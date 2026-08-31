Elektrība Latvijā kļuvusi ievērojami lētāka - cena nedēļas laikā kritusies par 23%
Elektrības cena Latvijā pagājušajā nedēļā ievērojami sarukusi. Vidējā cena samazinājusies par 23%, sasniedzot 95,83 eiro par megavatstundu (MWh). Cenu kritumu galvenokārt veicināja lielāka vēja un saules elektrostaciju izstrāde reģionā.
AS "Latvenergo" dati apliecina, ka cenas kritās arī kaimiņvalstīs. Lietuvā samazinājās par 22% līdz 96,12 eiro par MWh, bet Igaunijā par 16% līdz 78,37 eiro par MWh.
Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenu kritums bija vērojams gandrīz visā Ziemeļvalstu reģionā un Baltijā. To galvenokārt veicināja lielāka elektroenerģijas ražošana no atjaunīgajiem energoresursiem. Vēja elektrostaciju izstrāde “Nord Pool” reģionā pieauga par 15%, bet saules elektrostaciju izstrāde Baltijā – par 20%. “Nord Pool” sistēmas cena samazinājās par 20% līdz 89,81 eiro par MWh.
Vēl lielāku cenu kritumu Baltijā ierobežoja mazākas iespējas importēt lētāku elektroenerģiju no Somijas plānoto starpsavienojumu remontdarbu dēļ. No 24. līdz 27. augustam Igaunijas–Latvijas starpsavienojuma remontdarbu laikā pārvades jauda no Igaunijas uz Latviju tika samazināta par 72 MW.
Savukārt no 27. līdz 31. augustam “Estlink-1” ikgadējās apkopes dēļ par 358 MW bija samazināta pārvades jauda starp Igauniju un Somiju, ierobežojot elektroenerģijas importa iespējas uz Baltijas valstīm. Cenu atšķirības starp Baltijas valstīm ietekmēja arī pārvades jaudas daļēja rezervēšana balansēšanas jaudu tirgus vajadzībām.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā saglabājās iepriekšējās nedēļas līmenī un bija 477 gigavatstundas (GWh). Latvijā patēriņš pieauga par 4% līdz 131 GWh, Igaunijā par 5% līdz 130 GWh, savukārt Lietuvā tas samazinājās par 4% līdz 216 GWh.
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Baltijā kopumā tika saražotas 344 GWh elektroenerģijas. Latvijā ražošana nedēļas laikā pieauga par 28% līdz 81 GWh, Igaunijā samazinājās par 13% līdz 77 GWh, bet Lietuvā – par 3% līdz 186 GWh. Latvija saražoja 62% no valstī patērētās elektroenerģijas, Igaunija – 59%, bet Lietuva – 86%. Kopumā Baltijas valstīs tika saražoti 72% no reģionā patērētās elektroenerģijas.