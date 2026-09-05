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Vecais telefons krāj putekļus? Pirms to pārdod vai atdod citam, izdari šīs 5 lietas
Ja esi iegādājies jaunu telefonu, veco bieži vien ieliec dziļi atvilktnē, atdod ģimenes loceklim vai pārdod. Taču, pirms ierīce nonāk cita cilvēka rokās, nepietiek tikai izdzēst no tās fotogrāfijas un dažas lietotnes.
Telefonā glabājas daudz vairāk personīgās informācijas, nekā varētu šķist. Saraksts ir tiešām garš: e-pasti, kontakti, dokumenti, sarakstes, dažādu lietotņu dati un piekļuve dažādiem kontiem. Ja telefonu pienācīgi nesagatavo dzīvei pie jaunā saimnieka, daļa no šīs informācijas var palikt ierīcē arī tad, kad esi drošs, ka visu svarīgo izdzēsi.
Tieši tāpēc, pirms pārdod vai atdod veco telefonu citam, vērts veikt dažas pavisam vienkāršas darbības. Tas neaizņems daudz laika, taču palīdzēs pasargāt tavus datus un sagatavot ierīci jaunajai dzīvei.