Nīderlande no “nestabilās” Ziemeļamerikas izved miljardiem dolāru vērtus zelta krājumus
Nīderlandes Centrālā banka (DNB) apstiprinājusi, ka miljardiem dolāru vērtas zelta rezerves ir izvestas no Ziemeļamerikas un nogādātas Londonā, šo soli pamatojot ar “pieaugošu ģeopolitisko nestabilitāti”.
DNB trešdien paziņoja, ka no ASV un Kanādas izvestas 86 tonnas zelta. Sarežģītā operācija ilga vairākus mēnešus. Tagad zelts tiek glabāts Anglijas Bankā, kur šo dārgmetālu krīzes situācijā iespējams vieglāk pārdot un izmantot darījumos, vēsta BBC.
Bankas prezidents Olafs Sleipens norādīja, ka šis solis bija “nepieciešams, lai stiprinātu mūsu noturību un gatavību”. DNB skaidroja, ka zelts, kas glabājas Anglijas Bankā, “tiek uzskatīts par visvieglāk tirgojamo zeltu pasaulē”, tāpēc krīzes situācijā tas ir pieejamāks nekā gadījumā, ja tas atrastos ASV vai Kanādā.
Lēmums pieņemts laikā, kad turpinās ASV un Kanādas tirdzniecības konflikts. Abas valstis pēc neveiksmīgām sarunām par tirdzniecības nosacījumiem ir paziņojušas par jauniem savstarpējiem muitas tarifiem. DNB neatklāja, ko tieši tā domājusi ar “ģeopolitisko nestabilitāti”, taču ASV ekonomika joprojām atrodas neskaidrā situācijā saistībā ar turpināto karu ar Irānu, kas ietekmējis pasaules tirdzniecību. Tikmēr Kanādu smagi skāruši ASV noteiktie tarifi svarīgākajām nozarēm – tēraudam, alumīnijam, kokmateriāliem un automobiļiem. Tāpat augustā tika paziņots par papildu 50% muitas nodevu aptuveni 28 miljardu Kanādas dolāru (17,4 miljardi eiro) vērtām Kanādas precēm.
DNB norādīja, ka no marta līdz augustam 27 tonnas zelta stieņu tika nogādātas no Ņujorkas un Otavas uz Zeistu Nīderlandē. Pēc tam atbilstoša daudzuma un tādas pašas kvalitātes zelts tika pārvietots uz Londonu, un nebija nepieciešams zelta stieņus pārkausēt. Banka neatklāja, kā tieši tik liels zelta daudzums tika nogādāts pāri Atlantijas okeānam.
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Savukārt apmēram 59 tonnas zelta tika pārdotas Ņujorkā un atkārtoti nopirktas Londonā, paziņoja banka. “Apvienojot pirkšanas un pārdošanas procesus ar fizisku transportēšanu, DNB ir ļāvusi sadalīt riskus, kas saistīti ar tik sarežģītu fizisku zelta pārvietošanu,” teikts bankas paziņojumā.
Pirms trešdienas paziņojuma DNB glabāja 31,3% savu zelta rezervju Ņujorkā un 19,7% Otavā. Pēc pārvietošanas šie rādītāji abās valstīs samazinājušies līdz 18,5%. Kopējās Nīderlandes zelta rezerves 2025. gada beigās bija 612,4 tonnas, un to vērtība tika lēsta 72,2 miljardu eiro apmērā, informēja DNB. Pēc šīs operācijas Londonā glabātā zelta daļa pieaugusi no 18,1% līdz 32,1%, savukārt 30,8% rezervju joprojām atrodas Nīderlandē.