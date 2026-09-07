Cupra Born ierodas ar "vajadzīgiem" uzlabojumiem
Kopš Cupra Raval negaidītā triumfa šķita, ka Born dziesma ir nodziedāta. Ne tā cena, ne tas izmērs. Bet tad ieradās Born “feislifts”…. Uzlabotais Cupra Born būs pieejams sākot ar 33 900 eiro, turklāt automašīnas ir pieejamas uzreiz.
Pasūtot elektromobili tagad, tas tiks piegādāts jau šī gada rudenī. Born ir jaunas formas lukturi, t.s. ātruma rievas pārsegā, izmaiņas aizmugurē un aerodinamiskie sliekšņi.
Zem pārsega it kā nekā jauna nav. Platforma ir tā pati, bet būtiski uzlabojusies sniedzamība. Pat ar vismazāko bateriju zem 60 kwh var veikt visamz 400 km, bet pilnākajā versijā - pat 600 km. Tas viss pateicoties jauna tipa gaitas baterijai. Pat it kā vienkāršākajā komplektācijā Born Plus elektromobilim ir 190 ZS jauda un 450 km sniedzamība.
Cupra logotips tagad ir aizmugurējā luktura daļa un ir izgaismots. Bagāžnieks palicis kā bijis, ar dubulto grīdu. Born standartaprīkojumā ietilpst t.s. “IKEA vads”, bet, ja gribat parasto uzlādes vadu, tas jāpiepērk par 380 eiro. Ir vērts padomāt par nelielu Wallbox. Modernizētajam Born ir arī vehicle-to-load jeb V2L funkcija, kas ļauj barot ārējās ierīces, taču 220 voltu adapteris jāiegādājas atsevišķi.
Iekšpusē elektromobilis ir pazīstamais Cupra Born. Daudz kas jau ir “standartā”. Ja gribam elektriski regulējamus krēslus, tad gan jāpiemaksā. Stūrei atkal ir īstas fiziskās pogas un vadītāja durvīm katram stiklam ir atsevišķs taustiņš. Spidometra ekrāns nāk no Cupra Raval, lai Born izveidotos saikne ar jaunākajiem modeļiem. Jaunais Born aprīkots ar lielāku un ērtāku 12,9 collu informācijas un izklaides ekrānu, kas darbojas ar Android bāzētu operētājsistēmu.