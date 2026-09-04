Bērns viens pats dodas uz skolu: kā viedierīces var palīdzēt vecākiem justies drošāk?
Jaunais mācību gads daudzās ģimenēs nāk ar virkni pārmaiņu. Īpaši neparasts šis laiks ir pirmklasnieka vecākiem, kuru bērns sāk spert pirmos patstāvīgos soļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viens no tiem ir ceļš uz skolu un mājup, ko agrāk vai vēlāk nāksies mērot bez mammas vai tēta blakus.
Bērnam tas ir solis pretī patstāvībai, bet vecākiem nereti šis laiks ir satraukumu pilns. Sirds ir nemierīga, pa galvu jaucas dažādi jautājumi - vai mazais jau ticis līdz skolai, kāpēc neatbild uz zvanu, vai nav nokavējis autobusu, vai zinās, kā rīkoties, ja ceļā atgadīsies kas neparedzēts?
Tehnoloģijas šādās situācijās var palīdzēt. Telefonā iespējams kopīgot bērna atrašanās vietu, pievienot ārkārtas kontaktus un izmantot citas drošības funkcijas. Savukārt bērniem paredzētie viedpulksteņi ļauj piezvanīt vecākiem arī tad, ja mazajam ķiparam vēl nav pašam sava viedtālruņa.
Vienlaikus ļoti svarīgi ir jau iepriekš kopā ar bērnu pārrunāt, kā tehnoloģijas izmantot situācijā, kad tās tiešām nepieciešamas. Lūk, kam vērts pievērst uzmanību.