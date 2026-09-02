Pārtikas industrijas izstādes "Riga Food 2026" atklāšana
Ķīpsalā no 10. septembra līdz 12. septembrim notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2026".
FOTO: no pasaules garšām līdz jaunākajām inovācijām - gatavojas Baltijas lielākajai pārtikas izstādei "Riga Food 2026"
Ķīpsalā no 10. septembra līdz 12. septembrim notiks Baltijas pārtikas industrijas izstāde "Riga Food 2026", informēja izstādes rīkotāji.
Izstādē piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm un pārtikas nozares profesionāļi no visas pasaules. Izstādes laikā notiks meistaru sacensības, aktuālas diskusijas un biznesa tikšanās.
Šogad jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu, dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentēs vairāk nekā 400 uzņēmumu no kopumā 30 valstīm, tostarp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Austrijas, Azerbaidžānas, Bulgārijas, Čehijas, Dienvidāfrikas, Ēģiptes, Grieķijas, Lielbritānijas, Moldovas, Nepālas, Indijas, Itālijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Šveices, Turcijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Zviedrijas un Nīderlandes. Vienlaikus "Riga Food 2026" būs Latvijas, Azerbaidžānas, Grieķijas, Slovākijas, Itālijas, Ukrainas un Uzbekistānas nacionālie kopstendi.
Izstādē varēs iepazīt pašmāju ražotāju piedāvājumu, kā arī ekspozīcijā "Atklāj pārtikas inovācijas!" Latvijas uzņēmumi un pētniecības institūcijas demonstrēs jaunākos risinājumus pārtikas ražošanā, digitalizācijā, automatizācijā un produktu attīstībā.
Riga Food" šogad norisināsies 31. reizi, un to rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".