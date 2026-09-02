Vai “airBaltic” slēgs Pilotu akadēmiju? Daļa apmācību apturēta, studenti palikuši neziņā
Pilota profesija daudziem ir sapņu darbs, taču ceļš līdz lidmašīnas vadības kabīnei prasa ne tikai laiku, bet arī ievērojamus finanšu ieguldījumus. “airBaltic” Pilotu akadēmijas studentu vidū radušās bažas par mācību turpināšanu un akadēmijas nākotni. Jauns.lv uzrunāja kāda topošā pilota radinieks, kurš stāsta par pārceltiem apmācību datumiem un neskaidrību par turpmāko.
Studenti neziņā par mācību turpinājumu
Topošā pilota radinieks Jauns.lv norāda, ka ģimenei pašlaik trūkst skaidrības par to, kā mācību process tiks nodrošināts turpmāk. Situāciju sarežģī arī tas, ka studentam ir finansiālas saistības – kredīts, kas ņemts mācību finansēšanai.
“Datumi pārceļas no viena uz nākamo, bet sertifikācijas termiņi iet uz priekšu,” viņš stāsta. Pēc vīrieša rīcībā esošās informācijas, neziņa valdot arī citu studentu vidū.
Viņš uzskata, ka akadēmijai ar studentiem būtu jākomunicē aktīvāk. “Akadēmija ar studējošajiem nerunā tā, kā tas būtu jādara, un pēc man esošās informācijas neziņa ir daudziem,” norāda topošā pilota radinieks.
“airBaltic” atzīst – daļa apmācību apturēta
Jauns.lv vērsās pie “airBaltic”, lai noskaidrotu, kas pašlaik notiek Pilotu akadēmijā un vai bažām par tās turpmāko darbību ir pamats.
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“airBaltic” sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts norāda, ka mācību process turpinās, tomēr vienlaikus apstiprina – atsevišķas apmācību aktivitātes pašlaik ir apturētas.
“Pašlaik tiek izvērtēta “airBaltic” pārskatītā biznesa plāna iespējamā ietekme uz Pilotu akadēmijas turpmāko darbību. Apmācību process turpinās, taču atsevišķas apmācību aktivitātes pašreiz ir apturētas, kamēr tiek izvērtēti un pieņemti lēmumi par turpmākajiem akadēmijas darbības soļiem,” skaidro Zilberts. Viņš piebilst, ka individuālos apmācību termiņus ikdienā var ietekmēt arī ārēji faktori, tostarp laikapstākļi.
Kas Pilotu akadēmiju sagaida turpmāk?
Konkrētu atbildi par to, kā Pilotu akadēmija darbosies turpmāk un kā būs ar jaunu studentu uzņemšanu, “airBaltic” pagaidām nesniedz. “Pašlaik notiekošā izvērtējuma rezultāti būs pamats turpmākajiem lēmumiem par Pilotu akadēmijas darbību, tostarp apmācību apjomiem un jaunu studentu uzņemšanu. Kamēr šis process nav noslēdzies, būtu pāragri sniegt konkrētas prognozes par akadēmijas turpmāko darbību un tās apjomiem,” norāda Zilberts.
“airBaltic” uzsver, ka “Air Baltic Training” ir atsevišķa juridiska persona ar patstāvīgu finanšu un operacionālo vadību. Pilotu akadēmijas integrētajā aviolīniju transporta pilotu apmācību programmā pašlaik mācās vairāk nekā 100 studentu. Kopš programmas uzsākšanas mācības pabeiguši gandrīz 200 absolventu, kuri šobrīd strādā par komerciālās aviācijas pilotiem, bet vairāki jau kļuvuši par lidmašīnu kapteiņiem.
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Uzņēmums arī norāda, ka “Air Baltic Training” vadība uztur regulāru saziņu ar studentiem, tostarp rīko ikmēneša informatīvās sanāksmes. Kadetiem papildu informāciju sola sniegt, tiklīdz būs noslēdzies pašreizējais izvērtējuma posms un būs iespējams skaidrāk pateikt, kā turpināsies apmācību process. Līdz tam Pilotu akadēmija darbu turpina.