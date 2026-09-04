Chery zīmols strauji attīsta dīleru tīklu Baltijā
Chery Automobile ražojumi Latvijā ir pieejami tikai kopš pagājušā gada, tomēr zīmols ja var lepoties ar ievērojamiem panākumiem. Aleksandrs Oskins, Wess Select valdes priekšsēdētājs: "Chery zīmolam veicas ļoti labi. Tādās valstīs kā Rumānija un Polija tirgus daļa sasniedz 3,5%".
Kuri tad izrādījušies pieprasītākie Chery modeļi Latvijā? Mārtiņš Blūms, Wess Mobility izpilddirektors: “Joprojām populārākie ir vislētākais Tiggo 4 un Tiggo 9, kas ir Chery flagmanis. Tam, protams palīdz arī EKKI līdzmaksājums, tāpēc rezultāti ir labi.” “Praktiski visi pārsteigti, ka var dabūt daudz tik daudz mašīnas, kā mēs sakām. Un Tiggo 4 ir tam izcils piemērs. Maksā tikai 22 900 eiro, un tur ir 360 grādu kamera,” saka Oskins. Aleksandra Oskina ieskatā Chery priekšrocības nav tikai pieejama cena: “Visiem automobiļiem ir EuroNCAP testu piecas zvaigznes. Visiem Chery ir ražotāja garantija 7 gadi vai 150 000.”
Wess Mobility ir Chery importētājs Baltijas valstīs, tāpēc norit intensīvs darbs pie atbilstoša līmeņa dīleru meklēšanas: “Ja ar Chery nodarbojas viens no labākajiem dīleriem Igaunijā, tad markas “renomē” būs augstākajā līmenī.” Bet nav šaubu, ka nākotnē lielākais Chery tirgus Baltijā būs Lietuva. “Es varu ilgi un dikti stāstīt par to, cik labi auto tie ir. Varat man neticēt, vienkārši atbrauciet šeit, izmēģiniet, un vairāk nebūs nekādu jautājumu!”
Ja nu vienīgi tāds - ko jaunu Chery mums piedāvās tuvākajā nākotnē? “Šodien parādīsim jauno Chery Tiggo 7 pašuzlādes hibrīdu,” saka Blūms, “Nākamā gada sākumā būs elektriskais Chery QQ, bet par par pārējo ziņosim vēlāk. Žao Pengfejs (Zhao Pengfei), Chery Baltijas reģiona attīstības menedžeris ir runīgāks: “Nākamā gada sākumā ieviesīsim jaunu 1,5 l turbo dzinēju modelim Tiggo 4. Chery superhibrīds globāli ir ļoti spēcīgs. Mēs saglabāsim šo virzienu, bet vienlaikus ieviesīsim vairāk elektrisko modeļu.”