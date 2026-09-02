Elektroauto ātrās uzlādes jauda: no kā tā ir atkarīga?
Elektroauto lietotāji būs pamanījuši, ka pat vienā un tajā pašā ātrās uzlādes stacijā auto ne vienmēr uzlādējas ar vienādu jaudu. Publiskajās līdzstrāvas jeb DC ātrās uzlādes stacijās pieejama atšķirīga maksimālā jauda, taču faktisko uzlādes jaudu nosaka ne tikai stacijas iespējas. Šādās situācijās nereti rodas aizdomas par stacijas darbības traucējumu, lai gan tas ir visretāk sastopamais mazākas uzlādes jaudas iemesls. Kāpēc tā notiek un kādi faktori visbiežāk ietekmē uzlādes jaudu, skaidro “Ignitis ON” elektromobilitātes vadītājs un konkursa “Latvijas e‑Auto” žūrijas loceklis Māris Sīklis.
Uzlādes jauda “Ignitis ON” lietotnē
Uzlādējot elektroauto “Ignitis ON” tīklā, lietotnē redzēsi stacijas piedāvāto jaudu un jaudu, ar kādu tiek uzlādēts konkrētais auto.
Stacijas piedāvātā jauda ir maksimālā jauda, ar kādu konkrētajā brīdī ir iespējams uzlādēt elektroauto. Tā ir atkarīga ne tikai no stacijas maksimālās jaudas, bet arī no tā, vai pie tās vienlaikus tiek uzlādēts cits elektroauto, kā arī no citiem apstākļiem.
Pēc uzlādes sākšanas lietotnē tiek parādīta pašreizējā uzlādes jauda – jauda, ar kādu elektroauto konkrētajā brīdī faktiski tiek uzlādēts. To ietekmē elektroauto tehniskās iespējas, akumulatora stāvoklis un apkārtējie apstākļi.
Elektroauto maksimālā uzlādes jauda
Dažādi elektroauto var uzlādēties ar ļoti atšķirīgu maksimālo jaudu – atkarībā no modeļa tā var būt no dažiem desmitiem līdz aptuveni 400 kW. Piemēram, konkursam “Latvijas e‑Auto” pieteiktais Renault 4 E‑Tech electric spēj uzlādēties ar jaudu līdz 100 kW, savukārt Mercedes‑Benz CLA 350 4MATIC ar EQ tehnoloģiju – līdz 320 kW. Pat 400 kW stacijā neviens no šiem auto nevarēs pārsniegt konkrētajam modelim noteikto maksimālo uzlādes jaudu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Uzlādes iespējas ietekmē arī tas, vai elektroauto izmanto 400 vai 800 voltu sistēmu. Lielāks spriegums ļauj sasniegt augstu uzlādes jaudu ar mazāku strāvu un samazināt siltuma zudumus. Piemēram, Mercedes‑Benz CLA 350 4MATIC ar EQ tehnoloģiju ir 800 voltu sistēma. Tomēr tā pati par sevi negarantē maksimālo uzlādes ātrumu, jo to ietekmē arī stacija, akumulatora stāvoklis un citi apstākļi.
“Ir vērts zināt, ka elektroauto savu maksimālo uzlādes jaudu sasniedz tikai optimālos apstākļos. Faktiskais uzlādes ātrums ir atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa (angļu val. *state of charge*), tā temperatūras un uzlādes sesijas norises. Aukstā laikā uzlādes jauda var būt ievērojami mazāka, ja akumulators nav sasniedzis optimālo temperatūru,” skaidro Māris Sīklis.
Vislielāko uzlādes jaudu elektroauto parasti sasniedz, kad akumulatora uzlādes līmenis ir salīdzinoši zems, bet, akumulatoram uzlādējoties, jauda pakāpeniski samazinās. Tādēļ ražotāja norādītā maksimālā uzlādes jauda ir lielākais rādītājs, ko auto optimālos apstākļos var sasniegt noteiktā uzlādes posmā, nevis jauda, ar kādu tas uzlādēsies visu sesiju.
Uzlādes stacijas maksimālā jauda
Katrai uzlādes stacijai ir sava maksimālā jauda. Lēnās, ātrās un ultra ātrās uzlādes stacijām ir atšķirīgi jaudas ierobežojumi.Piemēram, ātrās uzlādes stacija var nodrošināt līdz 150 kW. Ideālos apstākļos tā var būt līdz pat 10% augstāka un sasniegt 165 kW. Tomēr faktiski stacijas maksimālā jauda tiek pārsniegta vien par dažiem kilovatiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Jaudas sadale starp vairākiem elektroauto
Ja pie vienas uzlādes stacijas vienlaikus tiek pieslēgti divi elektroauto, pieejamā jauda tiek sadalīta starp tiem. “Ignitis ON” stacijās šo procesu nodrošina dinamiskā jaudas vadība un viedā optimizācija.
“Stacija var sadalīt jaudu vienādi starp diviem elektroauto, taču ne vienmēr tas ir efektīvākais risinājums, jo katrs no tiem var uzlādēties ar atšķirīgu maksimālo jaudu. Šādā gadījumā sistēma jaudas sadalījumu pielāgo katra auto iespējām,” stāsta Māris Sīklis.
