Kam vērts pievērst uzmanību elektroauto iegādes brīdī
Automobilis bieži ir emocionāls pirkums, un pircēji to izvēlas, balstoties uz dizainu, krāsu vai sajūtām pie stūres, līdz tehnisko parametru padziļinātai izpētei nemaz nenonākot. Taču auto cena vienmēr ir viens no centrālajiem kritērijiem lēmuma pieņemšanas brīdī. Vienlaikus ir vērts skatīties plašāk – kopējās ekspluatācijas izmaksas veido ne tikai līzings, apdrošināšana un apkopes, bet arī riepas. Elektroauto gadījumā to nodilumu, cenu un pieejamību papildus ietekmē lielāks svars, griezes moments, disku izmērs un konkrētā modeļa tehniskās prasības. Par šiem un citiem elektroauto izvēles aspektiem būs iespējams uzzināt arī 5. septembrī “Spices e-Auto dienā”, kur vienuviet varēs apskatīt un testa braucienos izmēģināt vairāk nekā 30 elektroauto modeļus.
“Kopējās izmaksas veido izdevumi, kas saistīti ar automašīnas lietošanu un uzturēšanu: regulārās apkopes, remontdarbi, tehniskā apskate, nodokļi, apdrošināšana, degviela vai elektroenerģija, kā arī riepas. Arī tās veido būtisku daļu no kopējām izmaksām, jo regulāri jāmaina atbilstoši nobraukumam, nolietojumam un sezonai. Turklāt jāņem vērā ne tikai pašu riepu iegādes cena, bet arī montāžas, balansēšanas, uzglabāšanas un atsevišķos gadījumos arī remonta izmaksas,” skaidro Mārtiņš Grīnbergs, “Goodyear” tirdzniecības vadītājs Baltijā.
Tātad riepu izmaksas ir jāiekļauj kopējā auto ekspluatācijas izmaksu aprēķinā. Jo lielāks nobraukums, jo būtiskāk riepu izvēle var ietekmēt izmaksas ilgtermiņā. Elektroauto piemērotas riepas nereti ir dārgākas, jo tām jāatbilst specifiskām prasībām.
“Elektroauto parasti ir smagāki un tiem ir lielāks griezes moments, savukārt tiem piemērotām riepām bieži ir zemāka rites pretestība un zemāks trokšņa līmenis. Atsevišķiem modeļiem var būt nepieciešams arī augstāks slodzes vai ātruma indekss,” turpina Mārtiņš Grīnbergs, “Goodyear” tirdzniecības vadītājs Baltijā. “Mūsu sortimentā ir riepas, kas piemērotas gan elektroauto, gan automobiļiem ar iekšdedzes dzinēju. Riepas būtu jāvērtē pēc izmaksām uz kilometru, nevis tikai pēc iegādes cenas, jo lētākās riepas pirkuma brīdī ne vienmēr nozīmē zemākas izmaksas ilgtermiņā. Jāņem vērā arī veiktspējas atšķirības.”
Kāpēc elektroauto riepas dilst ātrāk
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Daudzi elektroauto īpašnieki ir pamanījuši, ka riepas šiem automobiļiem mēdz dilt ātrāk nekā auto ar iekšdedzes dzinēju. Tam ir pamatojums. Pirmkārt, elektroauto parasti ir smagāki, un lielāka masa nozīmē arī lielāku slodzi riepām. Otrkārt, būtiska nozīme ir lielajam griezes momentam, kas elektromotoram ir pieejams jau no pirmā pieskāriena akseleratora pedālim un var veicināt riepu nodilumu. Mārtiņš Grīnbergs norāda, ka riepu nodilumu ietekmē arī vairāki citi apstākļi. “Papildu faktors ir braukšanas stils jeb, kā mēdz teikt, “blīve starp sēdekli un pedāļiem”. Elektroauto ir ļoti dinamiski un savā ziņā pat provocē uz sportisku braukšanu, savukārt agresīvs braukšanas stils būtiski palielina riepu nodilumu. Tāpat ieteicams regulāri pārbaudīt riepu spiedienu un neaizmirst par riteņu ģeometriju, jo arī tā ietekmē riepu ilgmūžību.”
Lielāki diski ir ne tikai dizaina jautājums
Nevar noliegt, ka būtisku daļu no automobiļa kopējā tēla un vizuālā iespaida veido riepu izmērs un disku dizains. Ja vēl pirms desmit gadiem 20 collu diski bija teju eksotika, tad šodien daudziem elektroauto šāds izmērs jau ir ierasta izvēle. Taču lielāki diski nav tikai dizaina jautājums. Tie parasti nozīmē platākas un zemāka profila riepas, kas var uzlabot vadāmību un piešķirt automobilim sportiskāku izskatu, taču vienlaikus palielināt rites pretestību, svaru un līdz ar to arī enerģijas patēriņu.
