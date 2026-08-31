Latvijas iekšzemes kopprodukts pieaudzis par 2,8 procentiem
Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šī gada pirmajos sešos mēnešos pieaudzis par 2,8%, salīdzinot ar attiecīgo periodu aizvadītajā gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Faktiskajās cenās IKP pirmajā pusgadā bija 21,3 miljardi eiro. Bet lielākais ieguldījums IKP izaugsmē bijis vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozarei.
2. ceturksnī lielāko ieguldījumu pievienotās vērtībās izaugsmē devusi ne vien vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, automobiļu un motociklu remonta nozare, bet arī apstrādes rūpniecība un informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare. Samazinājums novērots transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
2026. gada 2. ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu kopējā pievienotā vērtība palielinājusies par 3,4 %. Ražojošajās nozarēs tās kāpums sasniedza 3,3 %, savukārt pakalpojumu nozarēs pievienotā vērtība palielinājās par 3,5 %.
Lauksaimniecībā reģistrēts pievienotās vērtības pieaugums par 2,1 %, kamēr mežsaimniecības un mežizstrādes jomā pievienotā vērtība saruka par 7,1 %. Akmeņu, smilšu, māla un kūdras ieguvē pievienotā vērtība pieauga par 4,5 %.
Apstrādes rūpniecībā pievienotā vērtība palielinājās par 5,5 %, ko veicināja izaugsme 16 no 22 apakšnozarēs. No lielākajām apstrādes rūpniecības nozarēm, koksnes un koka izstrādājumu ražošanā pievienotā vērtība pieauga par 2,2 %, bet pārtikas produktu ražošanā kāpums sasniedza 5,7 %. Nozares kopējo sniegumu pozitīvi ietekmēja arī izaugsme nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā par 3,7 % un gatavo metālizstrādājumu ražošanā par 18,6 %. Vienlaikus dzērienu ražošanā tika reģistrēts samazinājums par 25,3 %.
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Elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē pievienotā vērtība pieauga par 2,9 %. Ūdens apgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas, kā arī sanācijas jomā kāpums sasniedza 3,0 %.
Būvniecības pievienotā vērtība 2026. gada 2. ceturksnī palielinājās par 3,2 %. Attīstību veicināja izaugsme ēku būvniecībā par 11,8 %. Vienlaikus inženierbūvniecībā reģistrēts samazinājums par 2,8 %, bet specializētajos būvdarbos par 0,3 %.
Mazumtirdzniecībā pievienotā vērtība pieauga par 5,8 %. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā un remontā kāpums veidoja 5,3 %, savukārt vairumtirdzniecības nozarē tas sasniedza 7,4 %.
Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu apjoms samazinājās par 2,3 %. Tostarp izmitināšanas pakalpojumos reģistrēts kritums par 1,5 %, bet ēdināšanas pakalpojumos par 2,7 %.
Informācijas un komunikāciju nozarē pievienotā vērtība palielinājās par 8,3 %. Lielākajā apakšnozarē, datorprogrammēšanā un konsultēšanā, tā pieauga par 16,6 %, savukārt informācijas pakalpojumos kāpums sasniedza 5,0 %. Vienlaikus telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanā reģistrēts samazinājums par 2,9 %.
Finanšu un apdrošināšanas nozarē pievienotā vērtība palielinājās par 10,4 %. Izaugsmi galvenokārt nodrošināja apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas darbības, kurās reģistrēts kāpums par 40,0 %. Savukārt finanšu pakalpojumu nozarē un finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošajās aktivitātēs vērojams samazinājums attiecīgi par 0,5 % un 4,3 %. Straujo izaugsmi apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un pensiju uzkrāšanas jomā veicināja bruto parakstīto prēmiju pieaugums nedzīvības apdrošināšanā.
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Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē pievienotā vērtība pieauga par 5,2 %. To sekmēja arhitektūras un inženiertehnisko pakalpojumu, tehnisko pārbaužu un analīzes pakalpojumu sniegšanas apjoma kāpums par 10,8 %, citu profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu pieaugums par 12,2 %, kā arī juridisko un grāmatvedības pakalpojumu attīstība par 3,4 %. Vienlaikus reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumu jomā reģistrēts kritums par 3,1 %.
