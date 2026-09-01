Citāds Volvo. Izmēģinām elektrisko Volvo EX60
Elektriskais Volvo EX90 ir līdzīgs degvielas radiniekam. Bet vai tas pats sakāms par elektrisko Volvo EX60? Noskaidrosim! Atšķirības no benzīna modeļa sākas jau ārpusē. Volvo EX60 vairāk izskatās pēc universāļa.
Sānstiklu daļa ir netipiska vairumam Volvo, un tad vēl jaunie durvju rokturi, kas nemaz nav rokturi. Pavelkam aiz “ļipiņas”, un durvis ir vaļā. Apveidos un sīkās detaļās, ieskaitot to pašu aizmugurējo sānstiklu, EX60 vairāk līdzinās izmēros mazākam Volvo elektromobilim EX30. Arī gaismas tehnikā grūti nolasīt saikni ar degvielas modeļiem. Bagāžas ietilpību būtiski palielina dziļa niša zem grīdas. Kabatās var noglabāt uzlādes kabeļus, kā arī nofiksēt mazākas somas un priekšmetus, ja negribam, ka tie savā vaļā slidinās pa bagāžnieku. Septiņvietīgs Volvo EX60 gan nevar būt, lai nekonkurētu ar EX90.
Volvo piekritējiem būs jāiemācās jauna modeļu klasifikācija, jo šis EX60 saucas P10 AWD. Tas ir vidējas jaudas modelis, ja vien 510 ZS maksimālā atdeve saucama par vidēju. Augstākā versija ir P12 ar 680 zirgspēku jaudu un sniedzamību virs 800 km. P10 un vienmotora P6, kam tāpat ir teju 370 zirgspēki, sniedzamība ir virs 600 km. Pieļaujamā uzlādes jauda ir 340 kW, un visiem EX60 ir iebūvēts 22 kW maiņstrāvas uzlādes modelis. Šis Volvo patiešām maina spēles noteikumus.
Zinot kā ir veidots Volvo ciltskoks, varētu gaidīt ka iekšā būs kā EX90, tikai mazāks. Bet te viss ir pilnīgi citādi. Ovoīda formas stūre ir kas tiešām neredzēts Volvo interjerā. Spoguļi un pati stūre gan atkal jau regulējami ar tās pašas stūres pogu palīdzību. No citiem Volvo šeit atpazīstams ir ja nu vienīgi kristāla rullītis skaļuma regulēšanai. Spidometra panelis ir ļoti tālu pie priekšējā stikla. Tas atbrīvo Volvo no pienākuma uzstādīt head up displeju un tomēr ir labāks risinājums nekā Volvo EX30, kur tajā vietā nav vispār nekā. Paneļa augša apšūta ar audumu, kas arī nav tipiski Volvo automašīnām.
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Volvo tik radikāli optimizējis telpu starp sēdekļiem, ka rodas sajūta, it kā mēs brauktu busā. Parastās cimdu kastītes nav. Toties ir fotohromatisks jumts un megadators ar automašīnai teju nenormālu datu apstrādes jaudu. Volvo pat drošības jostas izmanto mārketingam, jo uz tām ir atgādinājums par 1959. gadu, kad Volvo pirmais ieviesa trīspunktu drošības jostas savos automobiļos. Viņu piemēram sekoja visa pārējā pasaule.
Ņemot vērā, ka paātrinājums ir zem 5 sekundēm, vadītājam jābūt modram. Tiešā piekļuve funkcijām atrodas ekrānā un pa rokai. Ir arī viena pedāļa režīms nepieskaroties bremzēm. Konkrētajā izpildījumā Volvo EX60 salons gan mazliet atgādina Kalvina perioda arhitektūru Šveicē - askētisku un bez jebkādiem dekoriem. Rodas iespaids, ka Volvo to gatavo autonomā auto karjerai kā Waymo ASV. Tas gan būtu nepatīkami, jo brauc EX60 patiesi izjusti. Sevišķi veiksmīga ir ritošā daļa.
Dažos tehniskajos parametros Volvo EX60 pārspēj pat klasi augstāko EX90. P12 modelim ir 117 kWh baterija. Taču jāņem vērā, ka pat nedaudz piezemētāks P10 variants maksā 75 000 eiro. Jaunais EX60 ir tik iespaidīgs kā Volvo solīja. Funkcionālā sadaļa vietām ir neierasta, taču EX60 ļoti labi un ātri brauc. Var just, ka tā ir automašīna ar labiem ciltsrakstiem.