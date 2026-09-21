“Latvijas Finieris” veido ražotnes aiz Latvijas robežām
Kokapstrādes koncerns “Latvijas Finieris” daudzējādā ziņā var būt piemērs citiem ražošanas uzņēmumiem – gan ar veiksmīgo privatizāciju, gan ar prasmi veidot ilgtspējīgu attīstības modeli, gan ar savu darbību starptautiskajā tirgū. “Latvijas Finieris” ražošanu izvērsis arī ārpus Latvijas robežām un savu produkciju realizē apmēram 50 valstīs.
Ar nosaukumu “Latvijas Finieris” uzņēmums pastāv no 90. gadu sākuma, bet tā saknes ir daudz senākas un sniedzas līdz 1873. gadam, kad Sarkandaugavā sāka darboties kokapstrādes uzņēmums “F. V. Nather”. Kāds tam sakars ar tagadējo “Latvijas Finieri”? Var teikt, ka pārmantojamība, jo “F. V. Nather” savas darbības laikā vairākkārt mainīja īpašniekus, līdz 1929. gadā nomainīja nosaukumu un kļuva par “Latvijas bērzu”. Savukārt “Latvijas bērzs” bija viens no trim uzņēmumiem (pārējie bija “Lignums” un “Furniers”), ko 1975. gadā apvienoja “Latvijas finiera ražošanas apvienībā”. Uz šīs apvienības bāzes 1992. gadā tad arī tika dibināts “Latvijas Finieris”.
“Latvijas Finiera” privatizāciju 90. gados īstenoja paši darbinieki – apmēram divi simti darbinieku kļuva par akcionāriem. Tas ir daudz vai maz? Ja zinām, ka tolaik uzņēmumā strādāja ap 1400 darbinieku (tagad ir apmēram 2500), tad laikam jau nav ļoti daudz, taču jāpatur prātā, ka akciju iegādē bija jāiegulda arī nauda, kuras tajos juku un pārmaiņu laikos cilvēkiem nemaz tik daudz nebija. Turklāt ne visi tad saprata, kāda vispār no akcijām jēga, jo par kapitālistiskajām saimniekošanas metodēm sociālisma iekārtā dzīvojošiem cilvēkiem bija tikai aptuvena nojausma. Un pats galvenais, kā saka “Latvijas Finiera” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, bija tas, ka vajadzēja ticību – uzņēmums ne tikai attīstīsies, bet arī pelnīs. Tie, kuri tam ticēja, bija ieguvēji, jo “Latvijas Finiera” akcijas cauri gadiem vērtību nav zaudējušas, gluži pretēji. Nav mainījusies arī filozofija, jo vēl šobaltdien “Latvijas Finieris” savus vadošos darbiniekus cenšas iesaistīt uzņēmuma attīstībā, padarot par līdzīpašniekiem.
Iztikt bez starpniekiem un Krievijas
Jau no pirmajām “Latvijas Finiera” pastāvēšanas dienām uzņēmumam nācās cīnīties par izdzīvošanu, jo līdzšinējais Padomju Savienības tirgus bija sabrucis, bet Rietumos neviens ar atplestām rokām negaidīja. Te gan būtiski bija tas, ka jau 80. gadu beigās bija nodibināti pirmie tirdzniecības sakari ar Somiju, kas ļāva gūt pieredzi un atrast sadarbības partnerus. “Cīņa par izdzīvošanu tolaik sākās ar to, ka bija no nulles jāiemācās pārdot savus ražojumus. Pirms tam taču viss notika Padomju Savienības ietvaros, bet tagad vajadzēja meklēt jaunu tirgu Rietumos. Savu lomu gan te spēlēja arī pie mums valdošā lielā inflācija un naudas devalvācija. Ja tu spēji Rietumos kaut ko pārdot, tad ienākumi bija labi un parādījās iespēja atsperties un attīstīt ražošanu,” atceras Uldis Biķis.
