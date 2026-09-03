Back-to-School piedāvājumi: Office 2024 Pro par 19,99 € vai Windows + Office komplekts par 31,45 €
Jaunā mācību vai studiju gada sākums ir piemērots brīdis, lai pārbaudītu, vai dators ir gatavs visiem gaidāmajiem uzdevumiem. Neatkarīgi no tā, vai nepieciešams veidot lekciju pierakstus, sagatavot studiju darbus, analizēt datus, veidot prezentācijas vai vienkārši organizēt ikdienas darbus, piemērota programmatūra var padarīt darbu ērtāku un palīdzēt uzlabot produktivitāti.
jaunajam semestrim, Keysoff ir sagatavojis īpašu Back-to-School akciju, kuras laikā Windows un Office produkti uz ierobežotu laiku pieejami par izdevīgākām cenām.
Viens no aktuālajiem piedāvājumiem ir Office 2024 Pro par 19,99 €. Komplektā ietilpst Word, Excel, PowerPoint, Outlook un OneNote, nodrošinot svarīgākos rīkus darbam, mācībām un ikdienas lietošanai. Atšķirībā no abonēšanas modeļa licence tiek iegādāta ar vienreizēju maksājumu, tādēļ pēc iegādes nav nepieciešams veikt atkārtotus ikmēneša vai gada maksājumus. Lietotājiem, kuriem Office nepieciešams vairākos datoros, pieejams arī Office 2024 Pro 3 datoriem par 49,99 €. Tas nozīmē aptuveni 16,66 € par datoru, padarot šo komplektu par interesantu iespēju ģimenēm, lietotājiem ar vairākām ierīcēm vai nelielām komandām.
Tiem, kuri vēlas veikt plašāku programmatūras atjaunināšanu, Windows 11 Pro + Office 2024 Pro komplekts pieejams par 31,45 €, izmantojot atlaižu kodu SKK62. Komplektā apvienota operētājsistēma Windows 11 Pro un Office 2024 Pro, piedāvājot praktisku risinājumu lietotājiem, kuri vēlas atjaunināt esošo datoru vai sagatavot jaunu ierīci darbam un mācībām.
Lietotāji, kuriem nepieciešama tikai Windows operētājsistēma, Windows 11 Pro var iegādāties arī atsevišķi, savukārt tie, kuriem jau ir saderīga Windows versija, var izvēlēties tikai Office 2024.
Back-to-School akcija ir pieejama ierobežotu laiku, tādēļ lietotāji, kuri pirms jaunā mācību vai studiju gada plāno iegādāties vai atjaunināt programmatūru, var izmantot pašreizējās cenas, pirms akcija noslēdzas
Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99€
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
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