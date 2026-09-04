"Man gribējās nolaist rokas un ļaut visam iet uz grunti..." kā saplīsusi "Honda" un citas nedienas iemācīja Ingu dzīvot bez kredītiem un parādiem
Lai kā arī centies plānot savu budžetu, taču katru mēnesi attopies pie bilances ar mīnusa zīmi priekšā? Arī Ingus kaut ko tādu ir piedzīvojis, taču izrāpās no šīs bedres un nodibināja Finansiālā Miera Universitāti.
Konsultē uzņēmējs Finansiālā Miera Universitātes aizsācējs Latvijā, IT uzņēmuma Tup un Turies īpašnieks Ingus Bukšs.
Jau sarunas sākumā Ingus uzsver – tas nav stāsts par bagātību, tā ir lietu sakārtošana. “Kad iemācies pārvaldīt naudu, tev vairs nav bardaka un stresa. Tu par to pat vairs nedomā, jo viss ir pašsaprotami un katram centam atrasta sava vieta.” Pamatnoteikums ir vienkāršs – budžets jāplāno mēnesi uz priekšu, nevis jāpieraksta izdevumi un tad mēneša beigās jāsavelk bilance. Un atlikumam vienmēr jābeidzas ar nulli. “Nedrīkst būt arī plusa zīme, jo katram centam jāatrod pielietojums,” uzsver Ingus.
Paša rūgtā pieredze
Nav gluži tā, ka Ingus visu savu apzinīgo mūžu būtu rūpējies par finansiālās drošības spilvenu. Kā viņš saka, viss sākās 2012. gada janvārī ar vannasistabas remontu. Tas bija plānots, taču, uzsākot darbus, atklājās, ka nepieciešams vairāk līdzekļu, nekā sākotnēji aplēsts. Tad noplīsa līdz šim uzticamā "Honda", tūlīt pēc tam pienāca meitas sen plānotās dzimšanas dienas svinības Sāremā, remontu prasīja arī otrs ģimenes auto, visbeidzot sieva ar plaušu karsoni nokļuva slimnīcā, kur par ārstēšanos bija jāmaksā nepilni simts lati. Visam pa vidu otrs bērns saslima ar bronhītu, no Ingus vadītā uzņēmuma aizgāja sens un uzticams kolēģis, saniķojās servera barošanas bloks, vēl pēc neilga laika nemanāmi pienāca otrs sen plānotais ceļojums, kurā devās sieva ar draudzenēm, un atkal sāka dumpoties saremontētais auto. Punkts visam bija saņemtā vēstule no Valsts ieņēmumu dienesta par firmas nodokļu parādu. Robu makā nolēma palielināt arī ledusskapis, kas pēkšņi pārstāja darboties, un steigā Ingus aizmirsa karti bankomātā.
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Viss uzskaitītais notika četru mēnešu laikā. “Man gribējās nolaist rokas un ļaut visam iet uz grunti – bankrotēt. It kā par ģimenes ienākumiem nevarējām sūdzēties, pelnījām pietiekami, bet visu šo laiku dzīvojām uz sabrukšanas robežas, arī attiecības ar sievu sāka šķobīties. Tagad saprotu, ka tas bija Dieva pirksts, lai liktu man aizdomāties, meklēt risinājumu un kaut ko darīt lietas labā.”
Ingus uzsver – mūsu lielākā problēma ir tā, ka dzīvojam no rokas mutē. “Mums šķiet, ka sakrāt līdzekļus, piemēram, auto iegādei, nav iespējams. Vieglāk taču paņemt to uz nomaksu, bet tas ir nepareizi.” Viņš pats vienmēr bijis cipargalva un rūpīgi plānojis izdevumus, precīzāk, pierakstījis visu, kam tērēti līdzekļi. “Arī mēs dzīvojām uz parāda – uz nomaksu ņēmām "aifonus" un citas mantas. Mums tas šķita normāli. Kāpēc krāt, ja var iegūt kāroto lietu uzreiz un tad maksāt noteiktu summu mēnesī?” Tikai tad, kad šo četru mēnešu laikā katru otro vai trešo dienu nācās risināt minētās ķibeles, Ingus saprata, ko patiesībā nozīmē šo it kā niecīgo kredītu slogs.