Jau 90. gados uzņēmuma vadība nonāca pie būtiskas atziņas – jācenšas iztikt bez starpniekiem, jo labāk savus izstrādājumus pārdot pašam un tā izvairīties no lieka uzcenojuma produkcijai. Šo stratēģiju “Latvijas Finieris” ir padarījis par vienu no sava biznesa stūrakmeņiem, un patlaban uzņēmumam ir jau 12 produktu tirdzniecības un attīstības apakšuzņēmumi, 11 no tiem aiz Latvijas robežām. Tas ļauj veidot ciešākas saites ar lielajiem industriālajiem patērētājiem, izprast un veicināt kopējo attīstību.
Vēl viena būtiska atziņa, pie kuras uzņēmuma vadība nonāca samērā ātri, – lai arī kaimiņos esošā Krievija it kā sola plašas iespējas biznesa attīstībai, tomēr tā ir neprognozējama un agresīva valsts, ar kuru normāla sadarbība ir teju vai neiespējama. Uldis Biķis tagad atzīst, ka mēģinājumi strādāt Krievijā bija kļūda, ko ar tagadējo domāšanu viņš neatkārtotu. “Vienubrīd mums likās, ka būtu labi izmantot Krievijā esošos resursus, un mēs pat paspējām tur iegādāties zemes platības. Ar šodienas domāšanu es tā nedarītu. Tos īpašumus mums nācās pārdot ar zaudējumiem. Punktu pielika 2014. gads, kad sapratām, ka ar Krieviju strādāt nav iespējams. Savu lomu nospēlēja arī tas, ka nācās izjust Krievijas attieksmi pret mums; mēs sapratām, ka neesam tur gaidīti.” Šo attieksmi varēja just pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, kad kļuvis skaidrs – Krievija un arī Baltkrievija Latvijas uzņēmumam neļaus eksportēt lielākas vērtības apaļkokus. Turklāt ar Krieviju saistīti uzņēmēji ar reiderismu mēģināja pārņemt kontroli pār “Latvijas Finieri”, ko Biķis saista ar Krievijas vēlmi saglabāt ietekmi Latvijas lielākajos uzņēmumos.
Savā ziņā Krievija arī veicinājusi “Latvijas Finiera” ceļu uz bioloģisku tehnoloģiju attīstību. Proti, kad 2014. gadā Krievija sāka invāziju Ukrainā, uzņēmums pārskatīja ražošanā nepieciešamo ķīmisko produktu piegāžu ķēdes, lai naftas produktus aizstātu ar bioloģiskajiem un tā mazinātu atkarību no Krievijas. Tagad lielākā daļa līmju, ko izmanto saplākšņa ražošanā, ir ražota no koksnes sastāvdaļām. Patlaban uzņēmums Rīgā būvē jaunu sintētisko sveķu rūpnīcu, kas ļaus saplākšņa ražošanā izmantotos 10 000 tonnu naftas produktu gadā aizstāt ar koksnes produktu lignīnu.
Izturīgāks par metālu
Te mēs nonākam pie stāsta par to, ko tad īsti ražo “Latvijas Finieris”. Kā rāda jau pats uzņēmuma nosaukums, galvenais produkts ir bērza finiera saplāksnis, taču kur to izmanto? Pielietojums ir ļoti plašs, jo bērza finiera saplākšņa izturības īpašības ļauj tam konkurēt ar produktiem, kas izgatavoti no metāla. Tādēļ mazliet paradoksālā kārtā “Latvijas Finierim” konkurenti drīzāk ir metālapstrādes, nevis kokrūpniecības uzņēmumi. Piemēram, no saplākšņa transporta industrijā izgatavo piekabes un puspiekabes. Kā saka Uldis Biķis, katrai ceturtajai vai piektajai piekabei uz Eiropas ceļiem grīda ir izgatavota tieši no “Latvijas Finiera” bērza saplākšņa.
