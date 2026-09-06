Pula, Horvātija.
Tūrisms
Šodien 06:49
Labākais laiks atpūtai pie jūras Eiropā: 7 idejas latviešu iecienītos ceļojuma maršrutos samta sezonā
Ne velti daudzi eksperti septembri un oktobri dēvē par labāko laiku atpūtai pludmalē – karstums vairs nav tik liels, tūristu pūļi ir izklīduši, bet cenas nedaudz samazinājušās. Apkopojām septiņas idejas ceļojumam pie jūras samta sezonā.
Samta sezona, kas parasti ir septembrī un oktobrī, daudziem tūristiem, kuri nav piesaistīti stingram atvaļinājumu grafikam vai skolēnu brīvlaikam, ir iecienīts laiks atpūtai pie jūras. Šajā periodā vairs nav obligāti jāmeklē maz zināmas vietas, lai izvairītos no tūristu pūļiem – droši var doties arī uz populāriem galamērķiem, ja vien ir tāda vēlme.
Turklāt šajā laikā mēdz samazināties tūrisma pakalpojumu cenas – gan aviobiļetēm, gan naktsmītnēm. Iemesls ir vienkāršs – pieprasījums vairs nav tik liels kā vasaras sezonas kulminācijā.
Atvaļinājums septembrī vai oktobrī ļauj arī nedaudz ilgāk izbaudīt sauli un siltumu laikā, kad Latvijā jau kļuvis vēsāks un lietaināks.