Nu jau daudzus gadus viņš skrupulozi katru mēnesi saplāno katru centu, neaizmirstot par avārijas līdzekļiem. “Kad nolūza zobs, es bez kreņķiem devos pie zobārsta, jo ir budžeta sadaļa, no kuras paņemt naudu šādos gadījumos,” atklāj Ingus un brīdina – pirmais laiks, kamēr ģimenes budžets, tā teikt, ieiet stabilās sliedēs, ir patiešām grūts. Jāatsakās no visa liekā un noteikti jāaizmirst par izklaidēm, kafejnīcām, taču “tikai tā var iestūrēt finansiālā miera ostā”.
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Trīs pamatsoļi
Budžetu Ingus plāno pēc principiem, kas aprakstīti Deiva Remzija grāmatā Total Money Makeover. “Jā, tas ir kārtējais amerikānis, kurš dod gudrus padomus. Tā bija arī mana pirmā doma, taču palasot sapratu, ka Remzija rakstītais nav utopija par tēmu, kā būtu, ja būtu. Tie ir reāli padomi, kurus iespējams īstenot.” Viņš uzsver, ka veiksmīgs budžeta plānošanas iznākums garantēts katram, jo “tikai 20 % ir matemātika, pārējie 80 % ir cilvēka attieksme – vai viņš noturēsies plānotā budžeta rāmjos”.
Bukšu ģimene trīs gadu laikā īstenoja trīs pirmos galvenos soļus – atbrīvojās no visiem parādiem, izņemot hipotekāro kredītu, un izveidoja nu jau lielo avārijas fondu.
1. solis. Mazais avārijas fonds. Tam pakāpeniski vajadzētu sasniegt 500–700 eiro. Neliels budžets pret nepatikšanām, kas var piemeklēt mūs katru, taču šie līdzekļi palīdzēs justies droši un nevajadzēs ārstēšanai vai mašīnas remontam tērēt ikdienas izdevumiem plānotos līdzekļus.
2. solis. Parādu sniega bumba. Nākamais uzdevums ir tikt galā ar kredītiem, līzingiem un citiem parādiem, izņemot hipotekāro kredītu, kas parasti ir ļoti liels. Sāc ar mazākā parāda atdošanu. Tas radīs neticamu viegluma sajūtu un prieku. Cilvēks ieiet azartā, redzot, ka var atbrīvoties no kādas parādu nastas. Remzijs to salīdzina ar sniega bumbu, kas veļas no kalna. Sākumā tā ir maza sniega pika, tad veļoties kļūst arvien lielāka un lielāka. “Tāpat ir ar parādu atdošanu – sāc ar mazāko, tad atdod lielāku un lielāku,” pamāca Ingus.
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3. solis. Lielais avārijas fonds. Tas nozīmē uzkrātus naudas līdzekļus 3–6 mēnešalgu apmērā. Daudz? Jā, toties tad cilvēks ir pasargāts no lielākām nepatikšanām vai, piemēram, darba zaudējuma gadījumā nepaliek tukšu vēderu.
Kā plānot budžetu?
Lai īstenotu iepriekšminētos soļus un nonāktu pie trešā – lielā avārijas fonda, budžets jāplāno ļoti skrupulozi, pamatā izveidojot četras sadaļas. Naudas līdzekļus tām plāno, rēķinoties tikai ar saviem ienākumiem. Nekādu parādu vai īslaicīgu aizņēmumu.
1. Ikmēneša izdevumi. Šajā sadaļā liec pārtiku, rēķinus par mājokli, telefonu, televizoru, internetu, bērnudārzu, skolu, kredītus, līzingus, zāles un izdevumus transportam – degviela, mēnešbiļete –, kā arī citus zināmos obligātos maksājumus.
