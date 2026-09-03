14 enerģētikas milži apvienojas Baltijas reģiona nākotnei
Lielākie Baltijas reģiona valstu enerģētikas uzņēmumi un organizācijas no deviņām valstīm apvienojušās kopīgā Baltijas Enerģētikas iniciatīvā, kuras mērķis ir stiprināt enerģētisko drošību un konkurētspēju visā reģionā.
Vienošanos parakstījuši 14 uzņēmumi un organizācijas no deviņām valstīm – Polijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Norvēģijas. Parakstītāji ir “Latvenergo”, “Eesti Energia”, “Enefit”, “Fortum”, “ORLEN”, “KN Energies”, “DNV Energy Systems”, “Topsoe”, “Siemens Energy”, “Adven”, “Steady Energy”, “P2X Solutions”, “Gasgrid Finland” un “Vestas”.
"Šobrīd visas valstis pie Baltijas jūras ir vienotākas kā jebkad – tie ir kopīgi gan drošības, gan ekonomikas izaicinājumi, lai veidotu drošu, labklājīgu un vienotu nākotni. Enerģētika ir stūrakmens, kas veido kopīgu labumu un starptautiskā sadarbībā Latvenergo var attīstīt jaunas kompetences un biznesa virzienus. Īpaši būtiski tas ir mūsu nodomiem vēja enerģētikas, datu centru, ūdeņraža izmantošanas attīstībai un jaunai, – arī cita veida pieredzes iegūšanai koncerna un valsts izaugsmei," saka Mārtiņš Čakste, AS "Latvenergo" izpilddirektors.
Baltijas Enerģētikas iniciatīva ir zināšanu apvienošanas, pieredzes apmaiņas un kopīgu starptautiska mēroga projektu izstrādes platforma. Tās darbības prioritārie virzieni ir atkrastes vēja parku attīstība, ciešāks sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) un bioLNG tirgu integrācijs, reģionāla ūdeņraža tirgus izveide, oglekļa transportēšana un uzglabāšana, kā arī mazo modulāro kodolreaktoru attīstība. Partneri arī sadarbosies, lai piesaistītu finansējumu no Eiropas Savienības programmām un citiem starptautiskiem avotiem.
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Būtisks jaunās partnerības darbības virziens ir enerģētikas infrastruktūras aizsardzība. Dalībnieki dalīsies pieredzē par kritiskās infrastruktūras aizsardzību, kiberdrošību, gatavību ārkārtas situācijām, kā arī reaģēšanu uz fiziskiem un hibrīdiem apdraudējumiem. Kopīgi tiks izvērtēti projekti, kas varētu padarīt enerģētikas infrastruktūru noturīgāku, kā arī meklēti potenciālie finansējuma avoti.
Baltijas Enerģētikas iniciatīvas mērķis ir arī nodrošināt reģiona enerģētikas nozarei lielāku ietekmi dialogā ar Eiropas institūcijām, nodrošinot platformu kopīgu nostāju un rekomendāciju izstrādei par regulējumu, investīcijām un atbalsta mehānismiem stratēģiski nozīmīgiem projektiem. Runājot vienotā balsī, partneri varēs efektīvāk paust savas kopīgās vajadzības un pilnvērtīgāk izmantot Baltijas jūras reģiona enerģētikas potenciālu.