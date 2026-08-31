“Drošības spilvens ir uzbužināts.” Banku eksperti par Latvijas ekonomiku kļūst optimistiskāki
Latvijas ekonomika šogad uzrāda pārliecinošāku izaugsmi, nekā varētu gaidīt uz ģeopolitiskās nenoteiktības un citu ārējo satricinājumu fona. Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) pirmajā pusgadā audzis par 2,8%, bet otrajā ceturksnī gada griezumā – par 3%.
Banku ekonomisti norāda, ka izaugsme kļūst plašāka un to arvien vairāk veicina eksports, rūpniecība, investīcijas un iedzīvotāju patēriņš. Latvijas Bankas ekonomiste Agnese Puķe atzīst, ka ārējās vides fons joprojām ir drūms, tomēr Latvijas IKP “aug gana ņipri”. Neraugoties uz karu Ukrainā, starptautisko tarifu svārstībām un karadarbību Tuvajos Austrumos, šā gada pirmajā pusē sasparojies eksports un turpinājusies apstrādes rūpniecības izaugsme. Viņas ieskatā būtiska nozīme ir iepriekšējos gados veiktajām investīcijām, kas paplašina Latvijas eksporta produktu klāstu un paver jaunus noieta tirgus.
Aktīvāki kļuvuši arī Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi. Puķe norāda, ka pēc augstās inflācijas perioda cilvēki kādu laiku atjaunoja savus uzkrājumus, bet tagad “drošības spilvens ir uzbužināts” un iedzīvotāji atļaujas tērēt vairāk. Vienlaikus augušas investīcijas, būvniecības un kreditēšanas aktivitāte. “Luminor Bank” ekonomists Pēteris Strautiņš izceļ arī eksporta sniegumu – tas audzis par 7,7%, un ekonomists to sauc par Latvijas ekonomikas “lokomotīvi”.
Izaugsme vērojama vairākās svarīgās nozarēs. Apstrādes rūpniecība otrajā ceturksnī augusi par 5,5%, informācijas un sakaru pakalpojumi – par 8,3%, bet tirdzniecība – par 6,4%. Vienlaikus transports sarucis par 2,7%, izmitināšana un ēdināšana – par 2,3%, bet lauksaimniecība un mežsaimniecība – par 3%. Bankas “Citadele” galvenais ekonomists Kārlis Purgailis uzsver, ka atšķirībā no gada sākuma izaugsmi tagad nodrošina daudz plašāks nozaru loks, kas liecina par strukturāli noturīgāku ekonomikas attīstību.
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Tomēr ekonomisti brīdina arī par riskiem. Imports joprojām pārsniedz eksportu – otrajā ceturksnī preču un pakalpojumu importa apmērs bijis gandrīz par 900 miljoniem eiro lielāks. Darba samaksa gada laikā augusi par 6,4%, bet uzņēmumu peļņa palielinājusies vēl straujāk, kas Purgaiļa ieskatā var liecināt par cenu spiediena saglabāšanos. Arī “SEB bankas” ekonomists Dainis Gašpuitis kā galvenos riskus min ģeopolitisko nenoteiktību un energoresursu cenu svārstības.
Neskatoties uz riskiem, ekonomistu vērtējums par turpmāko attīstību ir piesardzīgi pozitīvs. Strautiņš norāda, ka pašlaik nav iemesla mainīt “Luminor Bank” prognozi par aptuveni 2,5% IKP izaugsmi šogad, savukārt Gašpuitis sagaida, ka Latvijas ekonomikas sniegums varētu apsteigt iepriekšējās prognozes. Ilgākā termiņā straujākai izaugsmei gan būs nepieciešamas lielākas investīcijas produktivitātē, inovācijās, mākslīgā intelekta izmantošanā un jaunu eksporta tirgu apgūšanā.