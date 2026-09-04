Zemnieki ceļ trauksmi, ostu nozare iebilst - Latvijas graudi netiekot izspiesti
Latvijas graudu kravas ostās netiek aizstātas ar tranzīta graudu kravām, un vietējo graudu apkalpošanai nepieciešamā kapacitāte tiek nodrošināta, pauda Latvijas Stividorkompāniju asociācijā (LSA).
Komentējot publiski izskanējušo informāciju, ka atsevišķos gadījumos lauksaimniekiem tiek atteikti transporta un pārkraušanas pakalpojumi, jo Latvijā sāk ienākt būtiski graudu kravu apjomi no austrumiem, asociācijā uzsver, ka graudu sezonā Latvijas izcelsmes kravām ostās ir prioritāra nozīme.
LSA skaidro, ka Latvijas ostu un transporta infrastruktūras primārā funkcija ir apkalpot Latvijas ekonomikas vajadzības, tostarp vietējo uzņēmumu importu un eksportu. Latvijas graudi veido vienu no nozīmīgākajiem sezonālajiem kravu apjomiem, tādēļ ostas, termināļi un dzelzceļš ar tiem savlaicīgi rēķinās, plānojot darbu.
Asociācijas biedri apliecina, ka vietējo graudu kravas tiek apkalpotas atbilstoši pieteiktajiem un saskaņotajiem apjomiem un tranzīta kravas tās neaizstāj. Latvijas graudi tiek pieņemti un apkalpoti, savukārt atsevišķas situācijas, kad konkrētā terminālī noteiktā brīdī nepieciešama papildu kapacitāte, tiek risinātas sadarbībā ar klientiem, uzsver LSA.
Tāpat asociācijā uzsver, ka Latvijas ostu kopējā kapacitāte ļauj vienlaikus nodrošināt Latvijas graudu apkalpošanu un brīvās jaudas izmantot citām kravām.
Vienlaikus termināļu infrastruktūra, noliktavas un darbaspēks ir jāuztur visa gada garumā, lai gan intensīvākais Latvijas graudu pārkraušanas periods ir sezonāls. Tādēļ brīvā ostu kapacitāte tiek izmantota arī legālu tranzīta kravu un citu valstu graudu apkalpošanai, uzsver asociācijā.
Asociācijas ieskatā regulāra kravu plūsma ir būtiska ostu infrastruktūras un darbaspēka uzturēšanai visa gada garumā, kas savukārt ļauj nodrošināt kvalitatīvu apkalpošanu arī Latvijas uzņēmumu kravām.
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Runājot par tranzīta kravu kontroli, LSA norāda, ka tās tiek pārbaudītas atbilstoši iesaistīto institūciju kompetencei. Termināļi sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi, Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) un citām atbildīgajām institūcijām, pārbaudot kravu dokumentus, izcelsmi un citu normatīvos noteikto prasību ievērošanu.
Pēc asociācijā teiktā, nozare ir ieinteresēta, lai kontrole būtu pēc iespējas efektīvāka un Latvijas transporta sistēmā nenonāktu sankcijām pakļautas, neatbilstošas izcelsmes vai citādi nelikumīgas kravas. Ja kompetentās institūcijas un eksperti secinās, ka nepieciešami papildu kontroles instrumenti, stividorkompānijas ir gatavas sadarboties to ieviešanā.
Asociācijā uzsver, ka nozares uzdevums ir uzturēt drošu, ekonomiski dzīvotspējīgu un Latvijas uzņēmumu vajadzībām pieejamu transporta sistēmu, Latvijas kravām saglabājot prioritāti un vienlaikus efektīvi izmantojot infrastruktūras brīvo kapacitāti.
Jau ziņots, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) aicina ierobežot Krievijas graudu tranzītu, lai pasargātu Latvijas zemniekus.
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA norādīja, ka Latvijai jārod risinājums, lai pasargātu vietējos lauksaimniekus un nepieļautu peļņas gūšanu no potenciāli Krievijā vai okupētajās Ukrainas teritorijās audzētas labības tranzīta caur Latviju.
Viņš norādīja, ka no Latvijas lauksaimniekiem saņemtas ziņas par ostu un dzelzceļa kapacitātes ierobežojumiem, kā rezultātā vietējiem eksportētājiem atsevišķos gadījumos tiek atteikti transporta un pārkraušanas pakalpojumi, jo Latvijā sāk ienākt būtiski graudu kravu apjomi no austrumiem.
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Vienlaikus piektdien pēc valdības ārkārtas sēdes Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) žurnālistiem norādīja, ka PVD varēs kontrolēt tranzīta graudu kravas Latvijas ostās.
Konkrētu lēmumu par to valdība gan vēl plāno pieņemt nākamnedēļ.
Premjers sacīja, ka ir pārrunājis ar Ukrainas premjeru šo jautājumu, prasot, kā Latvijai reaģēt saistībā ar to, ka Krievija ir bloķējusi Melnās jūras kanālu graudu transportēšanai.
Kulbergs norādīja, ka Krievija Ukrainā zagtos graudus jauc kopā ar Krievijas graudiem un tos transportē caur citu valstu ostām, un patlaban tranzīta graudu kravu spiediens tiekot izdarīts uz visām Baltijas ostām.
Nākamnedēļ valdība, iespējams, varētu lemt par iespēju aizliegt Krievijas graudu tranzītu caur Latviju.
Vēstīts arī, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai.
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Pagājušajā eksporta sezonā (no 2025. gada jūlija līdz 2026. gada jūnijam) Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu jeb 90% no sava eksporta apjoma. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai viens miljons tonnu.
Tomēr, kā ziņo "Reuters" avoti, kopš jaunās sezonas sākuma līdz 2026. gada augusta vidum pieprasījumu apjoms par graudu pārvadājumiem uz Krievijas ostām Baltijas jūrā jau sasniedza piecus miljonus tonnu. Tas ir gandrīz salīdzināms ar līdzīgo rādītāju Novorosijskai un Tuapsei, kas ir seši miljoni.
Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām - galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka septembrī pārvadājumu apjoms strauji pieaugs.
Ukrainas bruņoto spēku uzbrukumu dēļ iznīcināti vairāk nekā 80% Krievijas graudu eksporta jaudas. Ekspertu aprēķini liecina, ka augustā kviešu eksports sasniedza tikai 1,9 miljonus tonnu, kas ir zemākais rādītājs pēdējo 16 gadu laikā.