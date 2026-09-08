Lidostas darbinieks atklāj, kurus čemodānus visbiežāk mētā
Ja, sēžot lidostas uzgaidāmajā zālē, esat vērojuši bagāžas krāvēju darbu un raizējušies par sava čemodāna likteni, jūs neesat vienīgie. Bijušie lidostas darbinieki nolēmuši atklāt, kuri čemodāni iekraušanas laikā cieš visvairāk un ko darīt, lai jūsu bagāža galamērķī nonāktu sveika un vesela.
Bijušais lidostas virszemes apkalpošanas speciālists K. Handunneti un bagāžas dienesta darbinieks Ādams, kuri ar padomiem dalījušies tiešsaistes forumā "Quora, apgalvo", ka neviens darbinieks bagāžu nemet un nebojā tīšām.
Galvenie bagāžas bojājumu un nozaudēšanas iemesli parasti ir laika trūkums un cilvēciskais faktors. Tomēr arī pats pasažieris var ievērojami samazināt risku, izvēloties piemērotu čemodānu.
Šādus čemodānus, visticamāk, gaida "lidojuma stunda"
Kā stāsta bagāžas dienesta darbinieks Ādams, lielākā kļūda ir ceļot ar čemodānu bez riteņiem. "Ja čemodānam ir vismaz divi kvalitatīvi riteņi, mēs to varam ātri un viegli ripināt pa lidmašīnas bagāžas nodalījumu," viņš skaidroja.
Taču, ja somai nav riteņu, saspringtā darba grafika dēļ krāvējiem nereti nav citas izvēles. "Pretējā gadījumā mums somas vienkārši nākas mest, lai iekļautos grafikā," atklāti atzina darbinieks.
Bagāžas krāvēja padomi – kā pasargāt savu čemodānu?
- Izvēlieties čemodānu ar riteņiem: tas ļauj darbiniekiem čemodānu ripināt, nevis mētāt pa lidmašīnas bagāžas nodalījumu.
- Izvairieties no trausliem rokturiem: rokturi ir viena no pirmajām čemodāna detaļām, kas slodzes ietekmē var salūzt. Ja rokturis ir bojāts, darbiniekiem somu ir grūtāk pacelt, tāpēc apiešanās ar to var kļūt neveiklāka un nereti arī rupjāka.
- Ieguldiet izturīgā bagāžā: Handunneti iesaka izvēlēties to zīmolu čemodānus, kuriem priekšroku dod aviācijas darbinieki, piemēram, "Travelpro", "Antler", "Gate8" un citus. Tie ir izturīgi un paredzēti biežai lietošanai.
- Izvairieties no nestandarta formas bagāžas: lieli vai neparastas formas priekšmeti daudz vieglāk iestrēgst automatizētajās bagāžas apstrādes sistēmās. Piemēram, bērnu ratiņi ir viena no tām bagāžas vienībām, kas laika trūkuma dēļ visbiežāk var aizkavēties.
- Nepārkraujiet bagāžu un sekojiet līdzi svaram: jo smagāka soma, jo lielāka slodze rodas tās šuvēm un detaļām. Ieteicams nepārsniegt standarta 23 kilogramu svara ierobežojumu.
- Dodiet priekšroku tiešajiem reisiem: liela daļa bagāžas tiek nozaudēta vai aizkavējas tieši pārsēšanās reisos. Ja pārsēšanās ir neizbēgama, izvēlieties reisu ar ilgāku laiku starp lidojumiem, lai bagāžas darbiniekiem būtu pietiekami daudz laika nogādāt somu no vienas lidmašīnas uz otru.