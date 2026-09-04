“Volkswagen” paziņo par rekordlielu darbavietu samazināšanu
Vācijas autobūves koncerns "Volkswagen" ceturtdien paziņoja, ka vadība un arodbiedrības vienojušās līdz 2030. gada beigām likvidēt kopumā 100 000 darbavietu, uzņēmumam īstenojot visu laiku lielāko restrukturizāciju globālajā autoražošanas nozarē.
"Volkswagen" norāda, ka ir apstiprināts plāns, kas paredz likvidēt vēl aptuveni 50 000 darbavietu papildus 50 000 darbavietu, ko uzņēms jau sācis likvidēt Vācijā.
"Ir svarīgi sistemātiski saskaņot darbaspēka līmeni ar ekonomisko realitāti," skaidro autoražotājs.
Kopumā 100 000 darbavietu likvidēšana būs lielākā restrukturizācija, kāda jebkad īstenota globālajā autoražošanas nozarē, un tā skars aptuveni 15% "Volkswagen" darbinieku.
Šī restrukturizācija pārspēj 50 000 darbavietu likvidēšanu, ko pēc maksātnespējas pieteikšanas 2009. gadā veica ASV autobūves uzņēmums "General Motors".
Vienlaikus "Volkswagen" pavēstīja, ka gan vadība, gan arodbiedrības vienojušās, ka nav iespējams nodrošināt četru Vācijas rūpnīcu ilgtermiņa nākotni, taču tiek apsvērtas iespējas alternatīvam šo ražotņu pielietojumam. Paredzēts slēgt rūpnīcas Hannoverē, Emdenē, Cvikavā un Nekarsulmā.
Tādējādi šī būs pirmā reize, kad "Volkswagen" slēgs pilna apjoma rūpnīcu Vācijā.
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"Volkswagen" darbību negatīvi ietekmē sīvā Ķīnas autoražotāju konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskajiem automobiļiem.
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