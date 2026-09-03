Back-to-School piedāvājumi: Office 2024 Pro par 19,99 € vai Windows + Office komplekts par 31,45 €
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Back-to-School piedāvājumi: Office 2024 Pro par 19,99 € vai Windows + Office komplekts par 31,45 €

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Jaunā mācību vai studiju gada sākums ir piemērots brīdis, lai pārbaudītu, vai dators ir gatavs visiem gaidāmajiem uzdevumiem. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams veidot lekciju pierakstus, sagatavot studiju darbus, analizēt datus, veidot prezentācijas vai vienkārši organizēt ikdienas darbus, piemērota programmatūra var padarīt darbu ērtāku un palīdzēt uzlabot produktivitāti.

jaunajam semestrim, Keysoff ir sagatavojis īpašu Back-to-School akciju, kuras laikā Windows un Office produkti uz ierobežotu laiku pieejami par izdevīgākām cenām.

Viens no aktuālajiem piedāvājumiem ir Office 2024 Pro par 19,99 €. Komplektā ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook un OneNote, nodrošinot svarīgākos rīkus darbam, mācībām un ikdienas lietošanai. Atšķirībā no abonēšanas modeļa licence tiek iegādāta ar vienreizēju maksājumu, tādēļ pēc iegādes nav nepieciešams veikt atkārtotus ikmēneša vai gada maksājumus. Lietotājiem, kuriem Office nepieciešams vairākos datoros, pieejams arī Office 2024 Pro 3 datoriem par 49,99 €. Tas nozīmē aptuveni 16,66 € par datoru, padarot šo komplektu par interesantu iespēju ģimenēm, lietotājiem ar vairākām ierīcēm vai nelielām komandām.

Tiem, kuri vēlas veikt plašāku programmatūras atjaunināšanu, Windows 11 Pro + Office 2024 Pro komplekts pieejams par 31,45 €, izmantojot atlaižu kodu SKK62. Komplektā apvienota operētājsistēma Windows 11 Pro un Office 2024 Pro, piedāvājot praktisku risinājumu lietotājiem, kuri vēlas atjaunināt esošo datoru vai sagatavot jaunu ierīci darbam un mācībām.

Lietotāji, kuriem nepieciešama tikai Windows operētājsistēma, Windows 11 Pro var iegādāties arī atsevišķi, savukārt tie, kuriem jau ir saderīga Windows versija, var izvēlēties tikai Office 2024.

Back-to-School akcija ir pieejama ierobežotu laiku, tādēļ lietotāji, kuri pirms jaunā mācību vai studiju gada plāno iegādāties vai atjaunināt programmatūru, var izmantot pašreizējās cenas, pirms akcija noslēdzas

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Kāpēc izvēlēties Keysoff?

Keysoff ir uzticams globāls tiešsaistes veikals, kas specializējas oriģinālos licenču atslēgu piedāvājumos datoru operētājsistēmām, biroja produktivitātes programmām un programmatūras rīkiem. Apņemoties nodrošināt izdevīgumu un kvalitāti, Keysoff jau vairākus gadus apkalpo klientus visā pasaulē un vienmēr ievēro filozofiju "Klients pirmajā vietā", lai nodrošinātu pēc iespējas labāku pirkšanas pieredzi. Ko jūs saņemat, izvēloties Keysoff:

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