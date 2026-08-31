“Meta” ambiciozais plāns aizstāt darbiniekus ar MI izgāzies
Marks Zakerbergs bija iecerējis radikāli pārveidot “Meta” – tūkstošiem darbinieku ikdienas pienākumu uzticēt mākslīgajam intelektam. Tomēr šis ambiciozais plāns sāka brukt, kad pret to sacēlās darbinieki un uzņēmuma paša dati parādīja, ka MI pagaidām nespēj nodrošināt gaidīto produktivitāti.
Kā atklāj “Reuters”, gada sākumā Zakerbergs kopā ar “Meta” augstākajiem vadītājiem savā īpašumā Havaju salās apsprieda projektu ar kodēto nosaukumu “Project OT” jeb “Organization Transformation”. Tā mērķis bija padarīt uzņēmumu par “MI dzimtu” organizāciju, kurā lielu daļu cilvēku ikdienas darba paveiktu mākslīgā intelekta aģenti, bet tos uzraudzītu daudz mazākas darbinieku komandas.
Dažos vadības izskatītajos scenārijos atsevišķu “Meta” komandu lielumu bija paredzēts samazināt pat par 60%. Tas nenozīmēja, ka uzņēmums gatavojās atlaist 60% darbinieku. “Meta” uzsvērusi, ka runa bijusi tikai par atsevišķām komandām un dažādiem pārstrukturēšanas scenārijiem. Pārmaiņas bija plānots īstenot divos posmos – maijā un novembrī.
Maijā “Meta” patiešām atlaida aptuveni 10% darbinieku, taču tikai dažas stundas pirms pirmā atlaišanas viļņa Zakerbergs apturēja gatavošanos otrajam, novembrī paredzētajam posmam. Tobrīd uzņēmuma iekšienē jau valdīja pamatīga neapmierinātība – darbinieki bija pārliecināti, ka viņiem faktiski tiek likts palīdzēt apmācīt tehnoloģiju, kas nākotnē varētu pārņemt viņu darbu.
Arī MI rezultāti nebija tādi, kādus vadība bija cerējusi ieraudzīt. Iekšējie dati liecināja, ka mākslīgais intelekts palīdz saražot daudz vairāk koda, taču tas nebūt nenozīmēja tikpat iespaidīgu reālo uzlabojumu skaitu uzņēmuma produktos. Turklāt pieauga tehnisko un drošības incidentu skaits, un darbiniekiem nācās vairāk laika veltīt problēmu novēršanai.
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Zakerbergs vēlāk arī pats atzina, ka MI aģentu attīstība nav notikusi tik strauji, kā viņš bija cerējis. Tas gan nenozīmē, ka “Meta” atsakās no mākslīgā intelekta – gluži pretēji, uzņēmums tajā turpina ieguldīt milzīgas summas. Taču “Project OT” pieredze parādījusi, ka cilvēku aizstāšana ar MI praksē var izrādīties krietni sarežģītāka, nekā izskatās ambiciozos vadības plānos.