Igaunijas uzņēmums investē 14,5 miljonus eiro Latvijas augstākās izglītības infrastruktūrā - Rīgā atklāta Duck Republik studentu rezidence
Igaunijas uzņēmums New DR Holding OÜ investējis 14,5 miljonus eiro Latvijas augstākās izglītības infrastruktūrā, un Rīgā 3. septembrī atklāj otro Duck Republik studentu rezidenci. Jaunā rezidence Slokas ielā 51 nodrošinās mūsdienīgu pilna servisa dzīves vidi 261 studentam un veicinās Rīgas izaugsmi par vienu no vadošajiem studiju centriem Baltijā.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2025./2026. akadēmiskajā gadā Latvijas augstskolās studē 76,4 tūkstoši studentu – par 2 % jeb 1 594 vairāk nekā gadu iepriekš. No tiem 11,9 tūkstoši jeb aptuveni katrs sestais students ir ārvalstnieks, un vairāk nekā puse (55 %) izvēlējušies studijas maģistra līmeņa programmās. Ārvalstu studentu skaita pieaugums palielina pieprasījumu pēc kvalitatīvas un mūsdienīgas studentu dzīves vides.
Investējot mūsdienīgā studentu infrastruktūrā, tiek radīti priekšnoteikumi piesaistīt starptautiskus talantus, kuri nākotnē var kļūt par Latvijas darba tirgus dalībniekiem un nodokļu maksātājiem. Lai gan lēmumu palikt valstī ietekmē daudzi faktori, kvalitatīva dzīves vide studiju laikā ir viens no tiem.
Jauna studentu rezidence pašā Rīgas augstskolu centrā
Jaunā Duck Republik rezidence atrodas Slokas ielā 51, tikai 200 metru attālumā no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU). Pateicoties tuvumā esošajai tramvaja līnijai, no tās ir ērti sasniedzama arī Latvijas Universitāte (LU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Rīgas centrs.
Arhitekta Viļņa Mičula projektētajā 7680 kvadrātmetru ēkā izveidoti 211 pilnībā mēbelēti dzīvokļi ar kopumā 261 gultasvietu studentiem. Ēku uzbūvējis Igaunijas būvniecības koncerna “Merko Grupp” uzņēmums SIA “Merko Būve”.
“Mūsdienās studenti izvēlas ne tikai universitāti, bet arī vidi, kurā dzīvos studiju laikā. Tāpēc kvalitatīva studentu dzīves vide ir kļuvusi par nozīmīgu augstākās izglītības infrastruktūras daļu. Mēs investējam Latvijā, jo redzam Rīgas potenciālu kā starptautisku studiju centru. Veidojot Slokas ielas rezidenci, izvēlējāmies augstvērtīgus un ilgmūžīgus materiālus, pārdomātus risinājumus un dizainu, kas atbilst mūsdienu studentu vajadzībām. Mūsu mērķis ir radīt vidi, kas sniedz pievienoto vērtību gan studentiem, gan Latvijas augstākajai izglītībai,” saka Henriks Veldi, Duck Republik SIA (New DR Holding OÜ) valdes loceklis.
Privātais kapitāls stiprina augstākās izglītības infrastruktūru
Mūsdienīgu studentu rezidenču attīstība ir piemērs tam, kā privātās investīcijas papildina augstākās izglītības infrastruktūru un rada ilgtermiņa ieguvumus visai izglītības ekosistēmai. Līdzās auditorijām, laboratorijām un studiju programmām arvien nozīmīgāka kļūst arī kvalitatīva studentu dzīves vide, kas ir viens no priekšnoteikumiem starptautisku studentu piesaistei.
Investīcijas studentu mājokļos ļauj paplašināt kvalitatīvu dzīvesvietu piedāvājumu, neradot papildu slogu publiskajam finansējumam, vienlaikus uzlabojot pilsētvidi un veicinot apkārtējās infrastruktūras attīstību. Tās sniedz ieguvumus ne tikai augstskolām un studentiem, bet arī vietējai ekonomikai – pieaug pieprasījums pēc pakalpojumiem, tiek radītas jaunas darba vietas un stiprināta Rīgas kā starptautiskas studiju pilsētas pievilcība. Duck Republik studentu viesnīcās ir mitinājušies studenti no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un citām valstīm.
Igaunijas uzņēmums investē 14,5 miljonus eiro Latvijas augstākās izglītības infrastruktūrā – Rīgā atklāta Duck Republik studentu rezidence
Pilna servisa studentu viesnīca ar plašām koplietošanas iespējām
Duck Republik veidota kā mūsdienīga pilna servisa studentu viesnīca, kur dzīvošana sniedzas tālāk par privātu istabu. Viesiem pieejami vairāk nekā 800 kvadrātmetri koplietošanas telpu, tostarp 120 kvadrātmetrus plaša kulinārijas studija ar pilnībā aprīkotu virtuvi, kuru bez maksas iespējams rezervēt dzimšanas dienu svinībām un kopīgām vakariņām, pilnībā aprīkota sporta zāle, kino telpa, kā arī vairākas atpūtas, mācību un socializēšanās zonas.
Lai ārvalstu studenti jau no pirmajām dienām justos droši un gaidīti, viesnīcā 24 stundas diennaktī strādā angliski runājošs personāls, kas palīdz gan ikdienas jautājumos, gan iejusties jaunajā vidē.
Otrais nozīmīgais solis Latvijas studentu mājokļu tirgū
Pirmo Duck Republik studentu rezidenci Rīgā uzņēmums atklāja 2020. gadā, investējot 7,5 miljonus eiro. Sešu gadu laikā projekts ir uzkrājis ievērojamu pieredzi starptautisku studentu uzņemšanā, un rezidencē kopumā dzīvojuši jau vairāk nekā 10 000 studentu no dažādām pasaules valstīm. Tieši pirmā projekta pieredze kļuvusi par pamatu jaunās rezidences koncepta pilnveidei.
Līdz ar jaunās rezidences atvēršanu Slokas ielā uzņēmuma kopējās investīcijas Latvijas augstākās izglītības infrastruktūrā pārsniedz 20 miljonus eiro, apliecinot ilgtermiņa uzticību Latvijas augstākās izglītības videi un tās attīstības potenciālam.