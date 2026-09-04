Drīz pašiem vairs nebūs jāgatavo ēst - “Samsung” pasākumā “Connect” demonstrē tehnoloģijas, kas maina ikdienu
Mākslīgais intelekts jau sen vairs nav tikai čatbots vai attēlu rediģēšanas funkcija. Tas pārkāpis mājas slieksni un ienācis mūsu virtuvēs, istabās un ikdienā. Tieši šo virzienu pirms vērienīgās tehnoloģiju izstādes “IFA 2026” Berlīnē demonstrēja “Samsung” savā pasākumā “Connect”.
Atšķirībā no tradicionālajām produktu prezentācijām, šoreiz uzmanības centrā nebija procesoru jauda, kameru megapikseļi vai citi tehniskie parametri. Visas šīs “Samsung” ierīces šogad jau piedzīvoja savu oficiālo iznācienu, tāpēc šoreiz lielāks fokuss tika likts uz iekārtu sadarbību un mākslīgā intelekta (MI) iespējām.
“Samsung Connect” pasākumā Jauns.lv bija iespēja vērot ierīču demonstrācijas - sākot no mākslīgā intelekta ledusskapja, kas palīdz saplānot vakariņas, līdz veļasmašīnai, kas pati optimizē elektroenerģijas patēriņu. Ar to “Samsung” centās parādīt savu redzējumu, kā tuvākajos gados varētu mainīties mūsu ikdiena. Iespējams, pēc dažiem gadiem ledusskapis pilnvērtīgi sadarbosies ar plīti, un gatavot ēst vairs nevajadzēs pašiem.