Nav kur likties? Dronu triecienu dēļ Krievijai graudu eksports jānovirza arī caur Latviju
Ukrainas dronu triecieni Melnās un Azovas jūras reģionā likuši Krievijas graudu eksportētājiem meklēt citus kravu pārvadāšanas ceļus. Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta Baltijas jūrai un Baltijas valstu ostām, tostarp Latvijai, kur jau septembrī varētu būtiski pieaugt Krievijas graudu kravu apjoms.
Krievijai šāds risinājums kļuvis aktuāls pēc tam, kad Ukrainas uzbrukumi ostām, eksporta termināļiem un graudus pārvadājošajiem kuģiem radījuši nopietnas problēmas Melnajā un Azovas jūrā. Iepriekšējā sezonā Krievija caur šo reģionu eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu jeb aptuveni 90% no visa valsts graudu eksporta pa jūru.
Tagad daļa kravu tiek novirzīta uz Baltijas jūras pusi. Līdz 18. augustam pieprasījumi graudu pārvadājumiem pa dzelzceļu uz Krievijas Baltijas jūras ostām šajā sezonā sasnieguši jau piecus miljonus tonnu. Vienlaikus eksportētāji arvien aktīvāk interesējas arī par Baltijas valstu ostām, īpaši Latvijā.
Lai gan Krievijas attiecības ar Baltijas valstīm ir ļoti saspringtas, Krievijas graudu pārvadājumi caur reģionu nav pilnībā apstājušies. Pagājušajā sezonā caur Baltijas valstīm tika eksportēts aptuveni miljons tonnu Krievijas graudu. Divus gadus iepriekš šis apjoms sasniedza aptuveni 2,5 miljonus tonnu.
Nozares pārstāvji prognozē, ka situācija tagad varētu būtiski mainīties. Krievijas Graudu savienības vadītājs Arkādijs Zločevskis lēš, ka šajā sezonā Krievijas graudu eksports caur Baltijas valstīm varētu sasniegt piecus līdz sešus miljonus tonnu. Savukārt “Sovecon” vadītājs Andrejs Sizovs paredz, ka jau septembrī pārvadājumi caur Baltijas valstīm un Krievijas ostām Baltijas jūrā varētu strauji pieaugt.
Tomēr Baltijas maršruts pilnībā aizstāt Melnās un Azovas jūras ostas nespēs. Krievijas ostu jauda Baltijas jūrā tiek lēsta līdz septiņiem miljoniem tonnu graudu gadā, savukārt visu trīs Baltijas valstu graudu pārkraušanas jauda kopā pārsniedz 18 miljonus tonnu gadā. Turklāt šīs ostas apkalpo arī citu Eiropas valstu graudu kravas. Pēc Krievijas nozares pārstāvju aplēsēm, pārējās Krievijas ostas un sauszemes transporta ceļi kopā spētu aizvietot vien aptuveni pusi no ierastajiem Melnās un Azovas jūras pārvadājumu apjomiem.