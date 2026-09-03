Flagmaņa atgriešanās. Lexus ES topmodeļa tests
Lexus imidžu savulaik uzbūvēja tādi modeļi kā LS, GS un IS. Tie visi bija sedani, kuri pa vienam vien pameta skatuvi atdodot vietu krosoveriem. Lexus nolēmis, ka tā vairs nedrīkst turpināties, un uzbūvējis pilnīgi jaunu ES modeli.
Un - tas ir elektrisks! No divām iespējamām versijām labākā ir ES 500e Executive ar visu riteņu piedziņu. Modelis pieejams arī ar priekšpiedziņu, un tad tam var saņemt EKKI līdzmaksājumu. Bet tikai īpašajā komplektācijā ES 350e ar vienass piedziņu par 54 450 eiro. Visi pārējie ES, ieskaitot šo, ir dārgāki. Ar īpašo atlaidi ES 500e maksā 65 700 eiro.
Šis noteikti ir Lexus, kurā ir vērts runāt par dizainu. Lai izgatavotu nu jau astotās paaudzes ES modeli, Lexus izmantojis citos modeļos aprobētu Toyota platformu. Pie stūres gan nekas par to neliecina. Ja iepriekšējais ES bija tikai greznāka Toyota Camry, tad šī ir pilnīgi cita pasaule. Salona izmēros jaunais ES aizstāj kādreizējo flagmanis LS. It visam salonā ir elektropiedziņa, arī stūrei. Ekrāns ir pilnībā latviskots un ar lieliem simboliem. Krāsu dalījums ir tāds, ka redz, kura informācija svarīga kura otršķirīga. Lexus nesmādē citu zīmolu pieredzi - transmisijas vadība ir ar slēdzi kā vācu mašīnās vai kā jaunajā Toyota RAV4 - kas nu kuram ir tuvāks. ES sēdpozīcija varētu būt dziļāka, taču Lexus darījis, ko spējis, lai elektromobilis būtu delikatese braucējam.
Lexus ES ir garāks par pieciem metriem, bet riteņu bāze ir 3 metri. Gari auto vienmēr ir ļoti līgani. Izmēru proporcija norāda uz to, ka ES ir gandrīz Lexus limuzīns. Līdz brīdim, kad Eiropā debitēs Lexus ultrakrosovers TZ, ES noteikti ir zīmola vēstnesis. Jaudas un sniedzamības rādītāji gan nevek uz rekordiem. Te ir 343 ZS kā Toyota bZ4X un 77 kWh baterija, kas ideālo apstākļos nodrošina 500 km sniedzamību. Un tā kā ātrās uzlādes jauda ir tikai 150 kW, Lexus neļauj lieki šķiest elektrību. Kad iespiežam pedāli grīdā, ES vispirms padomā, vai tā vajag, un tikai tad raujas uz priekšu. Skaties, kurā ailītē gribi, ar tehniskajiem datiem elektriskais Lexus ES tiešām nepārsteidz. 350e vispār ir tikai 224 ZS. Bet kaut ko japāņi tajā auto ir izdarījuši pareizi. Grūti atminēties, kad kāds Lexus modelis bijis patiešām aizraujošs. ES labi izskatās, labi brauc, un to varēs iegādāties arī kā hibrīdu, kas izskatīsies tieši tāpat kā e, bet būs nedaudz lētāks.