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībās pievienotā vērtība palielinājās par 3,6 %. Pozitīvu ieguldījumu nozares izaugsmē sniedza darbaspēka meklēšanas un personāla nodrošināšanas pakalpojumi, kuros pieaugums sasniedza 2,2 %, kā arī biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības, kur reģistrēts kāpums par 24,1 %. Savukārt attīstību kavēja apsardzes pakalpojumu un izmeklēšanas darbību samazinājums par 7,5 %, kā arī ēku uzturēšanas un ainavu arhitektūras pakalpojumu kritums par 3,8 %.
Produktu nodokļu (galvenokārt, pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes un muitas nodokļi) pieaugumu 0,1 % apmērā noteica pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu pieaugums. Iekasētie produktu nodokļi faktiskajās cenās pieauguši par 2,8 %.
Palielinājušies izdevumi transportam
2026. gada 2. ceturksnī salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada, mājsaimniecību galapatēriņš palielinājās par 3,7 %. Pārtikas patēriņa apjoms pieauga par 3,6 %. Mājokļa, ūdensapgādes, elektroenerģijas, gāzes un cita kurināmā izdevumu grupā mājsaimniecību patērēto preču un pakalpojumu apjoms palielinājās par 1,0 %. Savukārt izdevumi transportam, tostarp sabiedriskajam transportam, transportlīdzekļu iegādei un ekspluatācijai, pieauga par 2,0 %.
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Valdības galapatēriņa izdevumi samazinājās par 2,4 %. Ieguldījumi bruto pamatkapitāla veidošanā kopumā palielinājās par 6,5 %. Ieguldījumi mājokļos, citās ēkās un būvēs pieauga par 3,2 %, bet mašīnās un iekārtās, tostarp transportlīdzekļos, par 9,8 %. Savukārt ieguldījumi intelektuālā īpašuma produktos, piemēram, pētniecībā, datorprogrammās, datubāzēs un autortiesībās, palielinājās par 6,6 %.
Preču un pakalpojumu eksporta apjoms pieauga par 7,7 %, tostarp preču eksports palielinājās par 11,6 %, kamēr pakalpojumu eksports samazinājās par 0,9 %. Galvenās eksportētās preces bija koksne un koka izstrādājumi (izņemot mēbeles), elektroierīces un elektroiekārtas, kā arī minerālprodukti. Savukārt nozīmīgākās eksportēto pakalpojumu grupas bija transporta pakalpojumi un citas saimnieciskās darbības pakalpojumi, tostarp pētniecības un attīstības, profesionālie un vadībzinību, kā arī tehniskie, ar tirdzniecību saistītie un citi uzņēmējdarbības pakalpojumi.
Preču un pakalpojumu importa apjoms palielinājās par 7,1 %. Preču imports pieauga par 9,6 %, savukārt pakalpojumu imports samazinājās par 1,7 %. Importā lielāko īpatsvaru veidoja minerālprodukti, elektroierīces un elektroiekārtas, kā arī sauszemes transportlīdzekļi un to daļas. Svarīgākās importēto pakalpojumu grupas bija transporta pakalpojumi un citas saimnieciskās darbības pakalpojumi.
Straujākais atalgojuma kāpums - mākslā
2026. gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2025. gada 2. ceturksni, kopējais darbinieku atalgojums palielinājās par 6,4 %, tostarp darba alga pieauga par 6,3 %, bet darba devēju sociālās iemaksas par 7,2 %.
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Straujākais kopējā darbinieku atalgojuma kāpums reģistrēts mākslas, izklaides, atpūtas un citu pakalpojumu nozaru grupā, kur tas sasniedza 10,3 %. Profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu nozarē atalgojums palielinājās par 10,0 %, bet būvniecībā par 9,6 %. Kopumā ražojošajās nozarēs darbinieku atalgojums pieauga vidēji par 6,3 %, savukārt pakalpojumu nozarēs kāpums sasniedza 7,7%. Bruto darbības koprezultāts un jauktais ienākums palielinājās par 9,4 %, bet ražošanas un importa nodokļu un subsīdiju saldo pieauga par 6,1 %.