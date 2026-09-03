Kiberuzbrucēji pastiprināti vēršas pret konkrētiem rūteriem - "Cert.lv" aicina ierīces nekavējoties atjaunināt
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" ceturtdienas vakarā izplatījusi brīdinājumu par uzbrucēju pastiprinātu aktivitāti, mēģinot kompromitēt "MikroTik" rūterus.
"Cert.lv" aicina nekavējoties apzināt visas "MikroTik" iekārtas, kas infrastruktūrā ir eksponētas uz ārējo internetu, un veikt nepieciešamos atjauninājumus uz jaunākajām "MikroTik" versijām atbilstoši izmantotajai platformai.
"Konstatēta augstas bīstamības "Microsoft Exchange Server" ievainojamība. To izraisa autentifikācijas apiešanas nepilnība, kas ļauj atkārtoti izmantot iepriekš pārtvertus autentifikācijas datus," norāda "Cert.lv". Ja uzbrucējam izdodas izmantot šo drošības ievainojamību, viņš sākotnēji ar ierobežotu piekļuvi var iegūt plašākas tiesības sistēmā. Tas var ļaut piekļūt “Exchange Server” glabātajiem datiem, tostarp tos apskatīt, mainīt vai dzēst, kā arī traucēt servera darbību.
Nepieciešamās darbības
Pēc iespējas ātrāk instalējiet atbilstošo "Microsoft" drošības atjauninājumu un pārliecinieties, ka "Exchange Server" ir atjaunināts vismaz līdz šādai versijai:
- Exchange Server 2016 CU23 — 15.01.2507.072 vai jaunāku
- Exchange Server 2019 CU14 — 15.02.1544.044 vai jaunāku
- Exchange Server 2019 CU15 — 15.02.1748.049 vai jaunāku
- Exchange Server Subscription Edition — 15.02.2562.046 vai jaunāku
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CERT.LV iesaka pārbaudīt, vai “Exchange Server” nepieciešams būt pieejamam no interneta. Ja tiek izmantots vecs serveris, kuram vairs netiek izlaisti drošības atjauninājumi, tā pieejai no interneta jābūt liegta. Šādus serverus nepieciešams pēc iespējas drīzāk nomainīt pret jaunākām un ražotāja atbalstītām “Exchange Server” versijām.