2. Ikgadējie paredzamie izdevumi. Pie tādiem pieder tehniskā apskate automašīnai, kurināmā iegāde ziemai, zemes nodoklis, apdrošināšana, arī dāvanas Ziemassvētkos, dzimšanas dienās, jaunu apavu iegāde... Te ietilpst viss, par ko jāmaksā reizi, divas vai vairākas reizes gadā, taču tie ir lielāki maksājumi. Sadali tos uz divpadsmit mēnešiem un sakrāj vajadzīgo summu.
3. Paredzamās nepatikšanas. Šī sadaļa pieder avārijas fondam – nolūzis zobs, sabojājies auto, soda kvīts par ātruma pārsniegšanu vai nepareizu auto novietošanu, saniķojas kāda elektroierīce, jādodas pie ārsta uz maksas vizīti. Jebkas, kas var negaidīti pārsteigt un sagādāt nepatikšanas.
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4. Ikmēneša garantētie ieņēmumi. Te ietilpst visi garantētie ikmēneša ieņēmumi – alga, pensija, pabalsti un citi stabilie ieņēmumi.
Savelkot bilanci, tai jābeidzas ar apaļu nulli. Katru lieko centu, kas paliek pāri, atvēli nākamā soļa īstenošanai – liec mazajā avārijas fondā vai parādu dzēšanai, taču nekādā gadījumā neiztērē šo naudu restorānā vai citās izklaidēs.
“Plānojam budžetu nākamajam mēnesim, un, kamēr ir kredīti, izņemot hipotekāro, un nav sasniegts trešais solis, atslēdzam dzīvi un kārpāmies ārā no bedres. Tikai tad, kad atdoti visi parādi, var plānot tā saukto notriecamo naudu jeb brīvos līdzekļus, ar kuriem tad katrs dara, ko grib,” saka Ingus. Tiesa gan, tai nevajadzētu būt pārmēru lielai summai, jo jāatceras par lielā avārijas fonda veidošanu, kam jāatvēl viss, kas paliek pāri, – pat tad, ja palielina algu vai gadās citi neparedzēti ienākumi. Ingus uzsver: “Ja nebūs apakšā strikta plāna, cilvēks var pelnīt pat ļoti daudz, un nauda pazudīs kā smiltis caur pirkstiem.”
Ievēro šos principus, lai noturētos budžeta rāmjos
- Ārkārtas situācijās neaizņemies naudu, bet pārplāno budžetu. No kaut kā atsakies, nevis aizņemies.
- Pārdod visu lieko, piemēram, slēpes, ko lieto labi ja divas reizes gadā. Kad nepieciešams, tās var iznomāt; būs lētāk. Kādu elektroierīci, ko nelieto vai kas izmantota tikai dažas reizes un tad nobēdzināta plauktā. Jā, pārdot vajadzēs par mazāku summu, nekā lieta iegādāta, bet tie būs papildu līdzekļi mērķa sasniegšanai.
- Met kaunu pie malas un piepelnies, ja vajag un ja tas ir iespējams. Pat 50 eiro nereti var izkustināt sniega lavīnu, kas ļaus atbrīvoties no parādu nastas.
- Atrodi savā budžetā izdevumus, bez kuriem kādu laiku var iztikt, – liec ielāpus. Piemēram, ja salūst ledusskapis, varbūt ir iespēja to salabot, nevis uzreiz jāpērk jauns. Atsakies no televīzijas kanāliem, kurus reti skaties, vai kādu laiku neapmeklē grupu vingrošanu, bet pierādi pats sev, ka tev ir stingrs raksturs, un vingro mājās.
- Ja ikmēneša ienākumi ir mainīgi, budžetam par pamatu plāno mazāko iespējamo summu.
- Ja pārtiku un saimniecības preces iegādājies bāzē lielākos apjomos vai lielākus pirkumus veic izpārdošanu laikā, arī to dari tikai budžeta robežās. Šim nolūkam neaizņemies no nākamā mēneša budžetam paredzētajiem līdzekļiem, bet jau iepriekš katru mēnesi atliec naudu.
