Kredītu maksā abi, bet mājoklis pieder vienam: slazds, kurā iekrīt neprecēti pāri
Kopīga mājokļa iegāde ir nozīmīgs solis, taču neprecētiem pāriem tā var radīt nopietnus juridiskus un finansiālus riskus. Ja kredītu maksā abi, bet īpašums reģistrēts tikai uz viena partnera vārda, attiecību izjukšanas gadījumā otram savu ieguldījumu var nākties pierādīt. Eksperti skaidro, ko svarīgi nokārtot vēl pirms darījuma.
Lai gan daļa no viņiem mājokli iegādājas vienatnē, ievērojama daļa ir pāri, kuri dzīvo nereģistrētās attiecībās. Tā kā kopīga mājokļa iegāde bieži notiek nereģistrētās attiecībās, eksperti aicina jau pirms darījuma sakārtot būtiskākos finanšu un juridiskos jautājumus, lai nākotnē izvairītos no iespējamām domstarpībām.
Lai sakārtotu partneru savstarpējās tiesības un pienākumus, viena no iespējām ir noslēgt kopdzīves līgumu, kas nosaka, kā starp partneriem tiek sadalīts īpašums, kredītsaistības un citi būtiski jautājumi, norāda bankas Citadele Privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča.
Turpina Jūlija Pauča: “Atšķirībā no laulātajiem, nereģistrētā kopdzīvē dzīvojošiem partneriem likums neparedz laulāto mantas režīmu. Tas nozīmē, ka īpašumtiesības primāri nosaka tas, uz kura vārda īpašums ir iegādāts un reģistrēts. Lai mazinātu iespējamos riskus nākotnē, partneriem ieteicams vienoties par būtiskākajiem finanšu un īpašuma jautājumiem jau pirms mājokļa iegādes. Viena no iespējām ir kopdzīves līgums, ko iespējams noslēgt pie notāra. Tajā var atrunāt, kā tiek sadalīts īpašums un kredītsaistības, kā tiek segti ikmēneša maksājumi, kā arī kā rīkoties situācijā, ja viens no partneriem veicis lielāku pirmo iemaksu vai finansējis to pilnā apmērā. Tāpat svarīgi dokumentēt veiktos maksājumus un ieguldījumus, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pamatot katra partnera faktisko ieguldījumu īpašumā.”
Aizņemoties hipotekāro kredītu divatā, abi partneri kļūst par līdzaizņēmējiem. Abiem ir vienāda atbildība par visa kredīta atmaksu neatkarīgi no tā, kā savā starpā tiek sadalīti ikmēneša maksājumi. Tāpēc būtiski, lai gan kredīta līgums, gan īpašumtiesības zemesgrāmatā tiktu noformētas uz abu partneru vārdiem. Pretējā gadījumā var rasties situācija, ka kredīta maksājumus veic abi, bet īpašumtiesības pieder tikai vienai personai.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Kopīgs mājoklis ir nozīmīgs solis ikvienās attiecībās, taču nereģistrētās attiecībās īpaši svarīgi ir laikus sakārtot juridiskos un finanšu jautājumus. Iespējams, šīs vienošanās nekad nebūs nepieciešams izmantot praksē, tomēr tās var palīdzēt izvairīties no neskaidrībām vai strīdiem nākotnē. Tas nav uzticības jautājums, bet gan atbildīga pieeja kopīgām ilgtermiņa saistībām," norāda bankas Citadele mājokļu tirgus eksperte.
Kas notiek ar īpašumu, ja pāris izšķiras?
Ja pāra ceļi šķiras, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir īpašuma un kredītsaistību turpmākā sakārtošana. Ja īpašums reģistrēts uz abu partneru vārda, katram saglabājas tiesības uz sev piederošo daļu. Viens no biežākajiem risinājumiem ir īpašuma pārdošana un iegūto līdzekļu sadale atbilstoši partneru vienošanās nosacījumiem vai faktiskajiem ieguldījumiem.
Ja īpašums paliek viena partnera īpašumā, puses var vienoties par kompensāciju atbilstoši katra ieguldījumam. Šādu risinājumu iespējams finansēt arī ar jauna kredīta palīdzību, vienlaikus pārskatot esošās kredītsaistības.
Savukārt situācijās, kad īpašums reģistrēts uz vienas personas vārda, bet mājokļa iegādē un kredīta maksājumos piedalījušies abi partneri, katra ieguldījuma pierādīšana vēlāk var būt sarežģītāka. Tāpēc eksperte iesaka jau laikus vienoties par īpašuma sadales kārtību un saglabāt maksājumu apliecinājumus, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams pamatot katra ieguldījumu un izvairīties no ilgstošiem strīdiem.