Kuri tūristi ir pieklājīgākie, bet kuri - dāsnākie? Atklāts, kuru tautību ceļotāji ir "patīkamākie" ciemiņi
Ne visi tūristi ceļojumos uzvedas vienādi – vieni izceļas ar labām manierēm, citi ar dāsnām dzeramnaudām vai piedzīvojumu kāri. Jaunā aptaujā noskaidrots, ka par pieklājīgākajiem ceļotājiem atzīti japāņi, savukārt amerikāņi izrādījušies gan dāsnākie dzeramnaudas devēji, gan lielākie tērētāji.
Āfrikas safari tiešsaistes platforma “SafariBookings.com” aptaujāja 192 tūrisma operatorus, lūdzot novērtēt dažādu valstu ceļotājus piecās kategorijās – pieklājība, dzeramnaudas došana, tēriņi, piedzīvojumu kāre un interese par ēdienu.
Par pasaulē pieklājīgākajiem tūristiem atzīti japāņi, kurus minēja 21,1% aptaujāto. Otrajā vietā ierindojās norvēģi ar 10,6%, bet trešajā – šveicieši ar 10,4%. Tālāk sekoja kanādieši un amerikāņi. Savukārt itāļus par pieklājīgākajiem nosauca tikai 1,3% aptaujāto.
Citā kategorijā pārliecinoši dominēja amerikāņi. Par labākajiem dzeramnaudas devējiem viņus nosauca 29,5% tūrisma operatoru. Tālāk sekoja vācieši, kanādieši un šveicieši. Amerikāņi ieņēma pirmo vietu arī starp tūristiem, kuri ceļojuma laikā tērē visvairāk naudas, bet otrajā vietā dalījās vācieši un kanādieši.
Savukārt piedzīvojumu kārē priekšgalā ir eiropieši. Par aktīvākajiem un piedzīvojumiem atvērtākajiem tūristiem atzīti vācieši, kuri saņēma 21,1% balsu. Viņiem sekoja francūži ar 17,8% un nīderlandieši ar 11%. Tikmēr briti un indieši šajā kategorijā saņēma pa 4,5%, bet spāņi – 4,3%.
Aptaujā noskaidrots arī, kuru valstu tūristiem ceļojumos īpaši svarīgs ir ēdiens. Šajā kategorijā dominēja Āzijas valstis – pirmajā vietā ierindojās Indijas tūristi, otrajā japāņi, bet ceturtajā ķīnieši. Trešo vietu ieņēma francūži, savukārt piektajā ierindojās nīderlandieši, tikai nedaudz apsteidzot itāļus.