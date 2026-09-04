Lai neatceltu sabiedriskā transporta reisus, prasa papildu 9,8 miljonus eiro
Piektdien, 4. septembrī, Satiksmes ministrija ir iesniegusi pieprasījumu par papildus nepieciešamiem 9,8 miljoniem EUR sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanas nepārtrauktībai.
Finansējums nepieciešams, lai nodrošinātu spēkā esošo sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līgumu izpildi, saglabātu reģionālās nozīmes maršrutu tīklu 2025. gada apjomā un nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību līdz 2026. gada beigām.
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis norāda, ka valdībā ir panākta vienošanās par šī finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis uzsver: “Man, kā nozares ministram, primāri ir svarīgi, lai iedzīvotājiem visos Latvijas reģionos tiktu nodrošināts sabiedriskais transports. Stājoties amatā šī gada maija beigās, bija skaidrs, ka šoruden būs nepieciešami papildu 9,8 miljoni EUR, lai mūsu iedzīvotāju ikdienu neietekmētu atcelti sabiedriskā transporta reisi. Pēc sarunām ar valdības partneriem, esam vienojušies, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.”
Ministrs norāda, ka ir uzsācis sarunas ar Finanšu ministriju un partneriem arī par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu turpmāk. “Ir skaidrs, ka ar vienreizēju papildu finansējuma piešķiršanu nav iespējams novērst sabiedriskā transporta sistēmā pastāvošās strukturālās finansēšanas problēmas. Tās ir jārisina dziļāk. Tādēļ ministrija sadarbībā ar Autotransporta direkciju ir veikusi izvērtējumu, kas paredz, ka ilgtermiņā ir nepieciešams turpināt pilnveidot sabiedriskā transporta finansēšanas modeli, regulāri izvērtējot maršrutu tīklu, pasažieru plūsmas, pakalpojumu efektivitāti un kompensāciju aprēķināšanas principus, lai nodrošinātu pēc iespējas lietderīgāku un efektīvāku valsts budžeta līdzekļu izmantošanu,” norāda satiksmes ministrs R. Kozlovskis.
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Tāpat ministrs pauž, ka arī sabiedriskā transporta pārvadātājiem būs jābūt vērstiem uz sadarbību, jo izmaiņas būs jāveic arī pašiem pārvadātājiem. Kā piemēram, digitalizācijas risinājumu ieviešana, kas paredzētu ieviest vienotu kasu sistēmu, pašapkalpošanās sistēmas, pasažieru uzskaiti utt.
Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta sistēmas stabilu darbību un attīstību, valsts budžeta bāzes finansējums saglabājams 93,78 milj. EUR apmērā, vienlaikus paredzot papildu finansējumu 15 milj. EUR gadā. Minētais finansējuma pieaugums ir sasaistāms ar konkrētu efektivitātes pasākumu īstenošanu, tostarp maršrutu tīkla optimizāciju, pieprasījumā balstītu pārvadājumu attīstību, digitalizācijas risinājumu ieviešanu un pakāpenisku pašu ieņēmumu palielināšanu.
Satiksmes ministrija un Autortransporta direkcija turpina dialogu ar nozari. Īstenojot mērķētus risinājumus un kompensējošus pasākumus, trīs līdz četru gadu laikā ir iespējams sasniegt fiskāli neitrālu valsts budžeta izdevumu līmeni, kurā kopējais nepieciešams valsts budžeta finansējuma līmenis būtu 109 milj. EUR gadā.