Salīdzinājumā ar metālu saplāksnis ir vieglāks un pietiekami izturīgs, labāk piemērots vērpes slodzēm. Saplāksni izmanto arī kuģubūvē – izgatavo, piemēram, zvejas kuģiem grīdas un lielajiem sašķidrinātās gāzes pārvadāšanas kuģiem kravas nodalījumu apdari, jo gāze tiek pārvadātā ļoti zemā temperatūrā, tādēļ metāls šim nolūkam nav īsti piemērots materiāls. Vēl saplāksni mēdz izmantot arī būvniecībā un dažādos nišas produktos, piemēram, akustiskajās plāksnēs vai klinšu kāpšanas treniņu sienās. No svara ir arī tas, ka kokapstrāde ir klimatneitrālāka nekā metāla industrija. Koks kā materiāls ir oglekļa krātuve, un tā apstrādē nepieciešams mazāk enerģijas.
“Latvijas Finieris” nav tikai kokrūpniecības uzņēmums – tas nodarbojas arī ar ķīmisko rūpniecību, izstrādājot saplākšņa ražošanai nepieciešamās līmes un attīstot koksnes ķīmisko pārstrādi, kā arī darbojas mašīnbūves un mežsaimniecības sektorā. Viens no darbības virzieniem pat saistīts ar kosmētiku, jo tās ražošanā izmanto bērza tāss ekstraktvielas. Uzņēmuma rūpnīcas darbojas ne tikai Rīgā, Kuldīgā un Rēzeknē, bet arī Lietuvā, Igaunijā un Somijā.
Sāk ar Baltiju un tad iet tālāk
Uzņēmuma attīstība ārpus Latvijas robežām ir vēl viens “Latvijas Finiera” stratēģijas pamatakmens. “Mēs jau diezgan sen vadāmies pēc principa, ka jāaug plašāk par Latviju. Patlaban ražotnes mums ir visās trijās Baltijas valstīs un Somijā. Latvijas resursi mūsu ražošanā ir tikai apmēram 50 %, bet nākotnē būs vēl mazāk, mūsu izaugsme balstās uz izejvielām ārzemēs, piemēram, Somijā,” saka Uldis Biķis. Pēc viņa domām, Baltijas tirgus ir pirmais solis, kas jāsper ikvienam uzņēmējam, kurš grib strādāt ārpus Latvijas. Tālāk tad seko Skandināvijas valstis un Somija, pēc tam var domāt arī par plašākiem apvāršņiem. “Ikvienam jābūt mērķim tirgot savu produkciju tālāk pasaulē, jo citādi mēs pie pārticības netiksim.”
Izklausās vienkārši, taču ieceru īstenošana nemaz tik viegli nav vedusies un ik pa brīdim nācies saskarties ar lielākām vai mazākām krīzēm. “Lielākā krīze varētu būt saistīta ar 2008. un 2009. gadu. Kaut gan mēs paši spriedām, ka krīze sākās jau ap 2006. gadu, kad izmaksu pieaugums bija lielāks nekā spēja celt produkta cenas tirgū. Izmaksu pieaugums neļāva redzēt produktiem perspektīvu nākotnē, dažu produktu ražošanu pat bijām spiesti pārtraukt, vajadzēja arī samazināt darbinieku skaitu. Vienkārši ražošana un produkcijas pārdošana vairs netika līdzi atalgojuma pieauguma tempiem. Vajadzēja attīstīt jaunus produktus un pakalpojumus.”
Savukārt tagad nākas rēķināties ar diezgan lielu nenoteiktību, jo globālo notikumu dēļ ir grūti prognozēt nākotni. “Esam iemācījušies strādāt nenoteiktos apstākļos. Ja paredzamā darba apjomu redzam mēnesi vai divus uz priekšu, tas jau ir daudz. Tādos tirgus nenoteiktības apstākļos ir grūti plānot budžetu pat gadam, kur nu vēl tālāk. Tomēr arī tad jāspēj pieņemt lēmumus par investīcijām jaunās ražotnēs, automatizācijā un citās jomā, lai varētu kāpināt produktivitāti un izaugsmi,” skaidro Uldis Biķis.
