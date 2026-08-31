“Šīs nav atvadas.” Tims Kuks noslēdz 15 gadus ilgu ēru kā “Apple” vadītājs
Pēc 15 gadiem “Apple” vadībā Tims Kuks 31. augustā aizvada savu pēdējo dienu uzņēmuma izpilddirektora amatā. Viņš publicējis emocionālu vēstījumu, norādot, ka, lai gan viņa amats mainīsies, attieksme pret uzņēmumu un tā cilvēkiem nemainīsies.
“Mana amata nosaukums rīt mainīsies, bet mana mīlestība pret “Apple” kopienu – nekad. Paldies, ka esat bijuši pastāvīgs iedvesmas avots. Mana pateicība ir bezgalīga, un ar nepacietību gaidu nākamo nodaļu,” sociālajā tīklā “X” rakstīja Kuks.
Sending lots of love to the Apple community on my last day as CEO. My title changes tomorrow, but the love I have for the Apple community never will. Thank you for being a constant source of inspiration. My gratitude is endless, and I’m excited for the next chapter!— Tim Cook (@tim_cook) August 31, 2026
No 1. septembra “Apple” izpilddirektora amatu pārņems Džons Ternuss. Tā būs lielākā vadības maiņa uzņēmumā kopš 2011. gada, kad Kuks stājās Stīva Džobsa vietā. Tomēr Kuks uzņēmumu nepametīs – turpmāk viņš kļūs par “Apple” izpildpriekšsēdētāju.
Kad Kuks 2011. gada augustā pārņēma uzņēmuma vadību, bija bažas par to, vai viņš spēs turpināt Džobsa laikā sasniegto. Kuks bija pazīstams galvenokārt kā piegādes ķēžu un uzņēmuma darbības vadības speciālists, nevis produktu vizionārs, ar kādu tika asociēts Džobss.
15 gadu laikā “Apple” vērtība piedzīvojusi milzīgu kāpumu. Uzņēmuma tirgus kapitalizācija pieaugusi no aptuveni 350 miljardiem ASV dolāru līdz aptuveni četriem triljoniem dolāru, bet gada ieņēmumi – no aptuveni 108 miljardiem līdz vairāk nekā 400 miljardiem dolāru. Arī “Apple” akciju cena Kuka vadības laikā pieaugusi gandrīz 25 reizes.
Viens no nozīmīgākajiem Kuka darbības rezultātiem bijusi “Apple” pārvēršana par uzņēmumu, kura bizness vairs nebalstās tikai uz ierīču pārdošanu. Tādi pakalpojumi kā “App Store”, “Apple Music” un “Apple Pay” kļuvuši par būtisku uzņēmuma izaugsmes avotu. Tagad pēc 15 gadiem izpilddirektora amatā Kuks nodod uzņēmuma ikdienas vadību savam pēctecim, pats turpinot darbu “Apple” citā lomā.