Uzsāk SPORTA 2 kvartāla attīstības projekta pirmo kārtu
Nekustamo īpašumu attīstītājs “Linstow Baltic” un SIA “UPB Nams” parakstījuši līgumu par daudzfunkcionālā SPORTA 2 projekta pirmās kārtas būvniecības uzsākšanu 2026. gada septembrī. Pirmajā kārtā paredzēts attīstīt 17,300 m2 lielu ēku, kurā lielāko daļu aizņems A klases biroju telpas, un pieguļošajā teritorijā attīstīt kvalitatīvu publisko ārtelpu un modernu virszemes autostāvvietu. Paredzētās investīcijas – 50 miljoni eiro.
“SPORTA 2 kvartāls turpina mērķtiecīgu attīstību, nostiprinot savu pozīciju kā viens no perspektīvākajiem un pieprasītākajiem pilsētvides daudzfunkcionālajiem attīstības projektiem Rīgā. Pirmās kārtas īstenošana iezīmē nozīmīgu posmu kvartāla visaptverošā attīstības programmā, paredzot modernas biroju ēkas izbūvi un tai piegulošās teritorijas labiekārtošanu. Savukārt turpmākajās attīstības kārtās plānots papildināt kvartālu ar dzīvojamām ēkām un viesnīcu, kā arī paplašināt kultūras, gastronomijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidojot daudzfunkcionālu, dinamisku un mūsdienīgas pilsētvides prasībām atbilstošu kvartālu. SPORTA 2 kvartāls tiek veidots par vietu, kur strādāt un dzīvot, vietu, kur mācīties un piedzīvot ko jaunu, vietu, kur var izklaidēties un tikties ar domubiedriem, citiem vārdiem sakot – tā ir īstā vieta, kur būt!” norāda Frode Gronvolds (Frode Grønvold), “Linstow Baltic” valdes priekšsēdētājs.
SPORTA 2 kvartāla pirmajā kārtā paredzēts attīstīt mūsdienīgas un elastīgas A klases biroju telpas 12,300 m2 platībā, kas atbildīs mūsdienu dinamiskās uzņēmējdarbības vides prasībām. Projektā būs pieejami gan moderni korporatīvie biroji, gan kopstrādes telpas, tādējādi veidojot iedvesmojošu un dzīvīgu vidi sadarbībai un ideju attīstībai. Paredzēts, ka SPORTA 2 kvartāla pirmās kārtas nodošana ekspluatācijā tiks pabeigta līdz 2028. gada beigām, uzsākot tās aktīvu izmantošanu 2029. gadā.
“Fakts, ka viens no vadošajiem ilgtermiņa nekustamo īpašuma attīstītājiem Baltijā šī projekta realizāciju ir uzticējis tieši UPB, ir augsts novērtējums mūsu profesionalitātei un uzticamībai. Tas balstās mūsu ilggadējā pieredzē, īstenojot sarežģītus, liela mēroga publisko ēku projektus, kā arī padziļinātajā ilgtspējīgas būvniecības kompetencē, ko esam ieguvuši gan vietējā, gan Skandināvijas tirgū. SPORTA 2 kvartāls ar augstajiem vides standartiem kļūs par nozīmīgu papildinājumu mūsu realizēto projektu portfelim, un esam gandarīti būt daļa no šīs ieceres,” saka Kaspars Rožkalns, “UPB Nams” valdes priekšsēdētājs.
“UPB Nams” ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā ar plašu pieredzi sabiedrisko, komerciālo, sporta, industriālo un cita tipa ēku būvniecībā, un ietilpst “UPB” uzņēmumu grupā. “UPB” ir viens no lielākajiem industriālajiem koncerniem Baltijas valstīs, kura galvenā darbības nozare ir tehnoloģiski sarežģītu ēku būvniecība, ieskaitot to projektēšanu, būvmateriālu ražošanu, piegādi, montāžu un servisu.
SPORTA 2 kvartāls ir jauns daudzfunkcionāls pilsētvides attīstības projekts Rīgas centrā, kas atrodas stratēģiski nozīmīgā vietā - starp UNESCO Pasaules mantojuma teritoriju “Rīgas vēsturiskais centrs” un strauji augošo Skanstes apkaimi. SPORTA 2 kvartāls veido modernu un dinamisku vidi, kur vēsturiskais industriālais mantojums savienojas ar mūsdienīgām pilsētas attīstības tendencēm.
Attīstot kvartālu, tiek saglabāts un integrēts vēsturiskais industriālais mantojums, vienlaikus to papildinot ar mūsdienīgiem arhitektūras un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Projekts tiek attīstīts atbilstoši augstiem BREEAM starptautiskajiem ilgtspējas standartiem, veidojot kvalitatīvu un ilgtspējīgu pilsētvidi.
SPORTA 2 kvartāls tiek veidots kā mūsdienīga, daudzfunkcionāla pilsētas telpa, kur vienuviet satiekas darbs, radošums, kultūra un kopienas. Jau šobrīd kvartāls attīstās kā aktīvs radošo industriju centrs, kas piesaista jaunus uzņēmumus, projektus un idejas. SPORTA 2 iemieso pilsētas un ielu dzīves esenci – kvartāls ir ērti pieejams un atvērts ikvienam, un dzīvība šeit rosās visas dienas garumā līdz pat vēlai vakara stundai.
SPORTA 2 kvartāls atrodas starp Rīgas kluso centru un Hanzas rajonu, ir dinamisks radošais kvartāls, kurš nemitīgi attīstās un ir kļuvis par iemīļotu atpūtas vietu, kur baudīt mākslu, kultūru, dažādus notikumus un gastronomiju. Kvartāla teritorijā šobrīd mājo vairāk nekā 20 dažādu radošo industriju uzņēmumu un organizāciju.
SPORTA 2 kvartālu attīsta “Linstow Baltic”, kas ir viens no vadošajiem ilgtermiņa nekustamā īpašuma attīstītājiem Baltijā, kas realizē daudzveidīgus nekustamā īpašuma projektus, tostarp biroju ēku, tirdzniecības centru, viesnīcu, autostāvvietu un citos segmentos. Uzņēmums nozarē darbojas kopš 1996. gada.
Latvijā “Linstow Baltic” Rīgas centrā attīsta “Rīgas Centrālo Biznesa Rajonu” – strauji augošu un modernu attīstības teritoriju ar izcilu lokāciju un ilgtspējīgiem, nākotnei atbilstošiem risinājumiem. “Linstow Baltic” apsaimnieko biznesa centru “Origo One”, ilgtspējīgo biznesa kompleksu “SATEKLES BIZNESA CENTRS”, kā arī attīsta dinamisku pilsētas kvartālu SPORTA 2. Tāpat Latvijā tiek apsaimniekots un attīstīts tirdzniecības centrs “Origo”, savukārt Igaunijā – lielāko tirdzniecības centru “Ülemiste”. “Linstow Baltic” nesniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus.