Berlīnē–Brandenburgā un tehnoloģiju uzņēmumu “HEIDELBERG”. Aizsardzības nozares un divējādā lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi pārrunās sadarbības iespējas bezpilota un pretdronu tehnoloģiju, robotikas un aizsardzības piegādes ķēžu jomā, kā arī apmeklēs noturības tehnoloģiju centru “Marienpark Berlin” un Vācijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu “Andres Industries AG”.
Finanšu tehnoloģiju nozares pārstāvji Berlīnē tiksies ar vietējās FinTech ekosistēmas pārstāvjiem, lai pārrunātu Eiropas Savienības noteikumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem (MiCA), piekļuvi Vācijas tirgum un investīciju iespējas. Berlīne ir viens no vadošajiem FinTech centriem Eiropā, sniedzot Latvijas uzņēmumiem iespējas veidot jaunus kontaktus ar investoriem, bankām un tehnoloģiju partneriem. Savukārt, dzīvības zinātņu nozares pārstāvjiem būs iespēja apmeklēt “Campus Berlin-Buch”, kas ir nozīmīgs dzīvības zinātņu centrs Berlīnē, un vienu no vadošajiem medicīnas tehnoloģiju uzņēmumiem “BIOTRONIK SE & Co. KG”.
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Vācijas uzņēmējiem būs iespēja iepazīties arī ar Latvijas uzņēmumu piedāvātajām iespējām, īpašu uzmanību pievēršot datu centru attīstībai Latvijā – jomai ar augstu izaugsmes un investīciju potenciālu.
Vizītes ietvaros plānots parakstīt saprašanās memorandu starp LIAA, Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (AHK Baltikum) un Vācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (DIHK), kas Latvijas uzņēmējiem pavērs iespējas ar līdzvērtīgiem nosacījumiem kā Vācijas uzņēmumiem iegūt informāciju par tirgus iespējām arī trešajās valstīs, kur LIAA nav pārstāvniecību.
"Vācijas tirgus ir liels, tehnoloģiski attīstīts un ar plašu starptautisko biznesa tīklu, tādēļ Latvijas uzņēmumiem ir svarīgi ne tikai atrast partnerus Vācijā, bet arī izmantot šī tīkla sniegtās iespējas citos tirgos. Plānotais trīspusējais saprašanās memorands starp LIAA, Vācijas–Baltijas Tirdzniecības kameru un Vācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru Latvijas uzņēmējiem pavērs iespēju iegūt informāciju un kontaktus par biznesa iespējām arī trešajās valstīs, kur Latvijai nav savas pārstāvniecības. Tas paplašinās Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas un starptautisko partneru loku,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.
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