"airBaltic" vienojas par līdz 257 miljonu eiro lielu starpfinansējumu
Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par nosacījumiem līdz 257 miljonu eiro lielam starpfinansējumam, kas paredzēts uzņēmuma likviditātes stiprināšanai un jaunā biznesa plāna īstenošanai.
Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams "airBaltic" obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta šī gada 11. septembrī. Pēc nepieciešamo apstiprinājumu saņemšanas un pārējo nosacījumu izpildes paredzēts, ka 180 miljoni eiro būs pieejami neilgi pēc obligacionāru piekrišanas saņemšanas. Savukārt vēl 77 miljoni eiro kļūs pieejami pēc papildu nosacījumu izpildes.
"Plānotais finansējums sniedz mums iespēju nodrošināt "airBaltic" nepieciešamo likviditāti uzņēmuma nākamajam attīstības posmam. Tā kā pārskatītais biznesa plāns kopumā paredz mērķtiecīgus soļus, lai stiprinātu uzņēmuma finansiālo pozīciju un veidotu efektīvāku un finansiāli patstāvīgāku lidsabiedrību, šis starpfinansējums dotu mums nepieciešamo laiku un resursus šo pasākumu īstenošanai, vienlaikus turpinot plānoto lidojumu programmu," norāda "airBaltic" izpilddirektors Erno Hildēns.
Starpfinansējumu paredzēts piesaistīt, emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. gada 26. februāris. Finansējuma nodrošinātāji ir apņēmušies nodrošināt visa plānotā finansējuma apjoma pieejamību ar nosacījumu, ka tiek saņemti nepieciešamie apstiprinājumi un izpildīti pārējie darījuma nosacījumi. Visiem esošajiem "airBaltic" obligāciju turētājiem arī būs iespēja piedalīties finansējuma nodrošināšanā.
Plānotais starpfinansējums nav atkarīgs no Latvijas valsts finansiālas līdzdalības. Vienlaikus valsts kā esošais "airBaltic" obligāciju turētājs saskaņā ar nesen pieņemto regulējumu var pēc izvēles piedalīties finansējumā proporcionāli tai piederošo obligāciju apjomam. Plānotais finansējums ir daļa no plašākiem pasākumiem airBaltic finansiālās pozīcijas stiprināšanai un jaunā biznesa plāna īstenošanai.