Piemēram, ja diviem elektroauto kopā pieejami 400 kW, Renault 4 E‑Tech electric, kura maksimālā uzlādes jauda ir 100 kW, nav nepieciešams piešķirt pusi no kopējās jaudas. Sistēma tam var novirzīt līdz 100 kW, bet Mercedes‑Benz CLA 350 4MATIC ar EQ tehnoloģiju – atlikušo jaudu, ko tas konkrētajā brīdī spēj izmantot.
Temperatūras ietekme uz uzlādi
Uzlādes jaudu var ietekmēt gan karstums, gan aukstums. Īpaši karstā laikā uzlādes stacija var samazināt jaudu, lai pasargātu iekārtu un kabeli no pārkaršanas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
“Uzlādes jauda ir atkarīga arī no sezonas. Vasarā iekārtas un kabeļi var vairāk uzkarst, tādēļ īpaši karstās dienās stacija var ierobežot jaudu, lai uzlāde būtu droša,” uzsver Māris Sīklis.
Savukārt aukstā laikā galvenais ierobežojums var būt auksts akumulators. Pat ja stacija ir pietiekami jaudīga un akumulatora uzlādes līmenis ir piemērots, auksts akumulators var neļaut auto sasniegt maksimālo uzlādes jaudu. Šādā situācijā auto automātiski ierobežo jaudu, lai pasargātu akumulatoru.
Kāpēc stacija un auto var rādīt atšķirīgu jaudu?
Uzlādes laikā stacija un elektroauto var rādīt atšķirīgu jaudu. Stacija var rādīt jaudu, ko tā nodod auto, savukārt auto – jaudu, kas nonāk akumulatorā. Daļa enerģijas var tikt izmantota akumulatora apsildei vai dzesēšanai un citām auto sistēmām. Tādēļ, piemēram, stacija var rādīt 150 kW, bet auto – 138 kW.
Noderīgi padomi, kā uzlādēties efektīvāk
Arī pats autovadītājs var ietekmēt uzlādes procesu, ņemot vērā vairākus praktiskus aspektus:
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Noskaidro sava elektroauto maksimālo uzlādes jaudu. Visātrāk auto parasti uzlādējas, kad akumulatora uzlādes līmenis vēl ir salīdzinoši zems.
Ja auto to piedāvā, pirms ātrās uzlādes izmanto akumulatora sagatavošanas funkciju (angļu val. *preconditioning*), kas akumulatoru uzsilda vai atdzesē līdz optimālai temperatūrai. Daudzi elektroauto šo funkciju ieslēdz automātiski, ja uzlādes stacija navigācijā norādīta kā galamērķis.
“Ignitis ON” lietotnē izvēlies uzlādes staciju, kuras jauda atbilst tava elektroauto iespējām. Īpaši jaudīga stacija uzlādi paātrinās tikai tad, ja auto spēj šo jaudu uzņemt.
Ja uzlādes vietā ir vairākas stacijas, izvēlies to, pie kuras nav pievienots cits elektroauto.
Garākā braucienā izvērtē, vai nepieciešams uzlādēt akumulatoru līdz 100%. Pēc aptuveni 80% uzlādes jauda parasti ievērojami samazinās, tādēļ laika ziņā var būt izdevīgāk turpināt ceļu un nākamo uzlādi veikt vēlāk.
“Latvijas e-Auto” ir ikgadējs konkurss, kas iepazīstina sabiedrību ar jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa ietvaros tiek vērtēts elektroauto nobraukums, uzlādes iespējas, efektivitāte, drošība, komforts, tehnoloģijas un piemērotība ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkurss pulcē nozares ekspertus, autoražotājus, medijus un auto entuziastus, veicinot plašāku izpratni par e-mobilitātes attīstību Latvijā un palīdzot patērētājiem pieņemt informētākus lēmumus par nākamā auto izvēli.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Šobrīd konkursā pieteiktie auto modeļi: BMW iX3, BYD ATTO 3 EVO, BYD DOLPHIN SURF, BYD SEAL, CUPRARaval, Ford Explorer EV, KGMMusso EV, Kia EV2, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus ES, Lexus RZ, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, MG 4 Urban, MG S6, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Subaru e-Outback, SubaruSolterra, SubaruUncharted, Tesla Model Y,Toyota bZ4X Touring, Volvo ES90, Volvo EX60,XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X. Jaunu konkursa dalībnieku pieteikšana iespējama līdz pat žūrijas fināla testa braucieniem septembra nogalē.
Pirmā konkursa testu diena norisinājās 20. maijā, kad žūrija uzsāka elektroauto vērtēšanu. Sezonas turpinājumā 5. septembrī pie modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” norisināsies “Spices e-Auto diena”, kur ar elektroauto jaunumiem varēs iepazīties plašāka sabiedrība. Savukārt 29. un 30. septembrī paredzēti fināla testa braucieni žūrijai. Konkursa noslēgums un apbalvošanas ceremonija notiks 20. oktobrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
Konkursa idejas autors un organizators ir Roberts Jansons, auto žurnālists un “TAVS AUTO TV” galvenais redaktors.
Konkursu atbalsta: SEB, SIXT, Ignitis ON, Goodyear, SolarSurfers, Kempower, Mobilly, TZMO Latvija, YES WE CAN, Spice, Cēsu darītava, Igates pils, LASI.LV, Latvijas Elektroauto biedrība, Radio SWH, Jauns.lv un What Car?.