Izpētot Latvijas iedzīvotāju algas, eksperts atklājis vienu ļoti dīvainu lietu
Luminor galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš savā komentārā atzina, ka algu dati jau otro ceturksni pēc kārtas spēj pārsteigt bankas analītiķus. Vienlaikus situācija nav tik slikta, kā varētu šķist, raugoties tikai uz galveno rādītāju.
Algu pieaugums Latvijā turpina palēnināties. 2026. gada otrajā ceturksnī vidējā alga pirms nodokļu nomaksas sasniedza 1886 eiro, gada laikā pieaugot tikai par 4,3%. Vēl pavisam nesen algu kāpuma tempi bija mērāmi ar divciparu skaitļiem.
Par vienu nostrādāto stundu algas pieauga vēl mazāk – tikai par 3,9%. Ņemot vērā inflāciju, reālā alga jeb strādājošo pirktspēja palielinājās par 1,1%.
Salīdzinājumam – vēl pavisam nesen nominālais algu pieaugums bija divciparu skaitļos, bet reālais ienākumu kāpums pēc nodokļu nomaksas tuvojās 10%. "Pēdējo reizi tik vājš vai vēl zemāks reālo algu pieaugums bija vērojams pirms trim gadiem, kad inflācija bija ievērojami augstāka nekā pašlaik," norāda ekonomists Strautiņš.
Nozīme ir arī nodokļiem
Vērtējot reālo ienākumu izmaiņas, jāņem vērā arī nodokļu sistēma. Pat ja nodokļu likmes nemainās, algu pieaugums pakāpeniski var palielināt faktisko nodokļu slogu. Šo parādību sauc par "nodokļu slīdēšanu" (tax creep).
Palielinoties ienākumiem, arvien mazāku to daļu aizsargā neapliekamais minimums, tāpēc cilvēks valstij var atdot arvien lielāku daļu no nopelnītā pat tad, ja nodokļu likmes formāli netiek paaugstinātas.
2026. gada sākumā strādājošo neapliekamais minimums tika palielināts no 510 līdz 550 eiro. Nodokļu sistēmas izmaiņas ietekmēja arī algu statistiku. Mediānas alga pirms nodokļu nomaksas otrajā ceturksnī gada laikā pieauga par 4,3%, savukārt mediānas alga "uz rokas" palielinājās straujāk – par 5,1%.
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Pēc Strautiņa domām, šī atšķirība arī liecina par nelielu ienākumu nevienlīdzības samazināšanos pēc nodokļu nomaksas.
Kāpēc algas aug lēni?
Tomēr statistikā redzama no pirmā acu uzmetiena dīvaina pretruna. Ja vidējā alga pieauga tikai par 4,3%, tad kopējais algu fonds – darba devēju kopējie izdevumi atalgojumam – otrajā ceturksnī palielinājās ievērojami straujāk, proti, par 6,4%.
Ekonomists uzskata, ka skaidrojums meklējams nostrādātā laika apjomā – tas arī ir palielinājies. Tāpēc, pēc Strautiņa domām, dramatiskā algu pieauguma palēnināšanās daļēji ir tikai statistiska ilūzija. Kopējā naudas summa, kas izmaksāta darbiniekiem, joprojām pieaug aptuveni tādos pašos tempos kā pirms gada.
Pagājušā gada otrajā ceturksnī algu fonds pieauga par 6,2%, tātad pat nedaudz lēnāk nekā pašlaik – par 6,4%. Tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palēninājums patiešām ir jūtams. 2024. gada otrajā ceturksnī algu fonds pieauga par 8,7%, 2023. gadā – par 10,2%, 2022. gadā – par 11,9%, bet 2021. gadā – par 10,3%.
Vienīgais izņēmums pēdējos gados ir pandēmijas laika 2020. gads, kad otrajā ceturksnī algu fonds samazinājās par 5,2%.
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Pašreizējā situācijā ir arī vēl viena būtiska atšķirība. 2022. gadā patēriņa cenas Latvijā vidēji pieauga par 17,3%, tāpēc straujais algu kāpums lielā mērā vienkārši kompensēja inflāciju. Savukārt 2026. gadā vidējā inflācija, pēc Strautiņa prognozēm, varētu būt nedaudz virs 3%.
Tādējādi pašreizējais algu pieaugums par 4,3% uz iepriekšējo gadu fona izskatās pieticīgs, taču šos rādītājus nevar salīdzināt pilnīgi tieši. Ja inflācija ir ievērojami zemāka, pat neliels nominālais algu kāpums ļauj saglabāt pirktspējas pieaugumu. Tiesa, otrajā ceturksnī tas bija pavisam neliels – tikai 1,1%.