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Padoms:
Visgrūtāk noturēties rāmjos ir ar pārtikai paredzētajiem līdzekļiem, tāpēc var darīt tā – ēšanai paredzēto summu sadalīt pa nedēļām un netērēt ne centa vairāk. Arī tad ne, ja ir kādi lielāki pirkumi, piemēram, kafija, makaroni vai kas cits, kas būs ilgākam laikam. Ja nedēļas beigās pietrūkst naudas maizei, tās pāris dienas var ēst kartupeļus ar marinētiem gurķīšiem. Garšīgi, un netiks pārkāptas noteiktās finansiālās robežas. Ja ienākumi ir ļoti mazi, budžets jāplāno pēc principa – paēdis, jumts virs galvas, veselība, apģērbies, transports.
Visu mūžu bez parādiem
Ainas kundzei ir 74 gadi, un viņa ne reizi nav aizņēmusies pat sērkociņus no kaimiņiem. “Vienmēr esmu domājusi uz priekšu – ko darīšu, ko ēdīšu, kur iešu rīt –, un visu vajadzīgo sarūpēju.”
Šo gudrību viņa aizguvusi no savas vecāsmammas, kura allaž atgādinājusi zināmo sakāmvārdu, ka parāds nav brālis. Arī tad, kad juku laikos bijis grūtāk, Ainas kundze iztikusi ar pašas dārzā izaudzētiem labumiem, kurus salikusi arī konservos ziemai. “Tā mana vecāmāte dzīvoja, mammīte un arī es. Man pašai bērnu nav, tā sanāca, ka vīrs gāja bojā jaunībā. Kopā nodzīvojām tikai nepilnus divus gadus. Kļuvu par atraitni, bet nevienu citu vairs neiemīlēju. Varbūt tāpēc esmu dzīvojusi tā, ka man pietiek ar to, kas ir.”
Ainas kundze gan ir pieredzējusi, kā viņa pati saka, to postu, ko nodara parādi; tādos savulaik iekļuvis viņas divus gadus vecākais brālis. Nasta bijusi tik grūta, ka viņš pazaudējis visu, arī ģimeni, un beigās bēdas saēdušas viņu pašu. “Tajā grūtākajā laikā viņš saslima ar vēzi un drīz nomira. Paša bēdas brāli saēda,” viņa teic un piebilst, ka centusies palīdzēt gan finansiāli, gan ar padomu. “Ja cilvēks negrib dzirdēt, tad viņam nevar palīdzēt,” nopūšas sieviete.
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Viņa pati joprojām veic uzkrājumus. Pensija esot sapelnīta laba, par elektrību un ūdeni sanākot maksāt ap 40 eiro mēnesī, tikai malka ziemai jāpērk, kas tagad dārga. “Veikalā pērku to, kam ir atlaide. Ja man drīz beigsies milti un tiem ir akcija, nopērku. Negaidu, kad tiešām beigušies, un tad jāpērk par pilnu cenu. Man jau vienai daudz nevajag, varu atļauties arī kaut ko dārgāku, bet es katru mēnesi nolieku zināmu summu starp grāmatas lapām. Ja man vajag kādu ārstu, varu aiziet arī pie maksas speciālista, negaidot rindā daudzus mēnešus. Veselība man turas labi, tikai spiediens lēkā,” viņa nosaka. Vēl Ainas kundze iesaka izmantot katru iespēju apmeklēt pasākumus vietējā kultūras namā, kas daļa ir bez maksas, daļa par krietni zemākām cenām nekā galvaspilsētā. “Var redzēt lielo teātru viesizrādes, labus koncertus. Senioriem notiek pat ekskursijas, kur jāsamaksā tikai par pusdienām.” Arī kādu blūzi vai kleitu varot nopirkt itin lēti, ja nesmādē lietoto apģērbu veikalu. “Tur pat ir pilnīgi jauni mēteļi, tikai daudzkārt lētāki nekā smalkā veikalā. Ja cilvēks neskatās uz citiem un neiekāro to, ko nevar atļauties, tad viss ir kārtībā – var dzīvot ļoti labi. Bet nelaimes gadījumiem vai negaidītām problēmām vajag katru mēnesi nolikt kaut vai piecus eiro. Labāk vairāk, bet, ja nav, vismaz kāda kapeiciņa būs iekrāta un jau varēs vieglāk pārdzīvot grūtākus laikus.”
"Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi"".