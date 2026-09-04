Vēl līdz 10. septembrim var pieteikties “Eksporta un inovācijas balvai 2026”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Ekonomikas ministrija līdz 10. septembrim aicina pieteikt pretendentus konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2026” kategorijās “Eksporta jaunpienācējs” un “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts”. Konkursa uzvarētājiem paredzētas arī naudas balvas.
“Latvijā ir uzņēmumi, kas jau sekmīgi sākuši eksportu, un jauni tūrisma produkti, kas spēj ieinteresēt ārvalstu viesus, taču daudzi no tiem vēl nav plaši pazīstami. Šis konkurss palīdz parādīt viņu paveikto plašākai auditorijai. Aicinu izmantot atlikušās dienas un pieteikties – reizēm uzņēmumiem pašiem savi sasniegumi šķiet pašsaprotami, lai gan tie ir pelnījuši daudz plašāku ievērību,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Šogad konkurss “Eksporta un inovācijas balva” notiek jau 21. reizi. Tas ir augstākais valsts apbalvojums uzņēmējdarbībā, izceļot uzņēmumus, kuri ar eksportspējīgiem un inovatīviem produktiem un pakalpojumiem stiprina Latvijas ekonomiku un starptautisko konkurētspēju.
Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts
Kategorijā “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” var pieteikt pēdējo divu gadu laikā tirgū ieviestu tūrisma produktu, kas ir ilgtspējīgs, inovatīvs, kvalitatīvs un ar augstu pievienoto vērtību. Tam jāparedz tūristu iesaiste un jābūt piemērotam ārvalstu viesu vajadzībām.
Kategorijā aicināti piedalīties komersanti, biedrības, nodibinājumi, plānošanas reģioni un pašvaldību iestādes. Pretendentus vērtēs divās grupās – mazo un vidējo komersantu grupā un biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu un pašvaldību iestāžu grupā. Mazo un vidējo komersantu grupas uzvarētājs saņems 10 000 eiro naudas balvu.
2025. gadā mazo un vidējo komercsabiedrību grupā uzvarēja SIA “Laba Daba” piedāvātie safari braucieni, kuros Ziemeļkurzemes dabas iepazīšana apvienota ar vietējo produktu degustāciju un komandas saliedēšanas uzdevumiem.
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Savukārt pašvaldību iestāžu grupā balvu saņēma Ventspils muzeja jaunā multifunkcionālā ēka ar ekspozīciju “Pie jūras un uz zemēm”. Tā iepazīstina ar Ziemeļkurzemes piekrastes iedzīvotāju, zemnieku un zvejnieku dzīvi, apvienojot vairāk nekā 300 muzeja krājuma priekšmetu ar digitāliem un interaktīviem risinājumiem.
Pieteikums kategorijai “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” līdz 10. septembrim jāiesniedz valsts platformā biznesa attīstībai: šeit.
Eksporta jaunpienācējs
Kategorija “Eksporta jaunpienācējs” arī šogad tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Eksportētāju asociāciju “The Red Jackets”. Šajā kategorijā var pieteikties uzņēmumi, kuru eksporta apgrozījums 2025. gadā sasniedza vismaz 50 000 eiro, bet nepārsniedza vienu miljonu eiro un kuri tuvāko piecu gadu laikā plāno sasniegt piecu miljonu eiro eksporta apgrozījumu. Pretendentam jābūt vismaz trim darbiniekiem un aktīvai tīmekļvietnei vai kontam kādā no sociālo mediju platformām.
“Pagarinot pieteikšanās termiņu, vēlamies dot iespēju vēl plašākam Latvijas uzņēmumu lokam pieteikt savu stāstu un pretendēt uz šo nozīmīgo atzinību. Nereti uzņēmumi jau ir veiksmīgi sākuši darbu ārvalstu tirgos, taču par viņu sasniegumiem Latvijā vēl zina salīdzinoši maz. Aicinām nevilcināties un pieteikt uzņēmumus, kuru drosme, izaugsme un eksporta ambīcijas ir pelnījušas plašāku ievērību,” aicina Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” valdes priekšsēdētāja Līva Stūrmane.
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Pērn šajā kategorijā uzvarēja SIA “RAW”. Arī šā gada uzvarētājs saņems 10 000 eiro naudas balvu.
Pieteikšanās kategorijā “Eksporta jaunpienācējs” līdz 10. septembrim notiek Latvijas Eksportētāju asociācijas “The Red Jackets” tīmekļvietnē.
Konkursa pārējo kategoriju – “Eksporta čempions”, “Eksporta pieauguma līderis” un “Inovācijas čempions” – nominantus atlasīs, izvērtējot Centrālās statistikas pārvaldes datus un uzņēmumu darbības rezultātus. Eksporta kategorijās tiks vērtēta uzņēmumu eksportspēja, apgrozījums, radītā pievienotā vērtība un inovācijas, savukārt kategorijā “Inovācijas čempions” – ieguldījumi pētniecībā un attīstībā.
Par LIAA
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina uzņēmējdarbības attīstību, investīciju piesaisti, eksportspēju un inovāciju attīstību Latvijā. LIAA strādā, lai stiprinātu Latvijas starptautisko konkurētspēju un attīstītu augstas pievienotās vērtības ekonomiku, sekmējot sadarbību starp valsti, uzņēmējiem, zinātnes sektoru un starptautiskajiem partneriem.
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