Ar domu par nākotni
“Latvijas Finiera” darbība ir cieši saistīta ar mežu. Te viss ir vienkārši – ja ir bērzi, tad ir finieris un saplāksnis; ja nav bērzu, nav arī gatavās produkcijas. Tādēļ uzņēmums cieši sadarbojas ar mežu īpašniekiem Latvijā un citur, kā arī pats veido savas bērzu plantācijas. “Mūsu atbildība sākas jau no bērza sēkliņas un bērzu audzēšanai atbilstošas zemes iegādes. Veicam aktivitātes mežsaimniecībā, mums ir arī savas bērzu plantācijas. Tās veidojam ne tik daudz ar domu par rūpniecisku izmantošanu, jo mūsu ražošanas apjomi ir tādi, ka jābūt draugos ar visiem Latvijas mežu īpašniekiem, bet gan ar mērķi izzināt pasauli un savest kopā zinātni ar industriju, veidojot labāko praksi, ko parādīt citiem zemju īpašniekiem. Mūsu mērķis ir kāpināt efektivitāti un veidot pragmatisku ekonomikas attīstību. Taču vienlaikus mums ir jāprot saglabāt bioloģisko daudzveidību un daļa zemes jāatstāj dabai,” uzsver Uldis Biķis. Patlaban investīcijas tiek ieguldītas arī bērzu siltumnīcā, kur audzēs sēklas, kas nākotnē varbūt ļaus ar selekcijas metodēm kāpināt koku ražību.
Diezgan daudz šķēpu ir lauzts par to, kādam jābūt koka stumbra apkārtmēram, lai to varētu cirst, un šis jautājums sasniedza pat Satversmes tiesu. “Latvijas Finieris” kā kokapstrādes uzņēmums šajā jautājumā ir ieinteresētā puse, tādēļ Biķis aicina sabalansēt ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses, jo mežkopībā vērojama savdabīga situācija, proti, ja lauksaimniecībā zemes saimnieks pats var izlemt, kad ievākt ražu, tad mežkopībā to nez kādēļ diktē valsts. Tā vietā, lai meža īpašnieks pats izvēlētos optimālo ciršanas laiku, viņam jāievēro valsts noteiktie koku vecuma normatīvi, kas var novest pie tā, ka daļa koku vienkārši nebūs izmantojami rūpnieciskiem mērķiem un aizies bojā. Jo nav gluži tā, ka kokrūpniecībā būtu izmantojami jebkāda diametra koki. Resnus un smagus baļķus ir pārāk sarežģīti un arī bīstami pārvietot tādā ātrumā, kā tas notiek ražošanas procesa laikā.
“Diez vai ir pareizi tik lielās teritorijās, kādas ir mūsu mežu platības, nedomāt par produktivitātes mērķiem. Valstij būtu jādomā, kā saimniekot, lai kokus nevis sapūdētu, bet izmantotu ražošanas mērķiem. Pareizi būtu daļu mežu atstāt neskartu un otru daļu izmantot ražošanai. Citādi mēs aizmirstam par valsts galveno mērķi – nodrošināt stabilu ekonomiku un iedzīvotāju pārticību, ko aizstājam ar kaut kādiem iluzoriem mērķiem. Ja gribam kaut ko aiz sevis atstāt nākamajām paaudzēm, mums nav cita ceļa, kā izmantot atjaunīgos resursus. Tā ir Baltijas priekšrocība, jo mums ir auglīgas zemes un pietiekami ūdens krājumi. Ja spēsim saglabāt augsnes auglību, mums ir visas iespējas veidot attīstītu bioekonomiku. Baltijā bioekonomikā strādā vairāk nekā 400 tūkstošu cilvēku, bet eksporta apjoms ir vairāk nekā 25 miljardi eiro. Tātad tā ir ļoti liela saimniecības daļa, kurā Latvijai ir viegli iekļauties, jo mums ir attīstīta lauksaimniecība un mežkopība. Nepieciešamas tikai investīcijas attīstībai,” uzsver “Latvijas Finiera” padomes priekšsēdētājs.