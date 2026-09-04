LIAA aicina pieredzējušus uzņēmējus un nozaru profesionāļus kļūt par mentoriem jauno uzņēmumu izaugsmei
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina pieredzējušus uzņēmējus, vadītājus un dažādu nozaru profesionāļus pievienoties programmas “Mentors biznesa izaugsmei” mentoru kopienai, lai ar savām zināšanām un praktisko pieredzi palīdzētu jaunajiem Latvijas uzņēmējiem augt un attīstīties.
Programmas trešajā posmā mentori sniegs atbalstu LIAA biznesa pirmsinkubācijas un inkubācijas programmu dalībniekiem, kuriem uzņēmuma attīstības procesā nepieciešams pieredzējuša profesionāļa skatījums, praktisks padoms vai atbalsts konkrētu biznesa izaicinājumu risināšanā.
Programmas pamatā ir vienkāršs princips – savest kopā uzņēmējus, kuri meklē zināšanas un pieredzi, ar profesionāļiem, kuri ir gatavi tajā dalīties. Mentora uzdevums nav sniegt gatavas atbildes, bet gan ar savu skatījumu palīdzēt uzņēmējam izvairīties no kļūdām, izvērtēt alternatīvas un pieņemt pārdomātākus lēmumus.
LIAA aicina pieteikties profesionāļus ar praktisku pieredzi uzņēmumu vadībā un stratēģijā, pārdošanā, eksportā, mārketingā, finansēs, personāla vadībā, ražošanā, tehnoloģijās, produktu attīstībā un citās uzņēmējdarbībai nozīmīgās jomās. Iepriekšēja profesionāla mentora pieredze nav obligāta – būtiskākā ir vēlme iesaistīties, dalīties zināšanās un būt līdzās uzņēmējam viņa izaugsmes ceļā.
Dalība programmā ir brīvprātīga. Desmit mēnešu laikā mentors darbam ar vienu vai vairākiem programmas dalībniekiem velta līdz 10 stundām. Tikšanās notiek elastīgi, mentoram un uzņēmējam savstarpēji vienojoties par piemērotāko laiku, vietu un sadarbības formātu.
Iesaistīšanās programmā sniedz ieguvumus arī pašiem mentoriem – iespēju pilnveidot vadības un komunikācijas prasmes, iegūt jaunu skatījumu uz uzņēmējdarbību, iepazīt jaunos Latvijas uzņēmējus un viņu idejas, paplašināt profesionālo kontaktu loku, kā arī gūt gandarījumu, palīdzot citiem augt.
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Programmas “Mentors biznesa izaugsmei” otrajā posmā, kas norisinājās no 2025. gada septembra līdz 2026. gada jūnijam, piedalījās 75 mentori. Viņi LIAA pirmsinkubācijas un inkubācijas programmu dalībniekiem sniedza vairāk nekā 83 mentoringa konsultācijas. Visbiežāk uzņēmēji vēlējās pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar biznesa stratēģiju un eksporta attīstību. Programmas rezultāti apliecina, ka jaunajiem uzņēmējiem līdztekus finansiālajam atbalstam ir būtiska arī iespēja saņemt praktisku, pieredzē balstītu padomu.
Septembrī, sākot programmas trešo posmu, mentori un LIAA pirmsinkubācijas un inkubācijas programmu dalībnieki tiks aicināti uz kopīgu iepazīšanās pasākumu. Tas dos iespēju veidot jaunus profesionālos kontaktus un jau pasākuma laikā atrast piemērotu partneri turpmākai mentoringa sadarbībai.
Esi gatavs dalīties savā pieredzē un palīdzēt augt jaunajiem Latvijas uzņēmējiem? Piesakies kļūt par mentoru līdz 10. septembrim, aizpildot pieteikuma anketu vietnes “Mentors biznesa izaugsmei” sadaļā “Kļūsti par mentoru”.
Programmu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas atbalstu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Latvijā.