“Esmu bieži saskāries ar gadījumiem, kad cilvēkus nepatīkami pārsteidz viņu automobilim piemērotu ziemas riepu cena. Auto iegādes brīdī par to daudz nedomā, tāpēc pirms izvēlēties auto ar lielākiem diskiem ieteiktu noskaidrot ne tikai riepu cenu, bet dažkārt arī to pieejamību,” stāsta Grīnbergs. “Elektroauto nereti tiek izmantoti arī neierastāki riepu izmēri. Viens no zināmākajiem piemēriem ir “BMW i3”, kam tika izmantotas salīdzinoši šauras, bet liela diametra riepas – 155/70 R19. Savukārt “CUPRA Born” sastopamas kombinācijas, kas no pirmā acu uzmetiena var šķist neierastas, piemēram, 215 mm platas riepas gan uz 18, gan 20 collu diskiem.”
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Ja raugāmies uz cenām, tās nosaka pārdevēji, tomēr ir vērojama tendence – jo lielāks riepu izmērs, jo augstāka parasti ir arī cena. Piemēram, salīdzinot viena premium klases riepu zīmola cenas dažādiem izmēriem, redzamas aptuveni šādas atšķirības:
Tesla Model 3: 18” – ap 950 €, 19” – ap 1050 €, 20” – ap 1200 €;
Audi Q6 e-tron: 18” – ap 990 €, 19” – ap 1170 €, 20” – ap 1340 €, 21” – ap 1500 €.
Šie piemēri ilustrē, cik būtiski riepu komplekta cena var mainīties atkarībā no konkrētā auto un izvēlētā izmēra.
Ko pārbaudīt pirms auto iegādes
Tāpēc, izvēloties automobili, ir vērts salīdzināt ne tikai tā iegādes cenu vai līzinga maksājumu, bet arī paredzamās izmaksas ilgākā periodā – apdrošināšanu, apkopes, garantijas nosacījumus un riepas. “Pirms auto iegādes ieteiktu noskaidrot KASKO un regulāro apkopju izmaksas, garantijas nosacījumus, kā arī konkrētajam modelim nepieciešamo riepu izmēru, cenu un pieejamību. Vērts pievērst uzmanību arī tam, ar kādām riepām automobilis tiek komplektēts rūpnīcā. Te var gadīties arī interesants pārsteigums – daudzi Eiropas autoražotāji, tostarp premium klasē, daļai savu modeļu izvēlas mazāk pazīstamu vai budžeta segmenta ražotāju riepas, savukārt Ķīnas zīmoli nereti dod priekšroku premium klases riepām,” rezumē Mārtiņš Grīnbergs, “Goodyear” tirdzniecības vadītājs Baltijā.
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“Latvijas e-Auto” ir ikgadējs konkurss, kas iepazīstina sabiedrību ar jaunākajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un elektrisko automobiļu modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa ietvaros tiek vērtēts elektroauto nobraukums, uzlādes iespējas, efektivitāte, drošība, komforts, tehnoloģijas un piemērotība ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos.
Konkurss pulcē nozares ekspertus, autoražotājus, medijus un auto entuziastus, veicinot plašāku izpratni par e-mobilitātes attīstību Latvijā un palīdzot patērētājiem pieņemt informētākus lēmumus par nākamā auto izvēli.
Šobrīd konkursā pieteiktie auto modeļi: BMW iX3, BYD ATTO 3 EVO, BYD DOLPHIN SURF, BYD SEAL, CUPRA Raval, Ford Explorer EV, KGM Musso EV, Kia EV2, Kia EV5, Kia PV5 Cargo, Lexus ES, Lexus RZ, Mazda6e, Mercedes-Benz CLA 350 4M EQ, Mercedes-Benz GLB 250+ EQ, Mercedes-Benz GLC EQ SUV, MG 4 Urban, MG S6, Nissan MICRA, OMODA E5, Renault 4 E-Tech electric, Subaru e-Outback, Subaru Solterra, Subaru Uncharted, Tesla Model Y, Toyota bZ4X Touring, Volvo ES90, Volvo EX60, XPENG P7+, Zeekr 7GT un Zeekr 7X. Jaunu konkursa dalībnieku pieteikšana iespējama līdz pat žūrijas fināla testa braucieniem septembra nogalē.
Pirmā konkursa testu diena norisinājās 20. maijā, kad žūrija uzsāka elektroauto vērtēšanu. Sezonas turpinājumā 5. septembrī pie modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” norisināsies “Spices e-Auto diena”, kur ar elektroauto jaunumiem varēs iepazīties plašāka sabiedrība. Savukārt 29. un 30. septembrī paredzēti fināla testa braucieni žūrijai. Konkursa noslēgums un apbalvošanas ceremonija notiks 20. oktobrī Mežaparka estrādes Kokaru zālē.
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Konkursa idejas autors un organizators ir Roberts Jansons, auto žurnālists un “TAVS AUTO TV” galvenais redaktors.
Konkursu atbalsta: SEB, SIXT, Ignitis ON, Goodyear, Solar Surfers, Kempower, Mobilly, TZMO Latvija, YES WE CAN, Spice, Cēsu darītava, Igates pils, LASI.LV, Latvijas Elektroauto biedrība, Radio SWH, Jauns.lv un What Car?.