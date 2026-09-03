Latvijā varētu pilnībā aizliegt Krievijas graudu tranzītu
Ja nebūs iespējams efektīvi novērst no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām izvesto graudu nonākšanu tranzītā caur Latviju, būtu jāaizliedz Krievijas graudu tranzītu kopumā, sacīja "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Politiķis norādīja, ka Latvija jau iepriekš panākusi Krievijas graudu importa aizliegumu, taču pašlaik radušies jauni izaicinājumi saistībā ar iespējamu no okupētajām Ukrainas teritorijām izvestu graudu apriti. Pēc viņa teiktā, Krievija meklē jaunus ceļus, kā gūt ienākumus kara finansēšanai, tostarp izmantojot Baltijas jūras reģiona valstis.
Jurēvics uzsvēra, ka situācijas kontrolē būtu jāiesaista visi pieejamie valsts resursi, tostarp Pārtikas un veterinārais dienests, muita, kā arī atbildīgās ministrijas, lai identificētu un nepieļautu tādu graudu tranzītu, kas varētu būt izvesti no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām.
Vienlaikus viņš atzina, ka šādu graudu izcelsmes noteikšana var būt sarežģīta. Tādēļ, ja kompetentajām iestādēm nebūtu iespējams pietiekami pārliecinoši identificēt no okupētajām teritorijām izvestos graudus, pastāvētu pamats aizliegt Krievijas graudu tranzītu kopumā.
Jau ziņots, ka Nacionālā apvienība (NA) rosinājusi aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktu pārvadāšanu tranzītā caur Latviju, kā arī šo kravu uzglabāšanu Latvijas ostās, muitas noliktavās un brīvajās zonās, informēja partijā.
NA šo priekšlikumu ir pieteikusi izskatīšanai nākamajā koalīcijas partneru sanāksmē un pārrunās to ar pārējām partijām.
Tāpat ziņots, ka Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai.
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Pagājušajā eksporta sezonā (no 2025. gada jūlija līdz 2026. gada jūnijam) Krievija caur Melnās un Azovas jūras ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu jeb 90% no sava eksporta apjoma. Caur Krievijas ostām Baltijas jūrā tika nosūtīts tikai viens miljons tonnu. Tomēr, kā ziņo "Reuters" avoti, kopš jaunās sezonas sākuma līdz 2026. gada augusta vidum pieprasījumu apjoms par graudu pārvadājumiem uz Krievijas ostām Baltijas jūrā jau sasniedza 5 miljonus tonnu. Tas ir gandrīz salīdzināms ar līdzīgo rādītāju Novorosijskai un Tuapsei, kas ir seši miljoni.
Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām - galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka septembrī pārvadājumu apjoms strauji pieaugs, vēstīja medijs.
Reaģējot uz šīm ziņām, Latvijas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzdeva veikt pārbaudi tranzīta graudu izcelsmei Latvijas ostās. Premjera nesenajā vizītē Kijivā, Ukrainā, saņemta un apstiprināta informācija par neraksturīgi straujo pieprasījuma pieaugumu graudu tranzītam un pārkraušanai no Krievijas.
Kulbergs sasaucis Ministru kabineta ārkārtas sēdi, kurā atbildīgajām ministrijām un iestādēm būs jāziņo par kravu apjomiem un izcelsmi.