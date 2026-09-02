"Indexo" Banka turpina strauji augt - divos gados piesaistīti vairāk nekā 67 000 klientu
Savu divu gadu darbības jubileju augusta beigās AS INDEXO Banka atzīmēja ar vairāk nekā 67 tūkstošiem klientu, 124 miljonu eiro kredītportfeli un 148 miljoniem eiro klientu noguldījumos. Kopš darbības sākuma klientiem procentos par noguldījumiem ir izmaksāti 3 miljoni eiro. Augusta beigās, salīdzinot ar gada sākumu, klientu skaits ir pieaudzis par 36%, kredītportfelis par 123%, bet klientu noguldījumi par 101%.
“Pirmie 24 INDEXO Bankas darbības mēneši parāda, ka, līdzīgi kā savulaik pensiju pārvaldē, spējam gūt panākumus arī šķietami nesatricināmajā Latvijas banku sektorā. Mūsu straujā izaugsme neapsīkst. Kredītportfeļa un noguldījumu piesaistes temps pat turpina uzņemt apgriezienus. Tas viss ir bijis iespējams, pateicoties desmitiem tūkstošu mūsu klientu, kuri, tāpat kā mēs, vēlas pozitīvas pārmaiņas un tic, ka arī vietējā kapitāla banka var spēlēt nozīmīgu lomu,” saka AS INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un INDEXO grupas līdzdibinātājs Valdis Siksnis.
“Tāpat kā, uzsākot darbību, arī šobrīd vislielākās iespējas redzam kreditēšanas tirgū. Jau tagad esam nozīmīgs patēriņa kreditētājs un ieņemam dominējošu lomu mājokļu kredītu refinansēšanas segmentā. Strauji augošais kredītportfelis un procentu ieņēmumi ļauj mums dāsni atalgot klientus par mums uzticētajiem noguldījumiem,” turpina Siksnis.
Jaunu klientu piesaiste saglabājas stabila. Kopš darbības sākuma INDEXO Bankai pievienojas vidēji 7,7 tūkstoši jaunu klientu ceturksnī. Stabili aug arī klientu noguldījumi – par vidēji 16,4 miljoniem eiro ceturksnī kopš Bankas darbības sākuma.
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Vienlaikus INDEXO Banka turpina virzību uz rentabilitāti, lai ap gada beigām sasniegtu darbības pašizmaksas segšanas līmeni mēneša griezumā pirms sagaidāmajiem kredītzaudējumiem. Paredzams, ka šī gada beigās INDEXO Banka uzsāks uzņēmumu apkalpošanu.
Par finanšu pakalpojumu grupu INDEXO
INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kurā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds un INDEXO Asset Management IPAS, kā arī INDEXO Banka un AS DelfinGroup.
Grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā pārvalda 1,7 miljardus eiro un tiem ir vairāk nekā 162 000 klientu. Eiropas Centrālās bankas licencētā INDEXO Banka apkalpo vairāk nekā 67 000 klientu, kopējam noguldījumu apjomam sasniedzot 148 miljonus eiro un kredītportfelim – 124 miljonus eiro. INDEXO Grupa 2026. gada pirmajā ceturksnī sasniedza rentabilitāti Grupas līmenī.