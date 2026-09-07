IFA Berlin 2026
FOTO, VIDEO: no dejojošām pandām līdz gudrajām cepeškrāsnīm - spilgtākie iespaidi no “IFA Berlin 2026”
Ja gribas ieskatīties tehnoloģiju nākotnē, viena no labākajām vietām tam ir Berlīne. Tieši šeit ik rudeni norisinās Eiropas lielākā tehnoloģiju izstāde “Innovation For All” jeb IFA, kur elektronikas ražotāji demonstrē ne tikai jaunākās ierīces, bet arī savu nākotnes vīziju.
Šogad izstāde norisinās no 4. līdz 8. septembrim, pulcējot vairāk nekā 1900 uzņēmumu un 220 000 apmeklētāju no visas pasaules. Daudzi uzņēmumi tieši IFA izvēlas par vietu, kur Eiropā pirmo reizi demonstrēt jaunākos produktus un tehnoloģijas. Tāpēc izstāde bieži kalpo kā indikators tam, kādas ierīces tuvākajos gados nonāks veikalu plauktos un cilvēku mājās.
Arī Jauns.lv klātienē aplūkoja šo vērienīgo notikumu un secināja, ka vienā dienā nav iespējams apskatīt visu. Līdzās pasaulē zināmākajiem zīmoliem savu vietu atraduši arī jaunuzņēmumi, kas demonstrēja drosmīgas idejas un prototipus. No viedajām putnu barotavām un 3D printeriem līdz elektroauto un robotiem – šķita, ka katrā hallē iespējams atrast ko pārsteidzošu un unikālu.
Šogad “IFA Berlin” dominēja vairākas tēmas. Lielākā daļa uzņēmumu demonstrēja produktus, kas vairāk vai mazāk saistīti ar mākslīgo intelektu (MI), gudro māju un robotiku. Dažkārt tās bija pavisam praktiskas lietas, citreiz – drosmīgs ieskats nākotnē.
Mākslīgais intelekts vairs nav tikai čatbots
Vēl pavisam nesen MI lielākoties asociējās ar čatbotiem un attēlu ģenerēšanu. Šogad “IFA 2026” parādīja, ka mākslīgais intelekts ne tik tālā nākotnē kļūs par mūsu ikdienas sabiedroto. Tas arvien aktīvāk tiek integrēts sadzīves tehnikā, veselības uzraudzības ierīcēs un citās tehnoloģijās, kuras ikdienā izmantojam. Arī paši izstādes organizatori MI izceļ kā vienu no galvenajiem šā gada virzieniem.
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Protams, netrūka arī produktu, kuros burti “MI” šķita vairāk mārketinga triks, nevis reāls un praktisks ieguvums. Jauns.lv ekspresintervijās ar uzņēmumu pārstāvjiem secināja, ka dažkārt mākslīgais intelekts reklāmās tiek pieminēts tikai tāpēc, ka tas ir modē, gluži kā proteīns, kas atrodams katrā otrajā pārtikas produktā. Taču vienlaikus bija arī risinājumi, kuros mākslīgais intelekts patiešām atvieglo cilvēka ikdienu.
Viens no interesantiem piemēriem ir pārtikas termometrs ar integrētu MI. Tas ne tikai mēra maltītes temperatūru, bet arī analizē gatavošanas procesu, iesaka piemērotākos uzstādījumus, balstoties uz lietotāja vēlmēm, un paziņo, kad ēdiens sasniedzis vēlamo gatavības pakāpi.
Vienota ekosistēma kļūs par mājas pamatu
Ja vēl nesen viedā māja nozīmēja iespēju ar telefonu ieslēgt gaismu vai robotu putekļsūcēju, tad šobrīd šis jēdziens kļuvis daudzpusīgāks. “Samsung”, LG, “Xiaomi”, “Dreame” un citi elektronikas ražotāji demonstrēja veselas ekosistēmas, kurās ledusskapji, cepeškrāsnis, veļasmašīnas un citas sadzīves iekārtas savstarpēji sadarbojas, gluži kā viena komanda. Tās viena ar otru sazinās, analizē lietotāja paradumus un palīdz optimizēt ikdienas darbus.
Īpaši uzrunāja LG demonstrācijas. No viedtālruņa iespējams sekot līdzi maltītes gatavošanai cepeškrāsnī, saņemt paziņojumu, kad trauku vai veļas mazgājamā mašīna pabeigusi darbu, vai attālināti pārvaldīt citas sadzīves tehnikas ierīces. Kompānija uzsver, ka šādi risinājumi palīdz ne tikai ietaupīt laiku, bet arī samazināt elektroenerģijas patēriņu.
