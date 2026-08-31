“ChatGPT”, “Reddit” un “Roblox” nonāk stingrākā ES uzraudzībā. Ko tas maina lietotājiem?
Eiropas Komisija pirmdien paplašinājusi to lielo tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju loku, uz kuriem attiecas stingrākas Eiropas Savienības Digitālo pakalpojumu akta prasības. Turpmāk to vidū būs arī mākslīgā intelekta čatbots “ChatGPT”, diskusiju platforma “Reddit” un spēļu platforma “Roblox”.
"ChatGPT" kļuvis par pirmo mākslīgā intelekta čatbotu, kam tagad būs jāievēro Digitālo pakalpojumu akta (DSA) stingrākās prasības, kas attiecas uz lielajiem pakalpojumu sniedzējiem. Eiropas Komisija (EK) atzinusi "ChatGPT" par ļoti lielu meklētājprogrammu.
Tikmēr "Reddit" un "Roblox" atzītas par ļoti lielām tiešsaistes platformām. Šāds apzīmējums tiek noteikts platformām un meklētājprogrammām ar vairāk nekā 45 miljoniem aktīvu ikmēneša lietotāju ES. Lai pakļautu "ChatGPT" DSA regulējuma ietvaram, EK kvalificējusi to kā meklētājprogrammu.
"ChatGPT", "Reddit" un "Roblox" līdz šim bija pakļauti DSA vispārējām prasībām. Tagad tiem ir četri mēneši laika, lai sāktu ievērot DSA stingrākās prasības.
Šīs prasības paredz novērtēt un mazināt sistēmiskos riskus, kas izriet no to pakalpojumu un algoritmiskajām sistēmām saistībā ar nelikumīga satura izplatīšanu, negatīvo ietekmi uz nepilngadīgajiem, lietotāju fizisko un garīgo labbūtību, pamattiesībām, vēlēšanu procesiem un sabiedrisko drošību, norāda EK.
Lietotājiem tas nozīmē, ka “ChatGPT”, “Reddit” un “Roblox” pakalpojumi Eiropas Savienībā būs pakļauti stingrākai uzraudzībai un tiem būs aktīvāk jāvērtē un jāmazina ar savu pakalpojumu un algoritmu darbību saistītie riski. Īpaša uzmanība būs jāpievērš nelegāla satura izplatībai, nepilngadīgo aizsardzībai, lietotāju fiziskajai un garīgajai labbūtībai, pamattiesībām, vēlēšanu procesiem un sabiedrības drošībai.