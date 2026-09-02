No Rīgas ostas uz eksporta tirgiem dodas pirmie lielizmēra kuģi ar jauno graudu ražu
Graudu sezona Rīgas ostā uzņem apgriezienus – pagājušajā nedēļā ostā pēc jaunās lauksaimniecības ražas ieradušies arī pirmie "Panamax" klases kuģi. Uzņēmuma "Strek" terminālī 200 metrus garajā kuģī "Hydra" šajās dienās iekrauti 59 tūkstoši tonnu Latvijā un Lietuvā izaudzēto kviešu ražas. Šodien kuģis atstāja Rīgas ostu un devās uz Dāresalāmas ostu Tanzānijā.
Lauksaimniecības produkti ir viens no Rīgas ostas prioritārajiem kravu segmentiem, un pēdējos gados Rīga kļuvusi par lielāko graudu pārkraušanas mezglu Latvijā. 2025. gadā Rīgas ostā tika pārkrauti 48% no visām lauksaimniecības kravām Latvijas ostās. Segmenta izaugsmi sekmējušas ostas uzņēmumu investīcijas graudu pārkraušanas un uzglabāšanas infrastruktūrā, kā arī spēja, mainoties ģeopolitiskajiem apstākļiem un kravu plūsmām, pārprofilēt termināļu darbību un attīstīt jaunus biznesa virzienus.
Viens no spilgtākajiem šādas attīstības piemēriem Rīgas ostā ir "Strek". Uzņēmums, kura Krievu salas termināļa infrastruktūra sākotnēji tika veidota galvenokārt ogļu pārkraušanai, pēdējo piecu gadu laikā mērķtiecīgi investējis lauksaimniecības kravu segmenta attīstībā. Terminālī veikta apjomīga pārbūve un modernizācija, kā rezultātā ir izveidots pilnībā jauns graudu pieņemšanas un uzglabāšanas komplekss ar auto un dzelzceļa izkraušanas mezgliem, kas šobrīd ļauj uzņēmumam apkalpot lielas graudu eksporta kravas un nostiprināt pozīcijas šajā tirgū.
"Izvēle pārprofilēt termināli un mērķtiecīgi attīstīt graudu pārkraušanas jaudas ir sevi attaisnojusi. Liela uzglabāšanas kapacitāte un jaudīgas pārkraušanas iekārtas ļauj mums ātri apstrādāt lielus kuģus, kas graudu eksporta tirgū ir būtiska konkurētspējas priekšrocība. Jo efektīvāk spējam apkalpot kuģi, jo mazākas ir klienta izmaksas un pievilcīgāks kļūst mūsu piedāvājums. Tas stiprina gan "Strek", gan Rīgas ostas konkurētspēju graudu eksporta segmentā," norāda "Strek" loģistikas nodaļas vadītājs Aleksejs Gončarovs.
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Šobrīd "Strek" terminālī iespējams vienlaikus uzglabāt aptuveni 120 tūkstošus tonnu graudu. Izbūvēti astoņi graudu uzglabāšanas silosi un divas noliktavas, kā arī trīs autotransporta izkraušanas stacijas, kas ļauj apkalpot līdz 300 kravas automašīnām diennaktī. Graudi no izkraušanas stacijām pa automatizētu konveijeru sistēmu tiek nogādāti noliktavās vai tālāk iekraušanai kuģos. Termināļa teritorijā darbojas arī divas neatkarīgu surveijeru laboratorijas ienākošo graudu kvalitātes pārbaudei.
Viena no "Strek" termināļa priekšrocībām ir attīstītā dzelzceļa infrastruktūra, kas ļauj efektīvi apstrādāt arī dzelzceļa kravas. Dzelzceļa vagonu manevrēšanas infrastruktūra un graudu vagoniem pielāgotā izkraušanas stacija spēj apkalpot līdz 150 vagoniem diennaktī. Graudi terminālī tiek saņemti no Latvijas un Lietuvas lauksaimniekiem, un šobrīd aptuveni 40% no kopējā graudu apjoma tiek piegādāti pa dzelzceļu. Turklāt šajā sezonā dzelzceļa pārvadājumu īpatsvars ir palielinājies. Dzelzceļa infrastruktūras izmantošana ļauj terminālim elastīgāk organizēt graudu pieņemšanu un efektīvāk izmantot pārkraušanas un uzglabāšanas infrastruktūru. Vienlaikus kravu novirzīšana no autotransporta uz dzelzceļu palīdz mazināt kravas automašīnu plūsmu uz ostu un transporta radītās emisijas, kas ir īpaši nozīmīgi aktīvajā ražas sezonā.
Modernizācijas rezultātā uzņēmums "Strek" ir kļuvis par vienu no jaudīgākajiem un mūsdienīgākajiem graudu pārkraušanas termināļiem Rīgas ostā. Organizējot graudu pārkraušanu vienlaicīgi no autotransporta, dzelzceļa vagoniem un noliktavām, kuģu iekraušanas jauda terminālī pārsniedz 10 tūkstošus tonnu diennaktī.
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Pēc Rīgas ostas datiem "Strek" šobrīd ir arī viens no visstraujāk augošajiem ostas termināļiem – 2026. gada pirmajā pusgadā tā kravu apgrozījums bija astoņas reizes lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn.