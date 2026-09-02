Kam man Cupra Born, ja ir jaunais Cupra Raval?
Gandrīz ikviens jauns Cupra modelis ierodas ar nelielu sensāciju. Jaunais elektriskais Raval jau pasūtīts vismaz 150 eksemplāros. Kā pirmie Raval izskatās Latvijā? Uzreiz jāsaka - vismaz tikpat dusmīgi kā Spānijā.
Raval Endurance ir 211 ZS un lielakā no divām iespējamām baterijām - 52 kWh. Kā zināms, uzlādes ātrums bieži vien ir pat svarīgāks par baterijas ietilpību. Labākajās komplektācijās uzlādes jauda ir 105 kW, kas sākumā šķiet maz. Bet arī baterija ir maza, tāpēc svarīgo normatīvu no 10 līdz 80% Raval tik un tā izpilda mazāk nekā pusstundā, turklāt pie ikdienišķa 150 kW lādētāja. Jāpatur prātā, ka Raval modeļiem ar mazāko LFP 37 kwh bateriju arī uzlādes jauda būs mazāka, bāzes modelim tikai 50 kW kā GWM Ora vai Citroen e-C3.
Daži raizējas, ka pagaidām Cupra Raval var nopirkt tiaki vienā komplektācijā, bet tā ir loģiska izvēle. Lētāki Raval ar mazo bateriju ienāks rudenī, un tur sniedzamība būs tipiska pilsētas automašīnai. Savukārt Raval VZ ir dārgāks, jo tam ir priekšējā diferenciāļa bloķēšanas imitācija u.c. Tātad Endurance ir laba izvēle. Tās sākuma cena ir 30 900 eiro, bet tālākais atkarīgs no papildaprīkojuma. Ja gribam LED matricu gaismas - jāpiemaksā. Gribam kameru vai bezvadu lādētāju - tie ir atsevišķā pakotnē. Līdz ar to tāda Raval cena būs ap 37 000 eiro pirms EKKI līdzmaksājuma piemērošanas.
Ar vadītāja vietu Cupra trāpījusi tieši desmitniekā. Ja pircējs agrāk braucis ar Cupra, tad te jūtas kā mājās. Ja Raval ir pirmā Cupra mūžā, tad pirmā sensācija piepildās, sevišķi tumsā, kad kas var redzēt gaismas spēli durvīs u.c. Braucienā Raval ir ļoti aizraujošs un stabils. Šķiet, ka tam ir viena trajektorija, no kuras nekas to nespēj izsist. Bet cik tālu šāds Raval brauc?
Autobrava Motors ziņo, ka līdz 444 km, bet kā ir patiesībā? 63% baterijas atlikums sola, ka varam nobraukt 245 km. Tātad ar pilnu sanāktu tie paši 400 km.
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Vietas aizmugurē gan ir ir tik, cik ir. Pirms izdarīt galīgo izvēli, ieteicams izbraukt ar Raval visiem kopā. Taču četri cilvēki tajā var braukt droši. Kas nu ir pārsteidzoši liels - tas ir bagāžnieks. Vairāk nekā 400 litru, kas ir vairāk nekā “golfā”. Skatoties tajā gan bagāžas nodalījums nešķiet tik liels. Kopējais tilpums veidojas izņemot dubulto grīdu. Zem tās paslēpts vēl viens gandrīz tikpat liels bagāžnieks.
Pietiek tikai kādu pusstundu pabraukt, lai saprastu Cupra Raval popularitātes fenomenu. Tas ir atpazīstams kā Cupra, sportisks un stabils. Jaunā platforma un izdevīgais izmērs novedis pie tā, ka daudzi izvēlas Raval it kā lielāka Born vietā nevis tāpēc, ka otrais ir dārgāks, bet tāpēc, ka Raval tiem patīk vairāk.