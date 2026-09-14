Stjuarte skaidro: kuri pasažieri nedrīkst sēdēt rindā pie lidmašīnas avārijas izejas
Vietas pie avārijas izejas pasažieri īpaši novērtē galvenokārt tāpēc, ka tur ir vairāk vietas kājām. Tomēr tā nav tikai paaugstināta komforta zona – ārkārtas situācijā pasažieriem, kuri sēž šajās vietās, ir arī reāla atbildība.
Aviokompānijas TUI stjuarte Miva sociālajos tīklos skaidrojusi, kāpēc šīs sēdvietas paredzētas tikai pasažieriem, kuri atbilst noteiktām prasībām, un kuri tajās sēdēt nedrīkst.
Evakuācijas gadījumā pasažierim, kurš sēž rindā pie avārijas izejas, jāspēj novērtēt situāciju ārpus lidmašīnas, nepieciešamības gadījumā atvērt avārijas izeju, norādīt citiem pasažieriem, kā rīkoties, un palīdzēt apkalpes locekļiem. Tā kā ārkārtas situācijā svarīga ir katra sekunde, cilvēkam, kurš ieņem šo vietu, jābūt gatavam rīkoties ātri un atbilstoši situācijai.
Pasažieri, kuri nedrīkst sēdēt rindā pie avārijas izejas
- Bērni un pusaudži. Katra aviokompānija nosaka minimālo vecumu (parasti no 12 līdz 16 gadiem), un jaunākiem pasažieriem šajās vietās sēdēt nav atļauts.
- Pieaugušie, kuri ceļo kopā ar bērniem. Pieaugušie, kuri lidojuma laikā ir atbildīgi par zīdaini vai mazu bērnu, ārkārtas situācijā nevarēs pilnībā koncentrēties uz palīdzības sniegšanu citiem.
- Cilvēki ar kustību traucējumiem vai traumām. Pasažieri ar pastāvīgiem kustību traucējumiem vai īslaicīgu traumu, piemēram, ieģipsētu kāju, nevarēs rīkoties pietiekami ātri.
- Pasažieri ar valodas vai fiziskiem ierobežojumiem. Šajās vietās nedrīkst sēdēt cilvēki, kuri nesaprot apkalpes norādījumus, piemēram, nepārvalda angļu vai attiecīgās valsts valodu, kā arī pasažieri, kuriem nav pietiekama fiziskā spēka, lai atvērtu smagās avārijas izejas durvis.
- Pasažieri, kuriem nepieciešams drošības jostas pagarinātājs. Evakuācijas laikā pagarinātā drošības josta var kļūt par šķērsli, aiz kura iespējams paklupt.
- Tie, kuri atsakās palīdzēt. Pie avārijas izejas nedrīkst sēdēt pasažieri, kuri psiholoģiski nav gatavi vai nevēlas palīdzēt apkalpei ārkārtas situācijā.
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Apkalpei ir tiesības un pienākums pārsēdināt pasažieri citā vietā, ja viņš neatbilst drošības prasībām. Lai gan daudzas aviokompānijas par vietām ar lielāku vietu kājām iekasē papildu maksu, iespēju sēdēt pie avārijas izejas galu galā nosaka pasažiera gatavība un spēja ārkārtas situācijā palīdzēt nodrošināt drošību.