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Var diskutēt par to, vai šādi risinājumi ir vajadzīgi ikvienam un jau tagad. Tomēr virziens ir skaidrs. Uzņēmumi vairs nepārdod tikai ledusskapi vai veļasmašīnu kā neatkarīgu, savu dzīvi dzīvojošu iekārtu. Tie piedāvā vienotu ekosistēmu, kurā ierīces savstarpēji sadarbojas un daļu ikdienas pienākumu paveic pašas, ļaujot lietotājam pievērsties svarīgākiem uzdevumiem.
Vai esi gatavs savās mājās ielaist robotu?
Robotika bija vēl viena joma, kas IFA hallēs bija sastopama teju uz katra soļa. Putekļu sūcēji, zāles pļāvēji, logu tīrītāji un baseinu roboti sen vairs nav retums, taču ražotāji turpina pilnveidot to spējas. Ar sensoru un mākslīgā intelekta palīdzību tie arvien labāk orientējas apkārtējā vidē, atpazīst šķēršļus un pielāgo savu darbu konkrētā lietotāja vajadzībām.
Taču ne visi demonstrētie roboti bija domāti mājsaimniecības darbiem. Daudzu apmeklētāju uzmanību piesaistīja dejojošās pandas, interaktīvi roboti un robotsuns, kas seko saimniekam un aprīkots ar dažādiem sensoriem. Šie risinājumi vairāk parāda to, ko tehnoloģijas spēj izdarīt šodien, mazāk pievēršot uzmanību praktiskajai pusei. Tomēr cilvēku interese par robotiem ir milzīga, jo tie ir jautri, mīlīgi un bieži vien smieklīgi neveikli.
Pēc redzētā gan rodas iespaids, ka cilvēkveidīgo robotu revolūcija vēl ir vairākus gadus tāla nākotne. Atšķirībā no rūpnīcām un noliktavām, kur tie jau ir iestatīti noteiktu uzdevumu veikšanai, plaša patēriņa tirgū valda cita situācija. Roboti vēl nav tik tālu attīstīti, lai palīdzētu cilvēkiem mājas solī un pildītu viņu dotās norādes. Līdz tam vēl kādu laiku jāpagaida. Vienlaikus arī cilvēkiem pašiem jānobriest šādām pārmaiņām un inovācijām, gluži kā tas bija agrīnajā interneta un mobilo telefonu laikā.
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Robežas starp tehnoloģijām izplūst
“IFA Berlin” jau sen vairs nav tikai telefonu un televizoru izstāde. To labi apliecināja gan DJI, kas līdzās droniem demonstrēja kameras, stabilizatorus, mikrofonus un citus satura veidotājiem paredzētus risinājumus, gan “Dreame”, kas ievērojamu daļu sava stenda bija atvēlējis skaistumkopšanas tehnoloģijām.
“Dreame” prezentēja matu fēnus ar inteliģentu temperatūras kontroli, matu veidotājus, taisnotājus un LED sejas masku ādas kopšanai. Tas parāda, ka tehnoloģijas arvien biežāk ienāk arī jomās, kuras vēl nesen ar tehnoloģijām reti tika saistītas.
Savukārt “Xiaomi” apliecināja, cik strauji tehnoloģiju uzņēmumi paplašina savu darbību. Līdzās viedpulksteņiem, sadzīves tehnikai un robotiem uzņēmums demonstrēja elektriskos skrejriteņus, elektroauto “SU7” un futūristisko “Vision Gran Turismo” konceptauto. Tas vēlreiz apliecināja, ka robežas starp elektronikas, mobilitātes un sadzīves tehnoloģiju pasauli kļūst arvien izplūdušākas.
Tehnoloģiju pasaule pārmaiņu vējos
Pēc tehnoloģiju izstādes “IFA Berlin 2026” apmeklējuma rodas sajūta, ka tehnoloģiju pasaule šobrīd atrodas interesantos pārmaiņu vējos. Ja vēl pirms dažiem gadiem uzņēmumi sacentās par to, kurš izstrādās jaudīgāko procesoru vai labāko kameru, tad šobrīd uzmanības centrā ir tas, kā dažādas ierīces sadarbojas un palīdz cilvēkam ikdienā.
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Protams, ne viss redzētais mūsu mājās nonāks rīt un uz līdzenas vietas. Daļa risinājumu vēl ir pavisam agrīnā izstrādes stadijā, bet citi pagaidām šķiet vairāk nekā aizraujošs eksperiments nekā ikdienas nepieciešamība. Tomēr kopējais virziens ir skaidrs. Tehnoloģijas kļūst gudrākas, savstarpēji savienotas un arvien labāk integrējas ikdienas dzīvē.
Var paiet vēl vairāki gadi, līdz pie tā pilnībā pieradīsim. Taču pēc “IFA Berlin 2026” kļūst skaidrs, ka galvenais jautājums vairs nav, vai mākslīgais intelekts kļūs par mūsu ikdienas daļu. Drīzāk jāuzdod jautājums, cik ātri būsim gatavi tam uzticēties un ielaist savās mājās kā ikdienas palīgu, veselības uzraugu, pavāru un, iespējams - kā draugu.